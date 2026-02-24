3 khung giờ sinh Âm lịch báo hiệu cuộc đời khổ trước sướng sau, trung niên sung túc

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Khung giờ Sửu Âm lịch (1h00 – 3h00): Chậm nhưng chắc, dễ gặt hái thành quả

Theo tử vi, càng về trung niên, vận trình tài chính của người sinh giờ Sửu càng ổn định. Họ biết tiết kiệm, quản lý tiền bạc tốt và ít khi chi tiêu bốc đồng. Ảnh minh họa

Người sinh vào giờ Sửu Âm lịch thường được đánh giá cao ở sự kiên nhẫn và bền bỉ.

Họ không phải kiểu người nóng vội hay mong thành công đến nhanh chóng, mà luôn lựa chọn tiến từng bước chắc chắn trên con đường mình đã xác định.

Chính sự điềm tĩnh này giúp họ duy trì được sự ổn định ngay cả khi đối diện khó khăn.

Từ sớm, cuộc sống của người sinh giờ Sửu thường không quá thuận lợi. Họ có thể phải tự lập sớm, trải qua nhiều lần thất bại hoặc thử thách trong công việc và tài chính.

Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, họ xem khó khăn như một phần tất yếu của quá trình trưởng thành.

Nhờ tinh thần chịu khó và ý chí bền bỉ, họ dần tích lũy được kinh nghiệm sống quý giá mà không phải ai cũng có.

Một điểm nổi bật khác của người sinh giờ này là tính chính trực và nguyên tắc. Họ đề cao sự công bằng, sống ngay thẳng và luôn giữ chữ tín trong các mối quan hệ.

Chính cách sống này giúp họ xây dựng được lòng tin từ người xung quanh, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp lâu dài.

Nhờ tích lũy bền bỉ qua năm tháng, cuộc sống về sau thường an nhàn, gia đình êm ấm và sức khỏe tương đối ổn định.

Khung giờ Thìn Âm lịch (7h00 – 9h00): Khí chất tự tin, có năng lực dẫn dắt

Tử vi cho rằng sau tuổi 40, vận thế của người sinh giờ Thìn có xu hướng khởi sắc rõ rệt. Ảnh minh họa

Người sinh vào giờ Thìn thường mang khí chất tự tin và khả năng lãnh đạo tự nhiên. Họ dễ nổi bật trong tập thể nhờ tư duy rõ ràng và khả năng đưa ra quyết định dứt khoát.

Sự mạnh mẽ này giúp họ không ngại thử thách, luôn sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm cơ hội mới.

Tuổi trẻ của người sinh giờ Thìn hiếm khi bằng phẳng. Họ thường đặt mục tiêu lớn nên cũng phải đối mặt với áp lực và thất bại tương xứng.

Tuy vậy, chính những trải nghiệm này lại giúp họ trưởng thành nhanh chóng, rèn luyện khả năng thích nghi và tư duy chiến lược.

Điểm đáng chú ý là dù tự tin, họ lại không thích khoe khoang thành tựu.

Người sinh khung giờ Âm lịch này thường âm thầm nỗ lực, giữ thái độ sống tích cực và tin rằng mỗi thất bại đều mang lại bài học cần thiết cho tương lai.

Nhờ vậy, họ ngày càng hoàn thiện bản thân và xây dựng được nền tảng sự nghiệp vững vàng.

Khi kinh nghiệm, mối quan hệ và năng lực đạt độ chín, họ dễ đạt thành tựu đáng kể trong công việc, tài chính ổn định và cuộc sống ngày càng sung túc.

Khung giờ Dậu Âm lịch (17h00 – 19h00): Chăm chỉ và nguyên tắc

Theo quan niệm tử vi, những người sinh vào giờ Dậu Âm lịch thường có vận mệnh tích lũy tài lộc tốt. Ảnh minh họa



Người sinh vào giờ Dậu nổi bật bởi sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm cao. Họ không thích dựa dẫm hay tìm kiếm thành công bằng con đường ngắn, mà tin vào giá trị của lao động nghiêm túc và sự kiên trì lâu dài.

Trong công việc, họ thường là người bền bỉ nhất, sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Chính thái độ nghiêm túc này giúp họ từng bước vượt qua thử thách và xây dựng thành tựu ổn định theo thời gian.

Người sinh giờ Dậu cũng rất coi trọng nguyên tắc sống và sự trung thực. Họ ghét sự giả dối, luôn hành xử thẳng thắn và minh bạch trong các mối quan hệ.

Nhờ đó, họ dễ tạo dựng uy tín cá nhân và nhận được sự tin tưởng từ đồng nghiệp, bạn bè cũng như người thân.

Theo quan niệm tử vi, những người sinh vào khung giờ này thường có vận mệnh tích lũy tài lộc tốt. Dù tuổi trẻ có thể trải qua nhiều gian nan, nhưng càng về sau cuộc sống càng ổn định.

Đặc biệt, họ thường xây dựng được gia đình hòa thuận, hậu vận ấm êm và đủ đầy về cả vật chất lẫn tinh thần.

3 giờ sinh Âm lịch dễ đổi đời sau tuổi 40

Nhìn chung, điểm chung của người sinh vào ba khung giờ Âm lịch trên là sự bền bỉ, ý chí mạnh mẽ và tinh thần sống tích cực.

Thành công của họ không đến từ may mắn nhất thời mà là kết quả của quá trình nỗ lực lâu dài.

Chính vì vậy, dù khởi đầu có thể khó khăn, họ vẫn có khả năng xây dựng cuộc sống sung túc và bình yên khi bước vào giai đoạn trung niên và hậu vận.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.