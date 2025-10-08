Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao hơn 7,4%: Gửi 400 triệu đồng nhận tiền lãi bao nhiêu?
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Một loạt ngân hàng thương mại trong nước như Vietcombank, Techcombank, MB, SeABank, Vikki Bank... mới đây đã công bố tặng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm, với mức cộng thêm phổ biến từ 0,2%-0,5%/năm tùy theo kỳ hạn hoặc số tiền gửi.
Thậm chí, Ngân hàng MB còn tặng thêm lãi suất tiết kiệm tới 0,8%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng MB Bank trong thời gian từ 29/9 đến 14/10.
Điều kiện để được áp dụng lãi suất ngân hàng ưu đãi là khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn 2 - 3 - 6 - 9 tháng, số tiền từ 30 triệu đồng trở lên. Chương trình chỉ áp dụng với khách hàng gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ trên ứng dụng MB Bank.
Không chỉ các ngân hàng thương mại trong nước, ngân hàng ngoại cũng không đứng ngoài cuộc đua huy động vốn từ khách hàng cá nhân.
Mới đây nhất, Woori Bank, một ngân hàng đến từ Hàn Quốc, công bố tặng thêm lãi suất 0,2%/năm cho khách hàng gửi tiền đăng ký mới Internet/Mobile Banking trong vòng 3 tháng gần nhất.
Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến sau ưu đãi của Woori Bank lên tới 6%/năm đối với kỳ hạn từ 24 tháng trở lên. Đây là mức lãi suất ngân hàng mà không phải ngân hàng nào cũng có thể đáp ứng, nhất là các ngân hàng ngoại.
Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn còn lại sau ưu đãi lãi suất của Woori Bank gồm: Kỳ hạn 1 tháng là 2,5%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 4,7%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 5,5%/năm.
Đáng chú ý, "ông lớn" đến từ Hàn Quốc còn công bố cộng thêm lãi suất tiền gửi cho khách hàng gửi tiết kiệm tích lũy với mức lãi suất cộng thêm cao nhất lên tới 1,5%/năm. Đây là mức lãi suất cộng thêm mạnh tay nhất trên thị trường hiện nay.
Tuy nhiên, để được hưởng mức lãi suất cộng thêm 1,5%/năm, khách hàng phải có số dư tiền gửi ban đầu lên tới 5 tỷ đồng.
Với những khách hàng gửi tiết kiệm tích lũy với số tiền gửi ban đầu thấp hơn, mức lãi suất ngân hàng cộng thêm cũng thấp hơn.
|BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 7/10/2025 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|2,4
|3
|3,7
|3,7
|4,8
|4,8
|BIDV
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETINBANK
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETCOMBANK
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|4,6
|4,6
|ABBANK
|3,1
|3,8
|5,3
|5,4
|5,6
|5,4
|ACB
|3,1
|3,5
|4,2
|4,3
|4,9
|BAC A BANK
|4
|4,3
|5,4
|5,45
|5,5
|5,8
|BAOVIETBANK
|3,5
|4,35
|5,45
|5,5
|5,8
|5,9
|BVBANK
|3,95
|4,15
|5,15
|5,3
|5,6
|5,9
|EXIMBANK
|4,3
|4,5
|4,9
|4,9
|5,2
|5,7
|GPBANK
|3,8
|3,9
|5,35
|5,45
|5,65
|5,65
|HDBANK
|3,85
|3,95
|5,3
|5,3
|5,6
|6,1
|KIENLONGBANK
|3,7
|3,7
|5,1
|5,2
|5,5
|5,45
|LPBANK
|3,6
|3,9
|5,1
|5,1
|5,4
|5,4
|MB
|3,5
|3,8
|4,4
|4,4
|4,9
|4,9
|MBV
|4,1
|4,4
|5,5
|5,6
|5,8
|5,9
|MSB
|3,9
|3,9
|5
|5
|5,6
|5,6
|NAM A BANK
|3,8
|4
|4,9
|5,2
|5,5
|5,6
|NCB
|4
|4,2
|5,35
|5,45
|5,6
|5,6
|OCB
|3,9
|4,1
|5
|5
|5,1
|5,2
|PGBANK
|3,4
|3,8
|5
|4,9
|5,4
|5,8
|PVCOMBANK
|3,3
|3,6
|4,5
|4,7
|5,1
|5,8
|SACOMBANK
|3,6
|3,9
|4,8
|4,8
|5,3
|5,5
|SAIGONBANK
|3,3
|3,6
|4,8
|4,9
|5,6
|5,8
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|2,95
|3,45
|3,95
|4,15
|4,7
|5,45
|SHB
|3,5
|3,8
|4,9
|5
|5,3
|5,5
|TECHCOMBANK
|3,45
|4,25
|5,15
|4,65
|5,35
|4,85
|TPBANK
|3,7
|4
|4,9
|5
|5,3
|5,6
|VCBNEO
|4,35
|4,55
|5,6
|5,45
|5,5
|5,55
|VIB
|3,7
|3,8
|4,7
|4,7
|4,9
|5,2
|VIET A BANK
|3,7
|4
|5,1
|5,3
|5,6
|5,8
|VIETBANK
|4,1
|4,4
|5,4
|5,4
|5,8
|5,9
|VIKKI BANK
|4,35
|4,45
|6
|6
|6,2
|6,2
|VPBANK
|3,7
|3,8
|4,7
|4,7
|5,2
|5,2
|WOORI BANK
|2,3
|3,8
|4,5
|4,5
|5,3
|5,3
Woori Bank cộng thêm lãi suất ưu đãi 0,3%/năm cho số tiền gửi ban đầu từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; cộng thêm 0,6%/năm cho tiền gửi từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng; 0,9%/năm cho tiền gửi từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ đồng; 1,2%/năm cho tiền gửi từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng. Mức cộng thêm lãi suất cao nhất lên tới 1,5%/năm cho số tiền mở tài khoản từ 5 tỷ đồng.
