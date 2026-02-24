Càng về đêm phiên chợ 'bán rủi' ở Ninh Bình ngày một đông
GĐXH - Trong ngày chính hội, chợ Viềng và phủ Dầy đông nghịt người dân và du khách thập phương. Hoạt động mua bán diễn ra sôi động, nhộn nhịp, tái hiện nét văn hóa “mua may đầu năm” đã trở thành truyền thống lâu đời.
Video phiên chợ 'bán rủi' ở Ninh Bình đông nghịt người đến cầu tài lộc:
