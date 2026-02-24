Khoảnh khắc bình nén khí bất ngờ phát nổ khiến 2 người thương vong ở Hưng Yên
GĐXH - Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày 23/2 tại một xưởng hàn xì ở Hưng Yên đã khiến người thợ hàn tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu, người còn lại bị thương nặng hiện đang được điều trị tích cực.
Theo thông tin điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 21/2/2026, khi anh N.V.H (SN 1982, trú tại xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên) mang một bình nén khí loại lớn (cao 145cm, đường kính 80cm) bị rò rỉ khí ở đáy đến nhà ông N.C.H (SN 1955, trú tại thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải) để thuê sửa chữa. Ông N.C.H vốn là thợ hàn xì lâu năm tại địa phương.
Trong khi ông N.C.H đang tiến hành hàn xì tại vị trí đáy bình nén khí và anh N.V.H đang ở bên cạnh hỗ trợ thì chiếc bình bất ngờ phát nổ dữ dội. Sức ép kinh hoàng từ vụ nổ đã khiến cả hai người bị hất văng và chấn thương nghiêm trọng.
Khoảnh khắc bình nén khí bất ngờ phát nổ được camera an ninh ghi lại.
Ông N.C.H nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h30 cùng ngày. Anh N.V.H hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện với nhiều thương tích trên cơ thể.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chức năng, phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.
Vụ việc là lời cảnh báo đắt giá về an toàn lao động, đặc biệt là quy trình sửa chữa các thiết bị chịu áp lực cao như bình nén khí. Việc hàn xì trực tiếp vào vỏ bình mà không xả hết áp suất hoặc kiểm tra điều kiện an toàn có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.
Hà Nội: Hiện trạng khu tập thể 50 năm tuổi chuẩn bị được phá dỡ để xây chung cư cao 34 tầng ở Hà ĐôngĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Sau khoảng 50 năm đưa vào sử dụng, khu tập thể 3 tầng tại phường Hà Đông (TP Hà Nội) dự kiến sẽ được phá dỡ để xây dựng chung cư cao 34 tầng.
Quy định mới về thuế thu nhập cá nhân 2026, người lao động cần biết xem có phải là đối tượng chịu thuếĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần theo quy định. Năm 2026, mức đóng thuế thu nhập cá nhân thay đổi thế nào?
3 khung giờ sinh Âm lịch báo hiệu cuộc đời khổ trước sướng sau, trung niên sung túcĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào ba khung giờ Âm lịch dưới đây phải trải qua không ít thử thách ở giai đoạn đầu, càng trưởng thành càng dễ đạt được cuộc sống sung túc.
Càng về đêm phiên chợ 'bán rủi' ở Ninh Bình ngày một đôngĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Trong ngày chính hội, chợ Viềng và phủ Dầy đông nghịt người dân và du khách thập phương. Hoạt động mua bán diễn ra sôi động, nhộn nhịp, tái hiện nét văn hóa “mua may đầu năm” đã trở thành truyền thống lâu đời.
Top con giáp có vận tiền bạc rực rỡ nhất tháng 2, tiền vào từ nhiều nguồnĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Tháng 2 mang theo không khí tươi mới của mùa xuân, đồng thời mở ra nhiều cơ hội tài chính đáng mong đợi cho một số con giáp.
Sau Tết Âm lịch 2026, quân nhân không chú ý điều này sẽ đối diện mức phạt rất nặngĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Theo quy định, quân nhân là những người phục vụ trong lực lượng vũ trang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trường hợp quân nhân vắng mặt trái phép có thể bị xử lý kỷ luật nặng.
Người lao động sẽ được nghỉ thêm bao nhiêu kỳ lễ dài ngày?Đời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Sau dịp nghỉ lễ dài Tết Nguyên đán 2026, người lao động sẽ được nghỉ thêm 3 dịp lễ lớn kéo dài nhiều ngày.
Tháng sinh ảnh hưởng đến sự nghiệp ra sao: Thống kê khoa học tiết lộ phát hiện bất ngờĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy tháng sinh không chỉ đơn thuần là một mốc thời gian mà còn có thể liên quan đến sức khỏe, tính cách và thậm chí cả cơ hội thành công của mỗi người.
Vi phạm lỗi này, lái xe có thể bị trừ hết điểm giấy phép lái xeĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là những hành vi vi phạm giao thông sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024-NĐ-CP.
Nếu thuộc những con giáp này, chuyện tình cảm năm 2026 khó còn bình yênĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Năm Ngựa Lửa 2026 được xem là giai đoạn nhiều biến động trong chuyện tình cảm của 12 con giáp.
Người lao động lại sắp được nghỉ dài 7 ngày?Đời sống
GĐXH - Sắp tới, người lao động lại được nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5.