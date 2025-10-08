Sau bão số 11, rau xanh ở chợ dân sinh Hà Nội 'đội giá': Rau muống 20.000 đồng/bó, hành lá 50.000 đồng/kg

Doanh nghiệp bán lẻ chủ động đảm bảo nguồn cung hàng hóa như thế nào trước bão số 11? GĐXH - Trước yêu cầu của ngành công thương Hà Nội về việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, các đơn vị bán lẻ lớn trên địa bàn đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định thị trường và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô nhằm phục vụ nhu cầu người dân trước, trong và sau bão số 11.

Ngày 8/10, khi hoàn lưu bão số 11 đã qua khu vực Hà Nội, ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) tại một số chợ dân sinh, chợ truyền thống trên địa bàn TP Hà Nội cho thấy, giá các loại rau ăn lá và rau gia vị đồng loạt tăng mạnh trong những ngày đầu tháng 10. Thậm chí có loại đội giá gấp đôi, gấp ba.

Tại chợ dân sinh Triều Khúc (phường Thanh Liệt, TP Hà Nội), rau muống tăng từ 8.000 – 10.000 đồng/bó lên 18.000 – 20.000 đồng/bó; cải xanh và cải ngọt đồng giá 20.000 đồng/bó; rau cần 15.000 đồng/bó; chanh tươi 1.000 đồng/quả.

Ngoài ra, với rau gia vị cũng tăng chóng mặt. Đơn cử rau tía tô tăng từ 3.000 lên 6.000 đồng/bó nhỏ; hành tươi là 50.000 đồng/kg; các loại rau mùi, rau húng, rau răm cũng tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/bó nhỏ lên 5.000 – 6.000 đồng/bó.

Theo các tiểu thương, nguyên nhân chính khiến giá rau xanh tăng là do mưa lớn kéo dài, nhiều diện tích rau tại vùng ven Hà Nội và các tỉnh cung ứng như về Hà Nội, bao gồm Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam… bị ngập úng, dập nát. Nguồn hàng về chợ ít nên buộc tiểu thương phải tăng giá bán lẻ.

Bà nguyễn Thị Liên – tiểu thương chợ Triều Khúc cho biết: "Rau bày bán ngoài chợ gặp nước mưa nên dập nát, đến khi nắng lên thì bắt đầu có dấu hiệu thối, lại thêm nhu cầu rau tăng mà nguồn cung lại giảm do mưa ngập và vận chuyển nên giá tăng lên là điều dễ hiểu".

Một tiểu thương khác tại chợ Triều Khúc cho biết, bản thân đi từ 2h sáng nhập hàng tại chợ đầu mối phía Nam nhưng giá nhập đã nhỉnh hơn so với trước đó do mưa ngập khiến chi phí khâu vận chuyển tăng lên, nên khi bán lẻ, giá bán buộc phải tăng theo.

Theo các tiểu thương, nguồn cung rau xanh ở Hà Nội chưa kịp phục hồi sau đợt mưa lụt kéo dài thì hoàn lưu bão số 11 lại tràn về, khiến giá rau tại nhiều chợ dân sinh tăng mạnh, có loại đội giá gấp đôi, gấp ba. Ảnh: Bảo Loan

Cũng theo các tiểu thương, nếu thời tiết thuận lợi, chỉ sau 2-3 tuần, nguồn cung từ các vùng ven Thủ đô hồi phục thì giá rau sẽ trở lại ổn định hơn.

Trong thời gian chờ đợi, việc linh hoạt thay đổi thực đơn, tận dụng các loại củ quả và hoa quả đang có giá ổn định là giải pháp được nhiều bà nội trợ lựa chọn để giảm áp lực chi tiêu sau bão.

Chia sẻ với phóng viên, bà Hoàng Thị Anh Thư (55 tuổi, ở phố Tân Mai, Hà Nội) cho biết, nếu như trước đây, 100.000 đồng vẫn có thể mua sắm đủ cho 2 bữa ăn cơ bản của gia đình 3 người nhưng bây giờ, mua 2 bó rau nhau đã phải chi gần 40.000 đồng, chưa kể thịt, trái cây, đậu phụ, rau gia vị…

"Rau xanh thiết yếu, gia đình vẫn phải mua nhưng buộc phải cắt giảm phần thịt cá để cân đối", bà Thư cho hay.

Không chỉ chị Thu, nhiều bà nội trợ khác cũng đang xoay xở đủ cách để giữ bữa cơm gia đình.

Bà Nguyễn Thị Thành (60 tuổi, Thanh Xuân) than thở: "Trước mỗi lần đi chợ tôi thường mua đủ rau cho 3 ngày, giờ phải mua ít lại, ăn kèm thêm lạc rang, đậu phụ. Cả nhà quen ăn nhiều rau, giờ giảm đi thấy bữa cơm kém phần ngon miệng".

Chị Bảo Anh (nhân viên văn phòng ở Khương Đình) chia sẻ: "Sáng nào tôi cũng phải dậy sớm để ra chợ đầu mối tranh thủ chọn vài mớ rau còn tươi. Nhưng giá cao quá, thành ra đành bớt rau, thêm khoai lang, bí đỏ".

Trước đó, ngày 5/10, Sở Công thương TP Hà Nội cho biết, khi bão số 11 đang đổ bộ vào đất liền, có nguy cơ gây mưa lớn, Sở Công Thương Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại; đơn vị quản lý, khai thác chợ trên địa bàn Hà Nội tăng cường kiểm tra, đảm bảo phòng, chống cháy nổ, an toàn về người, tài sản, hàng hóa... Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại rà soát việc dự trữ hàng hóa phục vụ cứu trợ, đảm bảo đời sống nhân dân theo phương châm "4 tại chỗ". Hướng dẫn, kiểm tra các hộ kinh doanh đảm bảo ổn định giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng tăng giá, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng lợi dụng mưa, bão để nâng giá trục lợi.

