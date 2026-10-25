Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

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GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 14 bị can, trong đó có nhiều cán bộ xã, về tội "Tham ô tài sản". Nhóm đối tượng này đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng từ nguồn tiền công đức của Đền Công đồng Bắc Lệ.

Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ đường dây tham ô tài sản quy mô lớn xảy ra tại Đền Công đồng Bắc Lệ (thuộc thôn Bắc Lệ, xã Tân Thành).

Theo kết luận điều tra, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2024 đến tháng 6/2026, 14 bị can với tư cách là thành viên Ban quản lý Đền Công đồng Bắc Lệ đã có hành vi cấu kết, lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt nguồn tiền công đức do nhân dân và du khách đóng góp. Tổng số tiền bị các đối tượng tham ô được cơ quan chức năng xác định lên tới 6.284.645.000 đồng.

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can "rút ruột" hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ - Ảnh 1.

Khu di tích Đền Công đồng Bắc Lệ.

Đáng chú ý, trong danh sách 14 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Tham ô tài sản” (theo Điều 353 Bộ luật Hình sự), có sự góp mặt của các cán bộ, nguyên cán bộ địa phương như Trương Xuân Hữu (sinh năm 1983): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thành và Phùng Văn Quang (sinh năm 1979) - Nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành.

Song song với việc đấu tranh, làm rõ hành vi và trách nhiệm hình sự của từng cá nhân trong vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương áp dụng các biện pháp tố tụng nhằm thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước và tập thể.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã thu hồi và ra quyết định phong tỏa khối tài sản của các bị can với tổng trị giá trên 9,35 tỷ đồng. Công tác thu hồi và phong tỏa tài sản kịp thời này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, đảm bảo đủ điều kiện khắc phục hoàn toàn hậu quả vụ án và phục vụ công tác xét xử, thi hành án sau này.

Việc triệt phá và đề nghị truy tố 14 bị can tại Đền Công đồng Bắc Lệ là hồi chuông cảnh báo sâu sắc về công tác quản lý, giám sát tài chính tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Tiền công đức là nguồn đóng góp tự nguyện từ niềm tin của Nhân dân và du khách, do đó đòi hỏi sự minh bạch, công khai và sử dụng đúng mục đích.

Qua vụ án này, cơ quan Công an kiến nghị các ban quản lý cơ sở tín ngưỡng cần chấn chỉnh ngay quy trình tiếp nhận, kiểm đếm và bảo quản tiền công đức. Mọi khoản thu, chi phải được theo dõi chặt chẽ bằng hệ thống sổ sách, chứng từ đầy đủ. 

Đồng thời, cần thường xuyên rà soát, đề cao cơ chế giám sát chéo, xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân để kịp thời bịt kín những sơ hở, ngăn chặn triệt để hành vi lợi dụng chức trách để trục lợi, giữ gìn sự tôn nghiêm của các giá trị văn hóa, tín ngưỡng.

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ - Ảnh 2.Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

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