Quy định mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, đèn vàng năm 2026, trường hợp vi phạm có thể bị phạt đến 22 triệu đồng?
GĐXH - Năm 2026, mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, đèn vàng được quy định thế nào? Dưới đây là các mức phạt được áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, vượt đèn vàng theo quy định mới nhất
Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, vượt đèn vàng đối với xe mô tô, xe gắn máy
Tại điểm c khoản 7 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, quy định về mức xử phạt đối với lỗi vượt đèn đỏ, đèn vàng xe mô tô, xe gắn máy như sau:
"Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ
Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
- Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
- Vi phạm quy định tại một trong các điểm, khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông: điểm a, điểm d, điểm đ, điểm g, điểm h, điểm i, điểm k khoản 1; điểm c, điểm đ, điểm g khoản 2; điểm b, điểm e, điểm g, điểm h, điểm k khoản 3; điểm đ khoản 4; điểm c, điểm d khoản 6; điểm c, điểm d, điểm đ khoản 7; điểm a, điểm b, điểm h, điểm k khoản 9 Điều này.
Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe như sau:
- Thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 8, khoản 10 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm".
Theo quy định nêu trên, xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ, đèn vàng sẽ bị phạt tiền từ 04 - 06 triệu đồng. Bên cạnh đó, còn bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm.
Trong trường hợp vượt đèn đỏ, đèn vàng và gây tai nạn thì mức xử phạt như sau:
- Bị phạt tiền từ 10 - 14 triệu đồng.
- Bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm.
Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, vượt đèn vàng đối với xe ô tô
Tại điểm b khoản 9 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, quy định về mức xử phạt đối với lỗi vượt đèn đỏ, đèn vàng xe ô tô như sau:
"Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ
Phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
- Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
- Vi phạm quy định tại một trong các điểm, khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông: điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 1; điểm c khoản 2; điểm b, điểm g, điểm h, điểm n, điểm o, điểm p, khoản 3; điểm a, điểm c, điểm d khoản 4; điểm c, điểm d, điểm e, điểm h, điểm n, điểm o, điểm q khoản 5; điểm b khoản 7; điểm b, điểm c, điểm d khoản 9 Điều này.
Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe như sau:
- Thực hiện hành vi quy định tại điểm a khoản 9, khoản 10, điểm đ khoản 11 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm".
Theo đó, xe ô tô vượt đèn đỏ, đèn vàng sẽ bị phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng. Ngoài ra, còn bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm.
Trường hợp vượt đèn đỏ, đèn vàng và gây tai nạn thì mức xử phạt như sau:
- Bị phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng.
- Bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm.
Như vậy, trường hợp vượt đèn đỏ, đèn vàng và gây tai nạn thì mức xử phạt cao nhất đến 22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Luật mới quy định về tín hiệu đèn giao thông như thế nào?
Theo khoản 4 Điều 11 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, tín hiệu đèn giao thông gồm 03 màu: xanh, vàng và đỏ; bao gồm cả đèn có hoặc không có hiển thị thời gian. Người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành như sau:
- Tín hiệu đèn màu xanh là được đi; trường hợp người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang đi ở lòng đường, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường;
- Tín hiệu đèn màu vàng phải dừng lại trước vạch dừng; trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng thì được đi tiếp; trường hợp tín hiệu đèn màu vàng nhấp nháy, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác;
- Tín hiệu đèn màu đỏ là cấm đi.
Những loại xe nào vượt đèn đỏ, đèn vàng mà không bị cảnh sát giao thông xử phạt?
Theo quy định Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2026, các loại xe vượt đèn đỏ, đèn vàng không bị cảnh sát giao thông xử phạt bao gồm:
- Xe chữa cháy của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và xe chữa cháy của các lực lượng khác được huy động đi làm nhiệm vụ chữa cháy;
- Xe của lực lượng quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; đoàn xe có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường;
- Xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu;
- Xe hộ đê đi làm nhiệm vụ; xe đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật;
Những phương tiện nêu trên không bị hạn chế tốc độ; được phép đi không phụ thuộc vào tín hiệu đèn giao thông.
