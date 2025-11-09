Xử phạt tài xế xe khách đi sai làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Tài xế xe khách bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe do điều khiển phương tiện đi sai làn đường trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Ngày 8/11, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), đơn vị đã xử lý trường hợp xe khách 47 chỗ vi phạm quy định về làn đường trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân.
Trước đó, khoảng 7h ngày 7/11, tại Km25 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng Hà Nội đi Hải Phòng), ô tô khách biển kiểm soát 29K-096.xx do anh Ngô Văn T. (SN 1979, trú xã Thư Lâm, Hà Nội) lái xe di chuyển vào làn số 1 – làn đường cấm đối với xe khách trên 29 chỗ.
Sau khi xác minh, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2, Phòng 6/Cục CSGT đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế Ngô Văn T. về hành vi “Đi không đúng làn đường quy định”.
Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế Ngô Văn T bị phạt tiền 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Trước đó, ngày 23/9, tài xế T. lái xe khách biển số 50E-139.xx chạy vào làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao (Hà Nội).
Phát hiện tài xế lái xe khách đi vào làn khẩn cấp trên Vành đai 3 trên cao, người dân đã thông báo tới Cục trưởng CSGT để xử lý vi phạm.
Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xác minh, làm rõ lái xe có hành vi vi phạm giao thông là Trần Minh T. (SN 1977, trú tại xã Chí Minh, TP Hải Phòng).
Với các lỗi vi phạm trên, lái xe T. bị phạt tiền 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Cũng với hành vi tương tự, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã lập biên bản xử phạt với tài xế B.Q.V. (SN 1999, trú tại tỉnh Ninh Bình) do có hành vi lái ô tô chạy vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc hôm 19/9.
Cơ quan chức năng xác định, tài xế V. lái ô tô BKS 90A-398.xx vi phạm vào 15h48 ngày 19/9 tại km 217+200 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45.
