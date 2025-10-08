Trải nghiệm xe máy điện giá 17 triệu đồng ở Việt Nam, thiết kế thời trang, pin khỏe, di chuyển êm, rẻ hơn cả Vision, Wave Alpha

Xe máy điện giá 18 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển tựa Vespa, pin siêu bền, rẻ chỉ ngang xe số Wave Alpha GĐXH - Xe máy điện với giá chưa tới 18 triệu đồng, kiểu dáng Vespa sang trọng, chạy 95 km/lần sạc và nhiều tiện ích hiện đại là lựa chọn tối ưu cho học sinh, sinh viên.

Xe máy điện ở Việt Nam, thiết kế thời trang, pin khỏe, di chuyển êm

Xe điện EVgo C

EVgo C là mẫu xe điện thuộc thương hiệu khá nổi ở Việt Nam. So với mẫu EVgo D, phiên bản EVgo C mang đến nhiều lựa chọn màu sắc hơn, bao gồm: Trắng, Bạc, Xanh dương, Xanh ngọc, Đỏ, Đen và Đồng vàng cát. Sự đa dạng này giúp người dùng, đặc biệt là giới trẻ, dễ dàng chọn được màu sắc phù hợp với cá tính và phong cách.

Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha LED liền khối kích thước lớn, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa nâng cao độ an toàn khi di chuyển. Đèn pha đặt ở tầm thấp, ánh sáng mạnh, chiếu rõ ngay cả khi đi trong đêm tối hoặc thời tiết xấu. Hệ thống xi nhan trước sau và đèn hậu cũng ứng dụng công nghệ LED với thiết kế sắc nét, ánh sáng rõ ràng, đảm bảo tín hiệu chính xác khi chuyển hướng.

Đuôi xe được thiết kế gọn gàng nhưng khác biệt, tạo nên phong cách “ngầu” và hiện đại khiến EVgo C trở nên nổi bật khi di chuyển trên phố.

Trang bị tiện ích, động cơ Bosch 800W bền bỉ





Không chỉ đẹp mắt, EVgo C còn sở hữu nhiều công nghệ và tiện ích vượt trội. Cụm đồng hồ LCD kỹ thuật số là điểm nhấn, hiển thị đầy đủ các thông số như tốc độ, quãng đường, dung lượng pin… rõ nét cả ban ngày lẫn ban đêm. Thiết kế thể thao, đơn giản nhưng hiện đại giúp người dùng dễ quan sát.

"Trái tim" của EVgo C chính là động cơ điện Bosch 800W

"Trái tim" của EVgo C chính là động cơ điện Bosch 800W, công suất cực đại có thể đạt tới 50 km/h. Động cơ ứng dụng công nghệ PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) với lõi nam châm vĩnh cửu, cho khả năng tăng tốc nhanh, vận hành êm ái, chống ẩm và chống nước hiệu quả. Nhờ đó, xe có thể hoạt động bền bỉ trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau là một ưu điểm lớn tại thị trường Việt Nam vốn có mùa mưa dài.

Hệ thống khung xe được sản xuất từ thép cán nguội cao cấp theo tiêu chuẩn châu Âu, đảm bảo sự chắc chắn, bền bỉ mà vẫn giữ được tính thẩm mỹ. Kết hợp với giảm xóc dầu phía trước và lò xo thủy lực phía sau, EVgo C mang lại cảm giác ngồi êm ái, kể cả khi đi qua đường gập ghềnh hoặc chở nặng.

Về an toàn, xe trang bị phanh đĩa trước kích thước lớn 180mm tản nhiệt nhanh cùng phanh cơ sau. Điều này giúp người lái dễ dàng kiểm soát tốc độ, dừng xe an toàn ngay cả trong tình huống khẩn cấp. Lốp không săm 90/90-10 cùng bộ vành đúc đa chấu mang lại khả năng bám đường ổn định, chống trượt khi đi trên mặt đường ướt.

Ngoài các yếu tố kỹ thuật, EVgo C còn ghi điểm nhờ nhiều tiện nghi hữu ích. Sàn để chân rộng rãi, thiết kế phẳng giúp người ngồi thoải mái, đặc biệt thuận tiện với học sinh, sinh viên hoặc chị em mặc váy. Yên xe làm từ vật liệu cao cấp, êm ái, thiết kế phân tầng nhẹ để tạo tư thế ngồi thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau.

Tiện nghi đầy đủ, phù hợp nhu cầu đi học đi làm

Một trong những điểm cộng lớn của EVgo C là cốp xe rộng, có thể chứa mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân. Cốp còn được tích hợp khóa an toàn giúp người dùng yên tâm hơn khi gửi xe hoặc để đồ.

Về khả năng vận hành, xe có thể chở nặng tới 180kg, phù hợp cho cả nhu cầu chở thêm người hoặc mang theo hàng hóa nhẹ. Với bộ ắc quy 60V – 20Ah, EVgo C di chuyển được quãng đường 70 km mỗi lần sạc đầy. Thời gian sạc khoảng 8–10 giờ, sau đó xe có thể đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm trong 2–3 ngày liên tục trước khi cần sạc lại.

Thông số kích thước tổng thể của xe là 1750 x 675 x 1100 mm, chiều cao yên 750mm, phù hợp thể trạng người Việt. Trọng lượng xe 171kg nhưng nhờ động cơ Bosch khỏe, xe vẫn vận hành linh hoạt trong đô thị.

Xe đi kèm nhiều phụ kiện như gương chiếu hậu, bộ sạc, chống trộm. Đây là những tiện ích giúp người dùng tiết kiệm chi phí không cần trang bị thêm sau khi mua xe.

EVgo C không chỉ là một mẫu xe điện đô thị thời trang, mà còn mang lại nhiều giá trị thực tế: từ động cơ Bosch bền bỉ, hệ thống an toàn đầy đủ, khả năng vận hành linh hoạt, cho tới thiết kế chắc chắn và cốp rộng.

Giá xe máy điện EVgo C

Xe máy điện EVgo C được bán ở đại lý với giá chỉ từ 17 triệu đồng. Với mức vận tốc tối đa 50 km/h, quãng đường 70 km/lần sạc, cùng ngoại hình bắt mắt và giá thành hợp lý, EVgo C là lựa chọn đáng cân nhắc cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng và cả người nội trợ.

Trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm phương tiện xanh ngày càng tăng, EVgo C hứa hẹn sẽ trở thành một trong những mẫu xe điện phổ thông được ưa chuộng tại Việt Nam.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.



