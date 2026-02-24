Mới nhất
Khoảnh khắc bình nén khí bất ngờ phát nổ khiến 2 người thương vong ở Hưng Yên

Thứ ba, 13:44 24/02/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày 23/2 tại một xưởng hàn xì ở Hưng Yên đã khiến người thợ hàn tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu, người còn lại bị thương nặng hiện đang được điều trị tích cực.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 21/2/2026, khi anh N.V.H (SN 1982, trú tại xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên) mang một bình nén khí loại lớn (cao 145cm, đường kính 80cm) bị rò rỉ khí ở đáy đến nhà ông N.C.H (SN 1955, trú tại thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải) để thuê sửa chữa. Ông N.C.H vốn là thợ hàn xì lâu năm tại địa phương.

Trong khi ông N.C.H đang tiến hành hàn xì tại vị trí đáy bình nén khí và anh N.V.H đang ở bên cạnh hỗ trợ thì chiếc bình bất ngờ phát nổ dữ dội. Sức ép kinh hoàng từ vụ nổ đã khiến cả hai người bị hất văng và chấn thương nghiêm trọng.

Khoảnh khắc bình nén khí bất ngờ phát nổ được camera an ninh ghi lại.

Ông N.C.H nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h30 cùng ngày. Anh N.V.H hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện với nhiều thương tích trên cơ thể.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chức năng, phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Vụ việc là lời cảnh báo đắt giá về an toàn lao động, đặc biệt là quy trình sửa chữa các thiết bị chịu áp lực cao như bình nén khí. Việc hàn xì trực tiếp vào vỏ bình mà không xả hết áp suất hoặc kiểm tra điều kiện an toàn có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Lào Cai: Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, đã có nạn nhân tử vong

GĐXH - Tại khu công nghiệp Tằng Loỏng (xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai) xảy ra một vụ nổ lớn, đã có 1 nạn nhân tử vong.

GĐXH - Tại khu công nghiệp Tằng Loỏng (xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai) xảy ra một vụ nổ lớn, đã có 1 nạn nhân tử vong.

Top