Bắc Ninh: Bắt giam giám đốc công ty luật dùng 'bánh vẽ' pháp lý lừa đảo hơn 5 tỷ đồng

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GĐXH - Lợi dụng lòng tin của khách hàng trong quá trình tư vấn giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn, Dương Văn Quang - Giám đốc Công ty luật TNHH An Tâm Phúc đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền lên tới 5,25 tỷ đồng. Vị Giám đốc này hiện đã bị Công an TP Bắc Ninh khởi tố và bắt tạm giam.

Ngày 27/10, thông tin từ Công an TP Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Dương Văn Quang - Giám đốc Công ty luật TNHH An Tâm Phúc (thuộc Đoàn Luật sư thành phố Bắc Ninh) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các quyết định và lệnh tố tụng trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra bước đầu, quá trình thực hiện hợp đồng nhận tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn cho một khách hàng, Dương Văn Quang đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. 

Lợi dụng sự tin tưởng tuyệt đối của thân chủ, vị Giám đốc công ty luật đã mạo danh các hoạt động nghiệp vụ, liên tục đưa ra những thông tin gian dối, không có thật liên quan đến tiến độ giải quyết tranh chấp và thủ tục mua bán nhà, đất.

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Bị can Dương Văn Quang. Ảnh: Công an TP Bắc Ninh

Bằng thủ đoạn tinh vi này, Quang đã nhiều lần yêu cầu thân chủ giao tiền và chiếm đoạt tổng cộng 5,25 tỷ đồng. Sau khi "ẵm" trọn số tiền lớn, đối tượng đã "lật lọng", không thực hiện bất cứ nội dung nào như cam kết trong hợp đồng dịch vụ pháp lý mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Từ vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh khuyến cáo, khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý, người dân cần tìm hiểu kỹ lưỡng về tư cách pháp nhân của tổ chức hành nghề luật sư và nhân thân người trực tiếp tư vấn.

Kiểm tra chặt chẽ các điều khoản trong hợp đồng, phạm vi công việc, mức phí và điều kiện thanh toán. Tuyệt đối không tin vào những lời hứa hẹn mập mờ mang tính "bao kết quả", cam kết có thể "điều hướng", tác động đến cơ quan chức năng, hoặc các yêu cầu chuyển thêm tiền ngoài hợp đồng với lý do không rõ ràng. Mọi giao dịch tài chính phải có chứng từ, biên nhận hợp pháp.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Dương Văn Quang và những cá nhân liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị các cá nhân, tổ chức từng ký hợp đồng, giao tiền cho Dương Văn Quang hoặc Công ty luật TNHH An Tâm Phúc và nghi ngờ bị chiếm đoạt tài sản, cần khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh hoặc Đồng chí Nguyễn Thành Luân – Điều tra viên (SĐT: 096 389 8113) để trình báo.

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