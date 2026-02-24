Hà Nội: Hiện trạng khu tập thể 50 năm tuổi chuẩn bị được phá dỡ để xây chung cư cao 34 tầng ở Hà Đông.

Về phương án bồi thường, đối với các căn hộ tầng 1, chủ sở hữu được bồi thường theo hệ số K từ 1 đến 2 lần diện tích sử dụng ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với các căn hộ từ tầng 2 trở lên, hệ số bồi thường K từ 1 đến 1,5 lần diện tích ghi trong giấy chứng nhận.