Sản phẩm tiết kiệm tích lũy được Woori Bank áp dụng với các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng.
Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao hơn 7,4%
Lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên đến 9% cho kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,1% khi khách hàng gửi tiền online và 4,8% khi gửi tiền tại quầy.
Theo sau, HDBank với mức lãi suất 7,7% cho kỳ hạn 12 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,6% khi khách hàng gửi tiền online và 5,5% khi gửi tiền tại quầy.
Top những ngân hàng có lãi suất cao khi gửi tiết kiệm 12 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: Cake by VPBank, Vikki Bank...
Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,1%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng lĩnh lãi đầu kỳ, theo tháng, theo quý nhận lãi suất lần lượt là: 5,64%; 5,88%; 5,92%.
Ở những kỳ hạn khác Cake by VPBank niêm yết lãi suất từ 4,46 - 6,1%/năm.
Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,1% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,1%/năm ở kỳ hạn 12, 13 tháng.
GPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,65% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện GPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,65%/năm ở kỳ hạn từ 12-36 tháng.
Gửi tiết kiệm 12 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?
Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:
Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi
Ví dụ, người dân gửi 200 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 5,95%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:
200 triệu đồng x 5,95%/12 x 12 = 11,9 triệu đồng.
Ví dụ, người dân gửi 400 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 6%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:
400 triệu đồng x 5,95%/12 x 12 = 23,8 triệu đồng.
* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.
Sau bão số 11, rau xanh ở chợ dân sinh Hà Nội 'đội giá': Rau muống 20.000 đồng/bó, hành lá 50.000 đồng/kgGiá cả thị trường - 39 phút trước
GĐXH - Nguồn cung rau xanh ở Hà Nội chưa kịp phục hồi sau đợt mưa lụt kéo dài thì hoàn lưu bão số 11 lại tràn về, khiến giá rau tại nhiều chợ dân sinh tăng mạnh, có loại đội giá gấp đôi, gấp ba.
Giá iPhone 13, 13 Pro Max giảm 'không phanh', thấp chưa từng có dù xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là mấyGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 13 hiện vẫn có chỗ đứng khá vững chắc tại Việt Nam nhờ mức giá rẻ trong khi trang bị thua kém iPhone 16 hay iPhone 17 Pro Max không quá lớn.
Trải nghiệm xe máy điện giá 17 triệu đồng ở Việt Nam, thiết kế thời trang, pin khỏe, di chuyển êm, rẻ hơn cả Vision, Wave AlphaGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện có ngoại hình trẻ trung, trang bị công nghệ LED và đồng hồ điện tử, mang đến lựa chọn xanh và tiết kiệm cho người Việt.
Giá bạc ngày 8/10: Bạc trong nước tiếp tục 'rơi' giá và phục hồi nhẹGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Mở phiên sáng nay (8/10), bạc trong nước tiếp tục giảm giá từ mức 1,909 triệu đồng/lượng (bán ra) tại cuối phiên ngày hôm qua, xuống còn 1,885 triệu đồng/lượng. Đến 9h22 phút, giá bạc có sự phục hồi nhẹ, quay trở lại mức 1,904 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 8/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh giáGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC lên sát ngưỡng 141 triệu đồng, vàng nhẫn cũng đạt mốc 138 triệu đồng.
Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất rẻ kỷ lục, thống trị phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V lo thua doanh sốGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất thuộc vào hàng hấp dẫn bậc nhất trong phân khúc SUV cỡ C, trở thành thách thức mà Honda CR-V khó có thể vượt qua.
Giá xe Wave RSX FI mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, thấp hơn cả niêm yết, chỉ như Wave AlphaGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá xe Wave RSX FI mới nhất tại đại lý đang giảm cực mạnh, cạnh tranh gay gắt với Futre, Wave Alpha về doanh số.
SUV hạng D của Mazda giá 440 triệu đồng rộng hơn CX-5 thiết kế hiện đại, rẻ chỉ ngang Toyota Vios mới ra mắt ở Trung QuốcGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - SUV hạng D điện Mazda EZ-60 chính thức trình làng tại Trung Quốc thiết kế hiện đại, công nghệ cao cấp và phạm vi hoạt động vượt trội, hứa hẹn tạo sức ép lớn trong phân khúc SUV điện toàn cầu.
Bão số 11 gây mưa lớn, ngập diện rộng, rau xanh có loại vẫn giữ giá 13.500 đồng/kgGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Trong khi tại nhiều chợ dân sinh, giá rau xanh và thực phẩm tươi sống tăng mạnh do ảnh hưởng mưa ngập diện rộng, thì tại các hệ thống siêu thị, trung tâm phân phối lớn ở Hà Nội, giá hàng hóa thiết yếu vẫn giữ ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra hiện tượng khan hiếm.
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có trong lịch sử, Kia Morning khó đua lại doanh sốGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất đang vô cùng hấp dẫn để làm ưu thế cạnh tranh với đại kình địch Kia Morning.
Giá bạc ngày 7/10: Bạc trong nước bất ngờ 'rơi' giá nhẹ, báo hiệu lực đẩy giá mớiGiá cả thị trường
GĐXH - Mở phiên sáng nay (7/10), giá bạc trong nước có sự điều chỉnh nhẹ theo hướng giảm, ở ngưỡng 1,904 – 1,911 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này thấp hơn mức giá bán ra của ngày hôm qua (6/10).