Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao hơn 7,4%: Gửi 400 triệu đồng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Ngân hàng bất ngờ tung lãi suất tới 6% cho kỳ hạn 6 tháng GĐXH - Với gần 30 ngân hàng, mức lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 3 - 6%/năm.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Một loạt ngân hàng thương mại trong nước như Vietcombank, Techcombank, MB, SeABank, Vikki Bank... mới đây đã công bố tặng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm, với mức cộng thêm phổ biến từ 0,2%-0,5%/năm tùy theo kỳ hạn hoặc số tiền gửi.

Thậm chí, Ngân hàng MB còn tặng thêm lãi suất tiết kiệm tới 0,8%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng MB Bank trong thời gian từ 29/9 đến 14/10.

Điều kiện để được áp dụng lãi suất ngân hàng ưu đãi là khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn 2 - 3 - 6 - 9 tháng, số tiền từ 30 triệu đồng trở lên. Chương trình chỉ áp dụng với khách hàng gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ trên ứng dụng MB Bank.

Không chỉ các ngân hàng thương mại trong nước, ngân hàng ngoại cũng không đứng ngoài cuộc đua huy động vốn từ khách hàng cá nhân.

Mới đây nhất, Woori Bank, một ngân hàng đến từ Hàn Quốc, công bố tặng thêm lãi suất 0,2%/năm cho khách hàng gửi tiền đăng ký mới Internet/Mobile Banking trong vòng 3 tháng gần nhất.

Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến sau ưu đãi của Woori Bank lên tới 6%/năm đối với kỳ hạn từ 24 tháng trở lên. Đây là mức lãi suất ngân hàng mà không phải ngân hàng nào cũng có thể đáp ứng, nhất là các ngân hàng ngoại.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn còn lại sau ưu đãi lãi suất của Woori Bank gồm: Kỳ hạn 1 tháng là 2,5%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 4,7%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 5,5%/năm.

Đáng chú ý, "ông lớn" đến từ Hàn Quốc còn công bố cộng thêm lãi suất tiền gửi cho khách hàng gửi tiết kiệm tích lũy với mức lãi suất cộng thêm cao nhất lên tới 1,5%/năm. Đây là mức lãi suất cộng thêm mạnh tay nhất trên thị trường hiện nay.

Tuy nhiên, để được hưởng mức lãi suất cộng thêm 1,5%/năm, khách hàng phải có số dư tiền gửi ban đầu lên tới 5 tỷ đồng.

Với những khách hàng gửi tiết kiệm tích lũy với số tiền gửi ban đầu thấp hơn, mức lãi suất ngân hàng cộng thêm cũng thấp hơn.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 7/10/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 4 4,3 5,4 5,45 5,5 5,8 BAOVIETBANK 3,5 4,35 5,45 5,5 5,8 5,9 BVBANK 3,95 4,15 5,15 5,3 5,6 5,9 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,8 3,9 5,35 5,45 5,65 5,65 HDBANK 3,85 3,95 5,3 5,3 5,6 6,1 KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,1 5,2 5,5 5,45 LPBANK 3,6 3,9 5,1 5,1 5,4 5,4 MB 3,5 3,8 4,4 4,4 4,9 4,9 MBV 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 5,9 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 3,8 4 4,9 5,2 5,5 5,6 NCB 4 4,2 5,35 5,45 5,6 5,6 OCB 3,9 4,1 5 5 5,1 5,2 PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 SACOMBANK 3,6 3,9 4,8 4,8 5,3 5,5 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,6 5,8 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 3,5 3,8 4,9 5 5,3 5,5 TECHCOMBANK 3,45 4,25 5,15 4,65 5,35 4,85 TPBANK 3,7 4 4,9 5 5,3 5,6 VCBNEO 4,35 4,55 5,6 5,45 5,5 5,55 VIB 3,7 3,8 4,7 4,7 4,9 5,2 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,35 4,45 6 6 6,2 6,2 VPBANK 3,7 3,8 4,7 4,7 5,2 5,2 WOORI BANK 2,3 3,8 4,5 4,5 5,3 5,3

Woori Bank cộng thêm lãi suất ưu đãi 0,3%/năm cho số tiền gửi ban đầu từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; cộng thêm 0,6%/năm cho tiền gửi từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng; 0,9%/năm cho tiền gửi từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ đồng; 1,2%/năm cho tiền gửi từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng. Mức cộng thêm lãi suất cao nhất lên tới 1,5%/năm cho số tiền mở tài khoản từ 5 tỷ đồng.

Sản phẩm tiết kiệm tích lũy được Woori Bank áp dụng với các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng.

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao hơn 7,4%

Lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên đến 9% cho kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,1% khi khách hàng gửi tiền online và 4,8% khi gửi tiền tại quầy.

Theo sau, HDBank với mức lãi suất 7,7% cho kỳ hạn 12 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,6% khi khách hàng gửi tiền online và 5,5% khi gửi tiền tại quầy.

Top những ngân hàng có lãi suất cao khi gửi tiết kiệm 12 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: Cake by VPBank, Vikki Bank...

Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,1%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng lĩnh lãi đầu kỳ, theo tháng, theo quý nhận lãi suất lần lượt là: 5,64%; 5,88%; 5,92%.

Ở những kỳ hạn khác Cake by VPBank niêm yết lãi suất từ 4,46 - 6,1%/năm.

Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,1% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,1%/năm ở kỳ hạn 12, 13 tháng.

GPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,65% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện GPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,65%/năm ở kỳ hạn từ 12-36 tháng.

Gửi tiết kiệm 12 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 200 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 5,95%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

200 triệu đồng x 5,95%/12 x 12 = 11,9 triệu đồng.

Ví dụ, người dân gửi 400 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 6%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

400 triệu đồng x 5,95%/12 x 12 = 23,8 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.