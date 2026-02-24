Mới nhất
Càng về đêm phiên chợ 'bán rủi' ở Ninh Bình ngày một đông

Thứ ba, 07:15 24/02/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Trong ngày chính hội, chợ Viềng và phủ Dầy đông nghịt người dân và du khách thập phương. Hoạt động mua bán diễn ra sôi động, nhộn nhịp, tái hiện nét văn hóa “mua may đầu năm” đã trở thành truyền thống lâu đời.

Phiên chợ 'bán rủi' ở Ninh Bình đông nghịt người đến cầu tài lộc - Ảnh 1.

Chiều ngày 23/2 (mùng 7 Tết), tại khu vực tổ chức chợ Viềng Xuân ở xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình ngay từ cổng chợ, dòng người ken đặc, tạo nên khung cảnh náo nhiệt đặc trưng của phiên chợ chỉ họp một lần trong năm.

Phiên chợ 'bán rủi' ở Ninh Bình đông nghịt người đến cầu tài lộc - Ảnh 2.

Cổng chợ rực rỡ băng rôn nổi bật giữa dòng người đông đúc. Những bước chân hối hả, những nụ cười rạng rỡ làm nên nhịp điệu rộn ràng của ngày hội.

Phiên chợ 'bán rủi' ở Ninh Bình đông nghịt người đến cầu tài lộc - Ảnh 3.

Những chậu cây cảnh, cây giống được người dân lựa chọn kỹ lưỡng. Với nhiều người, mua một cây xanh đầu năm là gieo mầm cho hy vọng, cho tài lộc sinh sôi.

Phiên chợ 'bán rủi' ở Ninh Bình đông nghịt người đến cầu tài lộc - Ảnh 4.

Khu vực bày bán ấm chén, đồ gốm thu hút đông đảo khách tham quan. Người mua không chỉ tìm vật dụng mà còn tìm một nét văn hóa truyền thống, một chút hoài niệm giữa dòng chảy hiện đại.

Phiên chợ 'bán rủi' ở Ninh Bình đông nghịt người đến cầu tài lộc - Ảnh 5.

Không chỉ người lớn tuổi, đông đảo bạn trẻ cũng tìm về Chợ Viềng, phủ Dầy để trải nghiệm nét văn hóa truyền thống.

Phiên chợ 'bán rủi' ở Ninh Bình đông nghịt người đến cầu tài lộc - Ảnh 6.

Khoảng 22h giờ ngày 23/2, khi màn đêm buông xuống, chợ càng thêm đông đúc. Ánh đèn, sắc màu cờ hoa và tiếng nói cười hòa quyện tạo nên không khí lễ hội rộn ràng xuyên đêm.

Phiên chợ 'bán rủi' ở Ninh Bình đông nghịt người đến cầu tài lộc - Ảnh 7.

Càng về đêm không khí diễn ra tấp nập, dòng người ngày một đông đúc. Bởi lẽ, phiên chợ họp vào đúng đêm mùng 7 và ngày mùng 8 tháng Giêng.

Phiên chợ 'bán rủi' ở Ninh Bình đông nghịt người đến cầu tài lộc - Ảnh 8.

Tại phủ Tiên Hương (xã Vụ Bản), từng dòng người nối dài tiến vào khu di tích. Ai cũng giữ cho mình sự thành kính, trang nghiêm giữa không gian linh thiêng.

Phiên chợ 'bán rủi' ở Ninh Bình đông nghịt người đến cầu tài lộc - Ảnh 9.

Những mâm lễ được chuẩn bị chu đáo, nâng niu trên tay. Mỗi nén hương dâng lên là một lời cầu mong bình an, sức khỏe và may mắn.

Phiên chợ 'bán rủi' ở Ninh Bình đông nghịt người đến cầu tài lộc - Ảnh 10.

Giữa dòng người đông đúc, nhiều du khách vẫn giữ nét mặt trầm tư, đôi tay chắp nguyện. Không gian như chậm lại trong giây phút hướng về tâm linh.

Phiên chợ 'bán rủi' ở Ninh Bình đông nghịt người đến cầu tài lộc - Ảnh 11.

Dù lượng người đổ về rất đông, không khí tại Phủ vẫn giữ được sự tôn nghiêm. Người dân nhắc nhau giữ gìn trật tự, ứng xử văn minh nơi cửa thánh.

Phiên chợ 'bán rủi' ở Ninh Bình đông nghịt người đến cầu tài lộc - Ảnh 12.

Theo thông tin từ UBND xã Hiển Khánh, Chợ Viềng Xuân năm 2026 được tổ chức tại sân vận động Trung Thành (xã Trung Thành cũ), diễn ra trong hai ngày 23 – 24/2/2026 (tức mùng 7 và mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Phiên chợ 'bán rủi' ở Ninh Bình đông nghịt người đến cầu tài lộc - Ảnh 13.

Chợ Viềng Xuân là phiên chợ cầu may “năm chỉ có một phiên”, mang đậm sắc thái văn hóa của nền văn minh nông nghiệp lúa nước vùng đồng bằng sông Hồng. Phiên chợ diễn ra vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng âm lịch, khoảnh khắc giao hòa giữa trời, đất và con người; giữa năm cũ và năm mới.

Video phiên chợ 'bán rủi' ở Ninh Bình đông nghịt người đến cầu tài lộc:

