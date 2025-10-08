Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao hơn 7,4%: Gửi 400 triệu đồng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Thứ tư, 15:25 08/10/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.

Ngân hàng lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao hơn 7 , 4 %: Gửi 400 triệu đồng nhận lãi bao nhiêu - Ảnh 1.Ngân hàng bất ngờ tung lãi suất tới 6% cho kỳ hạn 6 tháng

GĐXH - Với gần 30 ngân hàng, mức lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 3 - 6%/năm.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Ngân hàng lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao hơn 7 , 4 %: Gửi 400 triệu đồng nhận lãi bao nhiêu - Ảnh 2.

Vietcombank, Techcombank, MB, SeABank, Vikki Bank... mới đây đã công bố tặng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm

Một loạt ngân hàng thương mại trong nước như Vietcombank, Techcombank, MB, SeABank, Vikki Bank... mới đây đã công bố tặng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm, với mức cộng thêm phổ biến từ 0,2%-0,5%/năm tùy theo kỳ hạn hoặc số tiền gửi.

Thậm chí, Ngân hàng MB còn tặng thêm lãi suất tiết kiệm tới 0,8%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng MB Bank trong thời gian từ 29/9 đến 14/10.

Điều kiện để được áp dụng lãi suất ngân hàng ưu đãi là khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn 2 - 3 - 6 - 9 tháng, số tiền từ 30 triệu đồng trở lên. Chương trình chỉ áp dụng với khách hàng gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ trên ứng dụng MB Bank.

Không chỉ các ngân hàng thương mại trong nước, ngân hàng ngoại cũng không đứng ngoài cuộc đua huy động vốn từ khách hàng cá nhân.

Mới đây nhất, Woori Bank, một ngân hàng đến từ Hàn Quốc, công bố tặng thêm lãi suất 0,2%/năm cho khách hàng gửi tiền đăng ký mới Internet/Mobile Banking trong vòng 3 tháng gần nhất.

Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến sau ưu đãi của Woori Bank lên tới 6%/năm đối với kỳ hạn từ 24 tháng trở lên. Đây là mức lãi suất ngân hàng mà không phải ngân hàng nào cũng có thể đáp ứng, nhất là các ngân hàng ngoại.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn còn lại sau ưu đãi lãi suất của Woori Bank gồm: Kỳ hạn 1 tháng là 2,5%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 4,7%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 5,5%/năm.

Đáng chú ý, "ông lớn" đến từ Hàn Quốc còn công bố cộng thêm lãi suất tiền gửi cho khách hàng gửi tiết kiệm tích lũy với mức lãi suất cộng thêm cao nhất lên tới 1,5%/năm. Đây là mức lãi suất cộng thêm mạnh tay nhất trên thị trường hiện nay.

Tuy nhiên, để được hưởng mức lãi suất cộng thêm 1,5%/năm, khách hàng phải có số dư tiền gửi ban đầu lên tới 5 tỷ đồng.

Với những khách hàng gửi tiết kiệm tích lũy với số tiền gửi ban đầu thấp hơn, mức lãi suất ngân hàng cộng thêm cũng thấp hơn.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 7/10/2025 (%/NĂM)
NGÂN HÀNG1 THÁNG3 THÁNG6 THÁNG9 THÁNG12 THÁNG18 THÁNG
AGRIBANK2,433,73,74,84,8
BIDV22,33,33,34,74,7
VIETINBANK22,33,33,34,74,7
VIETCOMBANK1,61,92,92,94,64,6
ABBANK3,13,85,35,45,65,4
ACB3,13,54,24,34,9
BAC A BANK44,35,45,455,55,8
BAOVIETBANK3,54,355,455,55,85,9
BVBANK3,954,155,155,35,65,9
EXIMBANK4,34,54,94,95,25,7
GPBANK3,83,95,355,455,655,65
HDBANK3,853,955,35,35,66,1
KIENLONGBANK3,73,75,15,25,55,45
LPBANK3,63,95,15,15,45,4
MB3,53,84,44,44,94,9
MBV4,14,45,55,65,85,9
MSB3,93,9555,65,6
NAM A BANK3,844,95,25,55,6
NCB44,25,355,455,65,6
OCB3,94,1555,15,2
PGBANK3,43,854,95,45,8
PVCOMBANK3,33,64,54,75,15,8
SACOMBANK3,63,94,84,85,35,5
SAIGONBANK3,33,64,84,95,65,8
SCB1,61,92,92,93,73,9
SEABANK2,953,453,954,154,75,45
SHB3,53,84,955,35,5
TECHCOMBANK3,454,255,154,655,354,85
TPBANK3,744,955,35,6
VCBNEO4,354,555,65,455,55,55
VIB3,73,84,74,74,95,2
VIET A BANK3,745,15,35,65,8
VIETBANK4,14,45,45,45,85,9
VIKKI BANK4,354,45666,26,2
VPBANK3,73,84,74,75,25,2
WOORI BANK2,33,84,54,55,35,3

