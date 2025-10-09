Lãi suất BIDV, Agribank, Vietcombank, Vietinbank mới nhất: Bất ngờ số lãi nhận được khi gửi 100 triệu đồng tiết kiệm vào Vietcombank

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Cuối tháng 9, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đạt 13,37%.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) cho biết từ nay đến hết 31/12/2025, nhà băng này sẽ tặng quà hiện vật và tặng mã quay số trúng thưởng, giải đặc biệt trị giá tới 500 triệu đồng.

Chương trình áp dụng với các sản phẩm tiền gửi của VietBank, kỳ hạn từ 1-36 tháng.

Điều kiện VietBank đưa ra là số tiền tiết kiệm tối thiểu từ 25 triệu đồng, không được rút một phần hoặc toàn bộ gốc trước hạn.

Đáng chú ý, giải thưởng quay số may mắn gồm 1 giải đặc biệt là một viên kim cương trị giá 500 triệu đồng; 3 giải nhất, mỗi giải một sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng; 6 giải nhì, mỗi giải một sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng và 30 giải khuyến khích, mỗi giải một sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng.

Thay vì tăng lãi suất huy động, các ngân hàng gần đây thường tặng thêm lãi suất, tặng quà hiện vật hoặc tặng mã dự thưởng cho người gửi tiền. Trong khi đó, biểu lãi suất ngân hàng vẫn không thay đổi.

VietBank đang thuộc nhóm các ngân hàng duy trì lãi suất tiết kiệm cao nhất, áp dụng với kỳ hạn dưới 6 tháng.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ được nhà băng này niêm yết như sau: kỳ hạn 1-2 tháng là 4,1%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 4,4%/năm; kỳ hạn 5 tháng là 4,5%/năm; kỳ hạn 6-9 tháng là 5,4%/năm; kỳ hạn 10-11 tháng là 5,1%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 5,8%/năm; kỳ hạn 14 tháng là 5,6%/năm; kỳ hạn 15 tháng là 5,7%/năm và kỳ hạn 16-17 tháng là 5,8%/năm.

Lãi suất huy động cao nhất đối với tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ được VietBank niêm yết lên đến 5,9%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn tiền gửi từ 18-36 tháng.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy lĩnh lãi cuối kỳ được VietBank niêm yết thấp hơn từ 0,1%-0,6%/năm so với lãi suất tiết kiệm trực tuyến.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng là 3,8%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 3,9%/năm.

Mức chênh lệch so với lãi suất ngân hàng trực tuyến từ 0,3%-0,6%/năm - mức chênh khá lớn so với chênh lệch lãi suất giữa hai hình thức gửi tiết kiệm và gửi trực tuyến tại các ngân hàng hiện nay.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 8/10/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 4 4,3 5,4 5,45 5,5 5,8 BAOVIETBANK 3,5 4,35 5,45 5,5 5,8 5,9 BVBANK 3,95 4,15 5,15 5,3 5,6 5,9 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,8 3,9 5,35 5,45 5,65 5,65 HDBANK 3,85 3,95 5,3 5,3 5,6 6,1 KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,1 5,2 5,5 5,45 LPBANK 3,6 3,9 5,1 5,1 5,4 5,4 MB 3,5 3,8 4,4 4,4 4,9 4,9 MBV 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 5,9 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 3,8 4 4,9 5,2 5,5 5,6 NCB 4 4,2 5,35 5,45 5,6 5,6 OCB 3,9 4,1 5 5 5,1 5,2 PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 SACOMBANK 3,6 3,9 4,8 4,8 5,3 5,5 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,6 5,8 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 3,5 3,8 4,9 5 5,3 5,5 TECHCOMBANK 3,45 4,25 5,15 4,65 5,35 4,85 TPBANK 3,7 4 4,9 5 5,3 5,6 VCBNEO 4,35 4,55 5,6 5,45 5,5 5,55 VIB 3,7 3,8 4,7 4,7 4,9 5,2 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,35 4,45 6 6 6,2 6,2 VPBANK 3,7 3,8 4,7 4,7 5,2 5,2

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 6-11 tháng được VietBank niêm yết 5%/năm, thấp hơn từ 0,1%-0,4%/năm so với lãi suất tiền gửi trực tuyến.

Lãi suất các kỳ hạn 12-14 tháng tại quầy ở mức 5,5%/năm, kỳ hạn 15 tháng là 5,6%/năm và kỳ hạn 16-17 tháng là 5,7%/năm.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất khi gửi tại quầy là 5,8%/năm với kỳ hạn 18-36 tháng, thấp hơn 0,1%/năm so với lãi suất tiết kiệm trực tuyến.

Lãi suất tiết kiệm Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank mới nhất

Lãi suất huy động nhóm Big4 (gồm Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank) dao động từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm cho hình thức trả lãi cuối kỳ, áp dụng tại quầy cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 1-36 tháng.

Agribank tiếp tục là ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất nhóm Big4 ở tất cả các kỳ hạn ngắn và trung hạn. Ngân hàng áp dụng mức lãi suất 2,1%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng, trong khi ba ngân hàng còn lại giữ ở mức 1,6%/năm. Với kỳ hạn 3-5 tháng, Agribank niêm yết 2,4%/năm, cao hơn hẳn mức 1,9%/năm của VietinBank, Vietcombank, BIDV. Ở kỳ hạn 6-11 tháng, Agribank cũng dẫn đầu với 3,5%/năm, vượt mức 2,9-3%/năm tại các ngân hàng còn lại.

Riêng kỳ hạn 12 tháng, Vietcombank đang áp dụng 4,6%/năm, thấp hơn mức 4,7%/năm của ba ngân hàng cùng nhóm. Từ 24 tháng trở lên, Vietcombank vẫn neo ở mức 4,7%/năm, còn BIDV, VietinBank và Agribank đều ở mức 4,8%/năm.

Gửi 100 triệu đồng vào Vietcombank nhận bao nhiêu tiền lãi?

Bạn đọc có thể tính nhanh lãi suất tiết kiệm thông qua công thức dưới đây:

Tiền lãi theo tháng = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm)/12 x số tháng gửi

Như vậy, gửi 100 triệu đồng tại Vietcombank, khách hàng có thể nhận mức lãi cao nhất như sau (áp dụng với khách hàng cá nhân gửi trực tiếp tại quầy):

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.