Càng về đêm phiên chợ 'bán rủi' ở Ninh Bình ngày một đông

Chợ Viềng Xuân là phiên chợ cầu may “năm chỉ có một phiên”, mang đậm sắc thái văn hóa của nền văn minh nông nghiệp lúa nước vùng đồng bằng sông Hồng. Phiên chợ diễn ra vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng âm lịch, khoảnh khắc giao hòa giữa trời, đất và con người; giữa năm cũ và năm mới.