Woori Bank cộng thêm lãi suất ưu đãi 0,3%/năm cho số tiền gửi ban đầu từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; cộng thêm 0,6%/năm cho tiền gửi từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng; 0,9%/năm cho tiền gửi từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ đồng; 1,2%/năm cho tiền gửi từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng. Mức cộng thêm lãi suất cao nhất lên tới 1,5%/năm cho số tiền mở tài khoản từ 5 tỷ đồng.

Sản phẩm tiết kiệm tích lũy được Woori Bank áp dụng với các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng.

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao hơn 7,4%

Lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên đến 9% cho kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,1% khi khách hàng gửi tiền online và 4,8% khi gửi tiền tại quầy.

Theo sau, HDBank với mức lãi suất 7,7% cho kỳ hạn 12 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,6% khi khách hàng gửi tiền online và 5,5% khi gửi tiền tại quầy.

Top những ngân hàng có lãi suất cao khi gửi tiết kiệm 12 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: Cake by VPBank, Vikki Bank...

Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,1%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng lĩnh lãi đầu kỳ, theo tháng, theo quý nhận lãi suất lần lượt là: 5,64%; 5,88%; 5,92%.

Ở những kỳ hạn khác Cake by VPBank niêm yết lãi suất từ 4,46 - 6,1%/năm.

Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,1% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,1%/năm ở kỳ hạn 12, 13 tháng.

GPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,65% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện GPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,65%/năm ở kỳ hạn từ 12-36 tháng.

Gửi tiết kiệm 12 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 200 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 5,95%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

200 triệu đồng x 5,95%/12 x 12 = 11,9 triệu đồng.

Ví dụ, người dân gửi 400 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 6%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

400 triệu đồng x 5,95%/12 x 12 = 23,8 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ngân hàng tung lãi suất 6,1% khi gửi 10 triệu đồng

Ngân hàng tung lãi suất 6,1% khi gửi 10 triệu đồng

Loạt ngân hàng tăng mạnh lãi suất bằng hình thức cộng thêm ưu đãi: Gửi 300 triệu đồng vào Agribank về tay 43,2 triệu đồng

Loạt ngân hàng tăng mạnh lãi suất bằng hình thức cộng thêm ưu đãi: Gửi 300 triệu đồng vào Agribank về tay 43,2 triệu đồng

So lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank mới nhất: Gửi 200 triệu đồng vào Agribank lãi bao nhiêu tiền?

So lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank mới nhất: Gửi 200 triệu đồng vào Agribank lãi bao nhiêu tiền?

Cùng chuyên mục

Sau bão số 11, rau xanh ở chợ dân sinh Hà Nội 'đội giá': Rau muống 20.000 đồng/bó, hành lá 50.000 đồng/kg

Sau bão số 11, rau xanh ở chợ dân sinh Hà Nội 'đội giá': Rau muống 20.000 đồng/bó, hành lá 50.000 đồng/kg

Giá cả thị trường - 39 phút trước

GĐXH - Nguồn cung rau xanh ở Hà Nội chưa kịp phục hồi sau đợt mưa lụt kéo dài thì hoàn lưu bão số 11 lại tràn về, khiến giá rau tại nhiều chợ dân sinh tăng mạnh, có loại đội giá gấp đôi, gấp ba.

Giá iPhone 13, 13 Pro Max giảm 'không phanh', thấp chưa từng có dù xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là mấy

Giá iPhone 13, 13 Pro Max giảm 'không phanh', thấp chưa từng có dù xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là mấy

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 13 hiện vẫn có chỗ đứng khá vững chắc tại Việt Nam nhờ mức giá rẻ trong khi trang bị thua kém iPhone 16 hay iPhone 17 Pro Max không quá lớn.

