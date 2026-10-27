Danh tính 2 đối tượng cầm kiếm cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, sau hơn 9 tiếng đồng hồ cầm kiếm cố thủ trên mái nhà, lực lượng Công an đã bắt giữ, áp tải hai đối tượng rời khỏi hiện trường.

Hai đối tượng gồm: Nguyễn Đình Cường (SN 1993, trú tại thôn Lão Phú, xã Kiến Hải, TP Hải Phòng) và Bùi Văn Quyền (SN 1994, trú tại thôn Lão Phong, xã Kiến Hải, TP Hải Phòng). Đây là 2 bị can trong vụ án "Mua bán trái phép chất ma tuý" do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng thụ lý.

Đối tượng Bùi Văn Quyền ( áo xanh) và Nguyễn Văn Cường (áo trắng). Ảnh: CACC

Trước đó, sáng ngày 26/10/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng trao đổi và đề nghị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp xác minh đối tượng Nguyễn Đình Cường và Bùi Văn Quyền là bị can trong vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng thụ lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đồng thời chủ động phối hợp với Công an xã Hà Long và lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng tổ chức xác minh, truy tìm các đối tượng.

Các đối tượng cầm kiếm cố thủ trên mái nhà nhiều tiếng đồng hồ. Ảnh: CAND

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định Cường và Quyền đang lẩn trốn tại căn nhà của bà Đoàn Thị Lan (SN 1979, ở thôn Gia Miêu, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa). Căn nhà này được Lang Thị My (SN 2004, trú tại thôn Thuận Hòa, xã Thạch Lập, tỉnh Thanh Hóa) thuê để ở từ giữa tháng 10/2026. My có quen biết với Cường và Quyền từ trước và đã đăng ký cư trú theo quy định.

Đến khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng Công an đến nhà của My thuê để triệu tập các đối tượng làm việc. Khi phát hiện tổ công tác đang tiến hành làm việc với My thì Cường và Quyền lúc này đang trốn trên tầng 2 đã trèo lên mái tầng thượng để lẩn trốn.

Ngay lập tức tổ công tác đã phát hiện, đuổi theo và tiến hành vận động, yêu cầu Cường và Quyền xuống làm việc nhưng 2 đối tượng không chấp hành mà sử dụng bình xịt hơi cay, kiếm mang theo người và mảnh kính, gạch vụn vỡ ném, chống trả lại lực lượng Công an để cố thủ.

Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng. Ảnh: CACC

Trước tính chất côn đồ, hung hãn của 2 đối tượng, Tổ công tác đã kịp thời báo cáo đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh huy động lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự và toàn bộ Công an xã Hà Long cùng lực lượng Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở trên địa bàn… tiến hành bao vây căn nhà nơi các đối tượng đang cố thủ.

Hiện trường vụ việc là căn nhà 3 tầng, nằm giữa cánh đồng, không có nhà hay các công trình xây dựng xung quanh; lối dẫn duy nhất lên vị trí các đối tượng cố thủ là cầu thang cửa tum chỉ đủ cho 1 người chui qua nên rất khó khăn trong việc tiếp cận, khống chế các đối tượng. Cùng với đó, vụ việc thu hút sự theo dõi của rất đông người dân địa phương nên đòi hỏi việc nhanh chóng bắt giữ các đối tượng và bảo đảm an toàn cho cuộc vây bắt càng cấp thiết hơn bao giờ hết.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và sự chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường của đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, các lực lượng đã hiệp đồng triển khai phương án tiến hành vận động, thuyết phục Cường và Quyền bỏ vũ khí, chấp hành để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Sau 9 giờ căng thẳng đấu tranh, vận động thuyết phục, đến 21 giờ cùng ngày 2 đối tượng đã hạ vũ khí và xin đầu hàng. Cuộc vây bắt đã diễn ra an toàn.

Vũ khí (kiếm) đối tượng sử dụng để chống trả lại lực lượng chức năng. Ảnh: CACC

Bước đầu điều tra, Cường và Quyền khai nhận đã mua ma túy từ TP Hải Phòng, sau đó đến khoảng 20 giờ ngày 25/10/2026, các đối tượng đã vào nhà trọ của My tại Thanh Hóa.

Đến sáng ngày 26/10/2026, ba đối tượng đã cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an phát hiện và thu giữ các vật chứng có liên quan.

Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá và Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hải Phòng phối hợp điều tra mở rộng, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.