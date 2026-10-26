Lạng Sơn: Đánh bạc giữa rừng để né công an, 20 đối tượng bị khởi tố

Ngày 26/10, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, qua công tác nắm nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc tại các khu vực đồi núi xa khu dân cư, không có sóng điện thoại, địa hình phức tạp nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Các đối tượng chủ yếu đến từ địa bàn trong tỉnh và một số địa phương lân cận.

Khoảng 2h15 ngày 22/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn, phát hiện một nhóm đối tượng trú tại tỉnh Lạng Sơn, TP Quảng Ninh, Bắc Ninh có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền tại khu vực đồi rừng Co Ói, xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn.





Các đối tượng tại cơ quan công an - (ảnh Công an Lạng Sơn).

Quá trình triển khai lực lượng, công an đã bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ số tiền trên 300 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Đức Hà (SN 1986, trú tại thôn Tân Tiến, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn) cùng với Phương Văn Thái (SN 1977, trú tại thôn Nà Pá, xã Đình Lập); Nguyễn Văn Thái (SN 1988, trú tại thôn Hua Cầu, xã Na Dương); Vi Văn Đạo (SN 1993, trú tại thôn Hua Cầu, xã Na Dương) và Hà Văn Tôn (SN 1992, trú tại thôn Khòn Cháo, xã Lợi Bác) là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại các khu vực đồi rừng vắng người. Các đối tượng tổ chức cho những người khác đến chơi theo từng ca, mỗi ca hoạt động từ 2–3 tiếng, thu phí mỗi người 500.000 đồng/ca.

Tang vật lực lượng công an thu giữ - (ảnh Công an Lạng Sơn).

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đức Hà, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng cùng 70 viên đạn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 24/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 20 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Khẩu súng và các viên đạn lực lượng công an thu giữ - (ảnh Công an Lạng Sơn).

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào; tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật để góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Mọi hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

