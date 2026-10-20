Xử phạt lái xe và chủ phương tiện 78,5 triệu đồng vì sử dụng biên bản tạm giữ giấy phép lái xe lưu thông trên cao tốc

| Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sử dụng biên bản tạm giữ giấy phép lái xe quá hạn để điều khiển xe trên cao tốc, lái xe và chủ phương tiện bị Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 xử phạt 78,5 triệu đồng.

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng CSGT vừa xử phạt một lái xe và chủ phương tiện là 78,5 triệu đồng; đồng thời tạm giữ phương tiện 07 ngày khi sử dụng biên bản tạm giữ giấy phép lái xe điều khiển xe trên cao tốc.

Trước đó, ngày 15/10/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT phát hiện, xử lý một trường hợp lái xe ô tô tải không có giấy phép lái xe và sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác.

Xử phạt lái xe và chủ phương tiện 78,5 triệu đồng khi sử dụng biên bản tạm giữ giấy phép lái xe lưu thông trên cao tốc - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xử lý lái xe vi phạm (ảnh cắt từ clip của Cục Cảnh sát giao thông).

Qua kiểm tra, lái xe N.H.G (SN 1981, trú tại TP. Hồ Chí Minh) điều khiển xe ô tô tải biển số 50H-244.XX có các hành vi vi phạm:

- Không có giấy phép lái xe: Giấy phép lái xe đã bị Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ từ ngày 23/7/2026, nhưng lái xe vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Mức phạt 19 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 07 ngày.

- Sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa. Mức phạt 1,5 triệu đồng.

Đối với chủ phương tiện là Công ty CP Đầu tư và Phát triển kho vận V.L, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, với mức phạt 58 triệu đồng.

Tổng mức phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 78,5 triệu đồng; đồng thời tạm giữ phương tiện 07 ngày.

Cơ quan chức năng khuyến cáo:

- Khi tham gia giao thông người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe hợp lệ, phù hợp với loại xe điều khiển; tuyệt đối không sử dụng biên bản tạm giữ giấy phép lái xe đã quá thời hạn để tiếp tục điều khiển phương tiện.

- Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải quản lý chặt chẽ lái xe, thẻ nhận dạng lái xe; không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện theo quy định.

- Lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, khai thác hệ thống camera giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên tuyến cao tốc, góp phần phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tôn Bằng chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt tạm giam

Tôn Bằng chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt tạm giam

Pháp luật -

GĐXH - Tôn Bằng chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Khám xét kho hàng của công ty do người này làm đại diện pháp luật, lực lượng chức năng phát hiện gần 29 tấn táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”, trị giá ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Bắc Ninh: Bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cầm đầu ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia cho cơ quan chức năng Trung Quốc

Bắc Ninh: Bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cầm đầu ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia cho cơ quan chức năng Trung Quốc

Pháp luật -

GĐXH - Chiều ngày 16/10, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành bàn giao đối tượng truy nã quốc tế DU BINGSHENG cho lực lượng chức năng Trung Quốc.

Hà Nội: Cảnh sát 113 kịp thời khống chế 3 đối tượng cầm dao xô xát trong đêm tại Kim Ngưu

Hà Nội: Cảnh sát 113 kịp thời khống chế 3 đối tượng cầm dao xô xát trong đêm tại Kim Ngưu

Pháp luật -

GĐXH - Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) Công an TP Hà Nội phối hợp với công an phường Vĩnh Tuy đã kịp thời khống chế thành công 3 đối tượng đang xô xát bằng dao phay tại khu vực phố Kim Ngưu, ngăn chặn kịp thời những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.