Chính quyền thông tin về clip cháu bé nghi bị 'hành hung' tại chợ Viềng ở Ninh Bình

Thứ ba, 15:46 24/02/2026 | Đời sống
GĐXH - Từ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội về việc một người phụ nữ quát mắng con tại chợ Viềng, xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Ngày 23/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một cháu bé bị người phụ nữ lớn tuổi quát mắng, đánh trước khu vực chợ Viềng, xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình, thu hút sự quan tâm và bức xúc của nhiều người dân, du khách có mặt tại thời điểm đó.

Theo phản ánh ban đầu của những người chứng kiến, sự việc xảy ra khi chợ đang đông đúc. Người phụ nữ mặc áo đỏ được cho là đã có hành vi đánh, quát mắng cháu bé ngay tại khu vực buôn bán, khiến cháu hoảng sợ, khóc lớn giữa đám đông.

Anh Q.N – người đăng tải đoạn video lên mạng xã hội, cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, cháu bé có biểu hiện sợ hãi, khóc nức nở.

Thời điểm diễn ra, một số người dân xung quanh đã nhanh chóng can ngăn, đồng thời ghi lại hình ảnh, chia sẻ lên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc, ngày 24/2, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Xuân Thao – Bí thư xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình cho biết, qua xác minh ban đầu, hai người trong clip là mẹ con. Lực lượng Công an xã đã mời người mẹ lên làm việc, nhắc nhở và yêu cầu cam kết không để tái diễn hành vi tương tự. Công an xã Hiển Khánh sẽ có thông tin chính thức trên trang thông tin an ninh của địa phương.

Cùng ngày, ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch UBND xã Hiển Khánh – thông tin thêm: “Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội, địa phương đã chỉ đạo Công an xã xác minh, làm rõ. Hai người trong clip là mẹ con, quê gốc tại Hòa Bình (nay là Phú Thọ). Theo tường trình, cháu bé hiếu động, chạy đi chơi khi người mẹ đã nhắc nhở nhiều lần nên người mẹ không kiềm chế được cảm xúc dẫn đến hành vi thiếu chuẩn mực. Sau buổi làm việc tại trụ sở Công an xã, hai mẹ con đã ôm nhau khóc”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng theo dõi, tuyên truyền, nhắc nhở nhằm đảm bảo quyền và sự an toàn cho trẻ em.


Tòa soạn Quảng cáo
Top