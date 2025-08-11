Xuất hiện ngân hàng có lãi suất 12 tháng cao tới hơn 7,2%: Gửi tiết kiệm 300 triệu đồng nhận tối đa bao nhiêu tiền lãi?
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kì hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Kể từ hôm nay, 11/8/2025, lãi suất huy động trực tuyến tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đồng loạt giảm 0,1%/năm, áp dụng với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng. Đây là lần đầu tiên sau 5 tháng nhà băng này thay đổi biểu lãi suất huy động kể từ giữa tháng 3/2025.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến do ABBank áp dụng kể từ hôm nay, sau khi giảm lãi suất 0,1%/năm các kỳ hạn, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng chỉ còn 3,1%/năm đối với tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ.
Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 2 tháng giảm xuống còn 3,3%/năm, trong khi lãi suất các kỳ hạn từ 3 – 5 tháng cũng giảm xuống còn 3,8%/năm.
Lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng giảm còn 5,3%/năm từ hôm nay. Trong khi đó, mức lãi suất tiền gửi 5,4%/năm được niêm yết mới cho các kỳ hạn từ 7 – 11 tháng và kỳ hạn 13 – 15 tháng.
Lãi suất tiền gửi cao nhất do ABBank áp dụng với tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ là 5,6%/năm, duy nhất cho kỳ hạn 12 tháng.
Các kỳ hạn còn lại từ 24 – 60 tháng, lãi suất tiết kiệm giảm xuống còn 5,3%/năm.
Trong khi giảm lãi suất tiết kiệm trực tuyến, ABBank vẫn giữ nguyên biểu lãi suất đối với tiết kiệm tại quầy giao dịch. Do đó, lãi suất huy động tại quầy các kỳ hạn đều đang thấp hơn 0,1%/năm so với lãi suất tiết kiệm trực tuyến.
Hiện lãi suất tiết kiệm tại quầy vẫn được ngân hàng niêm yết mức lãi suất 3%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 1 tháng lĩnh lãi cuối kỳ; 3,2%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 2 tháng.
Lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 3 – 5 tháng được niêm yết tại mức 3,7%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 6 tháng vẫn duy trì tại 5,2%/năm.
Mức lãi suất tiết kiệm tại quầy 5,3%/năm được ABBank duy trì cho các kỳ hạn tiền gửi từ 7 – 12 tháng và từ 13 – 18 tháng.
Hiện ABBank vẫn duy trì mức lãi suất ngân hàng 5,2%/năm cho tiền gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 24 – 60 tháng.
Ngoài ra, ABBank vốn được biết đến là ngân hàng duy trì mức "lãi suất đặc biệt" cao nhất hệ thống với 9,65%/năm khi khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng. Điều kiện để được hưởng mức lãi suất ưu đãi này là số dư tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng trở lên. Dưới mức này, lãi suất nhận về chỉ 5,3%/năm.
|BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 11/8/2025 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|2,4
|3
|3,7
|3,7
|4,8
|4,8
|BIDV
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETINBANK
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETCOMBANK
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|4,6
|4,6
|ABBANK
|3,1
|3,8
|5,3
|5,4
|5,6
|5,4
|ACB
|3,1
|3,5
|4,2
|4,3
|4,9
|BAC A BANK
|3,8
|4,1
|5,25
|5,35
|5,5
|5,8
|BAOVIETBANK
|3,5
|4,35
|5,45
|5,5
|5,8
|5,9
|BVBANK
|3,95
|4,15
|5,15
|5,3
|5,6
|5,9
|EXIMBANK
|4,3
|4,5
|4,9
|4,9
|5,2
|5,7
|GPBANK
|3,95
|4,05
|5,65
|5,75
|5,95
|5,95
|HDBANK
|3,85
|3,95
|5,3
|5,3
|5,6
|6,1
|KIENLONGBANK
|3,7
|3,7
|5,1
|5,2
|5,5
|5,45
|LPBANK
|3,6
|3,9
|5,1
|5,1
|5,4
|5,4
|MB
|3,5
|3,8
|4,4
|4,4
|4,9
|4,9
|MBV
|4,1
|4,4
|5,5
|5,6
|5,8
|5,9
|MSB
|3,9
|3,9
|5
|5
|5,6
|5,6
|NAM A BANK
|3,8
|4
|4,9
|5,2
|5,5
|5,6
|NCB
|4
|4,2
|5,35
|5,45
|5,6
|5,6
|OCB
|3,9
|4,1
|5
|5
|5,1
|5,1
|PGBANK
|3,4
|3,8
|5
|4,9
|5,4
|5,8
|PVCOMBANK
|3,3
|3,6
|4,5
|4,7
|5,1
|5,8
|SACOMBANK
|3,6
|3,9
|4,8
|4,8
|5,3
|5,5
|SAIGONBANK
|3,3
|3,6
|4,8
|4,9
|5,6
|5,8
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|2,95
|3,45
|3,95
|4,15
|4,7
|5,45
|SHB
|3,5
|3,8
|4,9
|5
|5,3
|5,5
|TECHCOMBANK
|3,45
|3,75
|4,65
|4,65
|4,85
|4,85
|TPBANK
|3,7
|4
|4,9
|5
|5,3
|5,6
|VCBNEO
|4,35
|4,55
|5,6
|5,45
|5,5
|5,55
|VIB
|3,7
|3,8
|4,7
|4,7
|4,9
|5,2
|VIET A BANK
|3,7
|4
|5,1
|5,3
|5,6
|5,8
|VIETBANK
|4,1
|4,4
|5,4
|5,4
|5,8
|5,9
|VIKKI BANK
|4,15
|4,35
|5,65
|5,65
|5,95
|6
|VPBANK
|3,7
|3,8
|4,7
|4,7
|5,2
|5,2
Trước ABBank, một số ngân hàng đã có những điều chỉnh về lãi suất huy động từ đầu tháng 8 đến nay. Trong đó, Viet A Bank công bố lãi suất mới đối với các sản phẩm: Tiết kiệm Đắc Lộc với lãi suất huy động cao nhất lên đến 6,3%/năm; Tiết kiệm Đắc Lợi với lãi suất huy động cao nhất lên đến 6,4%/năm; và sản phẩm Tiết kiệm Đắc Tài với lãi suất tiền gửi cao nhất là 6,8%/năm.
Cùng với đó, Eximbank công bố mở rộng sản phẩm tiết kiệm "Combo Casa" với tiền gửi trực tuyến, lãi suất tiết kiệm cao nhất là 6%/năm với kỳ hạn 18 – 36 tháng áp dụng cho khách hàng Infinite.
Ngân hàng có lãi suất 12 tháng cao tới hơn 7,2%
Lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên đến 9% cho kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,1% khi khách hàng gửi tiền online và 4,8% khi gửi tiền tại quầy.
Theo sau, HDBank với mức lãi suất 7,7% cho kỳ hạn 12 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,6% khi khách hàng gửi tiền online và 5,5% khi gửi tiền tại quầy.
Top những ngân hàng có lãi suất từ cao khi gửi tiết kiệm 12 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: Cake by VPBank, GPBank, Vikki Bank...
Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng lĩnh lãi đầu kỳ, theo tháng, theo quý nhận lãi suất lần lượt là: 5,53%; 5,73%; 5,76%.
Ở những kỳ hạn khác Cake by VPBank niêm yết lãi suất từ 4,18 - 6%/năm.
GPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất 12 tháng ở mức 5,95%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm điện tử. Hiện mức lãi suất cao nhất ngân hàng này niêm yết là 5,95% ở kỳ hạn 13 - 36 tháng.
Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,95% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6%/năm.
Gửi tiết kiệm 12 tháng nhận tối đa bao nhiêu tiền lãi?
Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:
Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi
Ví dụ, người dân gửi 300 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 5,95%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:
300 triệu đồng x 5,95%/12 x 12 = 17,85 triệu đồng.
Ví dụ, người dân gửi 500 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 6%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:
500 triệu đồng x 5,95%/12 x 12 = 29,75 triệu đồng.
* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.
