Hà Nội: Hiện trạng khu tập thể 50 năm tuổi chuẩn bị được phá dỡ để xây chung cư cao 34 tầng ở Hà Đông

Thứ ba, 14:20 24/02/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Sau khoảng 50 năm đưa vào sử dụng, khu tập thể 3 tầng tại phường Hà Đông (TP Hà Nội) dự kiến sẽ được phá dỡ để xây dựng chung cư cao 34 tầng.

Hà Nội cải tạo khu tập thể 50 năm tuổi thành chung cư cao 34 tầng tại Hà Đông - Ảnh 1.

UBND phường Hà Đông﻿ (TP Hà Nội) đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể﻿ 3 tầng trên đường Lê Hồng Phong (phường Hà Đông). Đây là khu tập thể cũ gồm 4 tòa nhà, mỗi tòa cao 3 tầng được xây dựng từ những năm 1970 đến 1985.

Hà Nội cải tạo khu tập thể 50 năm tuổi thành chung cư cao 34 tầng tại Hà Đông - Ảnh 2.

Khu tập thể có diện tích khoảng 11.700m2 với mỗi tòa nhà bố trí khoảng 15-16 căn hộ, tổng cộng 193 căn với khoảng 600 nhân khẩu đang sinh sống.

Hà Nội cải tạo khu tập thể 50 năm tuổi thành chung cư cao 34 tầng tại Hà Đông - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, sau 50 năm, nhiều tòa nhà tại đây đã xuống cấp nghiêm trọng. Các hạng mục kết cấu xuất hiện tình trạng bong tróc lớp bê tông bảo vệ, ăn mòn cốt thép, thấm nước kéo dài; một số căn hộ bị dột.

Hà Nội cải tạo khu tập thể 50 năm tuổi thành chung cư cao 34 tầng tại Hà Đông - Ảnh 4.

Nhiều mảng tường bong tróc, hư hỏng theo thời gian nhưng chưa được sửa chữa, cải tạo tại một tòa nhà trong khu tập thể.

Hà Nội cải tạo khu tập thể 50 năm tuổi thành chung cư cao 34 tầng tại Hà Đông - Ảnh 5.

Hệ thống điện, nước lạc hậu, chưa được trang bị phòng cháy chữa cháy đầy đủ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn nếu chẳng may xảy ra sự cố.

Hà Nội cải tạo khu tập thể 50 năm tuổi thành chung cư cao 34 tầng tại Hà Đông - Ảnh 6.

Đa phần các căn hộ tại đây đều được cơi nới, mở chuồng cọp, tình trạng lấn chiếm không gian chung diễn ra ở nhiều khu vực.

Hà Nội cải tạo khu tập thể 50 năm tuổi thành chung cư cao 34 tầng tại Hà Đông - Ảnh 7.

Theo phương án dự kiến, trên khu đất hiện hữu sẽ được đầu tư xây dựng 3 tòa nhà chung cư cao 34 tầng.

Hà Nội cải tạo khu tập thể 50 năm tuổi thành chung cư cao 34 tầng tại Hà Đông - Ảnh 8.

Trong đó, tầng 1 được bố trí chức năng dịch vụ, thương mại và phòng gửi trẻ; từ tầng 2 đến tầng 4 là khu vực để xe, phòng gửi trẻ và phòng sinh hoạt cộng đồng; từ tầng 5 đến tầng 34 là các căn hộ ở.

Hà Nội cải tạo khu tập thể 50 năm tuổi thành chung cư cao 34 tầng tại Hà Đông - Ảnh 9.

UBND phường Hà Đông cho biết toàn bộ chủ sở hữu căn hộ tại khu tập thể 3 tầng sẽ được tái định cư tại chỗ sau khi công trình mới hoàn thành.

Hà Nội cải tạo khu tập thể 50 năm tuổi thành chung cư cao 34 tầng tại Hà Đông - Ảnh 10.

Về phương án bồi thường, đối với các căn hộ tầng 1, chủ sở hữu được bồi thường theo hệ số K từ 1 đến 2 lần diện tích sử dụng ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với các căn hộ từ tầng 2 trở lên, hệ số bồi thường K từ 1 đến 1,5 lần diện tích ghi trong giấy chứng nhận.

Hà Nội: Hiện trạng khu tập thể 50 năm tuổi chuẩn bị được phá dỡ để xây chung cư cao 34 tầng ở Hà Đông - Ảnh 11.

Trong thời gian chờ tái định cư, các hộ dân tự lo chỗ ở tạm thời. Chủ đầu tư có trách nhiệm chi trả chi phí thuê nhà tạm cư bằng tiền cho các chủ sở hữu theo quy định của thành phố.

Hà Nội cải tạo khu tập thể 50 năm tuổi thành chung cư cao 34 tầng tại Hà Đông - Ảnh 12.

Về tiến độ dự án, UBND phường Hà Đông dự kiến thời gian thực hiện là 51 tháng.

Hà Nội cải tạo khu tập thể 50 năm tuổi thành chung cư cao 34 tầng tại Hà Đông - Ảnh 13.

Trong đó, thời gian lựa chọn nhà đầu tư (3 tháng); chuẩn bị đầu tư (6 tháng); thực hiện dự án (bao gồm di dời, phá dỡ và xây dựng lại khu tập thể 3 tầng) là 42 tháng. Dự án được thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Hiện trạng khu tập thể 50 năm tuổi chuẩn bị được phá dỡ để xây chung cư cao 34 tầng ở Hà Đông:

Hà Nội: Hiện trạng khu tập thể 50 năm tuổi chuẩn bị được phá dỡ để xây chung cư cao 34 tầng ở Hà Đông.

Hà Nội cải tạo khu tập thể 50 năm tuổi thành chung cư cao 34 tầng tại Hà Đông - Ảnh 14.Hiện trạng khu tập thể cũ Thành Công vừa được UBND TP Hà Nội yêu cầu nghiên cứu xây chung cư 40 tầng

GĐXH - Khu tập thể cũ Thành Công, Giảng Võ và Ngọc Khánh sẽ được cải tạo xây mới trong thời gian tới. TP Hà Nội và quận Ba Đình nghiên cứu phát triển cao tầng hơn với chung cư và nhà tái định cư, tối đa 40 tầng.