Trải nghiệm xe máy điện giá 17 triệu đồng ở Việt Nam, thiết kế thời trang, pin khỏe, di chuyển êm, rẻ hơn cả Vision, Wave Alpha

Trải nghiệm xe máy điện giá 17 triệu đồng ở Việt Nam, thiết kế thời trang, pin khỏe, di chuyển êm, rẻ hơn cả Vision, Wave Alpha

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện có ngoại hình trẻ trung, trang bị công nghệ LED và đồng hồ điện tử, mang đến lựa chọn xanh và tiết kiệm cho người Việt.

Giá bạc ngày 8/10: Bạc trong nước tiếp tục 'rơi' giá và phục hồi nhẹ

Giá bạc ngày 8/10: Bạc trong nước tiếp tục 'rơi' giá và phục hồi nhẹ

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Mở phiên sáng nay (8/10), bạc trong nước tiếp tục giảm giá từ mức 1,909 triệu đồng/lượng (bán ra) tại cuối phiên ngày hôm qua, xuống còn 1,885 triệu đồng/lượng. Đến 9h22 phút, giá bạc có sự phục hồi nhẹ, quay trở lại mức 1,904 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 8/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh giá

Giá vàng hôm nay 8/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh giá

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC lên sát ngưỡng 141 triệu đồng, vàng nhẫn cũng đạt mốc 138 triệu đồng.

Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất rẻ kỷ lục, thống trị phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V lo thua doanh số

Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất rẻ kỷ lục, thống trị phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V lo thua doanh số

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất thuộc vào hàng hấp dẫn bậc nhất trong phân khúc SUV cỡ C, trở thành thách thức mà Honda CR-V khó có thể vượt qua.

Giá xe Wave RSX FI mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, thấp hơn cả niêm yết, chỉ như Wave Alpha

Giá xe Wave RSX FI mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, thấp hơn cả niêm yết, chỉ như Wave Alpha

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá xe Wave RSX FI mới nhất tại đại lý đang giảm cực mạnh, cạnh tranh gay gắt với Futre, Wave Alpha về doanh số.

SUV hạng D của Mazda giá 440 triệu đồng rộng hơn CX-5 thiết kế hiện đại, rẻ chỉ ngang Toyota Vios mới ra mắt ở Trung Quốc

SUV hạng D của Mazda giá 440 triệu đồng rộng hơn CX-5 thiết kế hiện đại, rẻ chỉ ngang Toyota Vios mới ra mắt ở Trung Quốc

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - SUV hạng D điện Mazda EZ-60 chính thức trình làng tại Trung Quốc thiết kế hiện đại, công nghệ cao cấp và phạm vi hoạt động vượt trội, hứa hẹn tạo sức ép lớn trong phân khúc SUV điện toàn cầu.

Bão số 11 gây mưa lớn, ngập diện rộng, rau xanh có loại vẫn giữ giá 13.500 đồng/kg

Bão số 11 gây mưa lớn, ngập diện rộng, rau xanh có loại vẫn giữ giá 13.500 đồng/kg

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Trong khi tại nhiều chợ dân sinh, giá rau xanh và thực phẩm tươi sống tăng mạnh do ảnh hưởng mưa ngập diện rộng, thì tại các hệ thống siêu thị, trung tâm phân phối lớn ở Hà Nội, giá hàng hóa thiết yếu vẫn giữ ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra hiện tượng khan hiếm.

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có trong lịch sử, Kia Morning khó đua lại doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có trong lịch sử, Kia Morning khó đua lại doanh số

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất đang vô cùng hấp dẫn để làm ưu thế cạnh tranh với đại kình địch Kia Morning.

Xem nhiều

Giá bạc ngày 7/10: Bạc trong nước bất ngờ 'rơi' giá nhẹ, báo hiệu lực đẩy giá mới

Giá bạc ngày 7/10: Bạc trong nước bất ngờ 'rơi' giá nhẹ, báo hiệu lực đẩy giá mới

Giá cả thị trường

GĐXH - Mở phiên sáng nay (7/10), giá bạc trong nước có sự điều chỉnh nhẹ theo hướng giảm, ở ngưỡng 1,904 – 1,911 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này thấp hơn mức giá bán ra của ngày hôm qua (6/10).

Bão số 11 gây mưa lớn, ngập diện rộng, rau xanh có loại vẫn giữ giá 13.500 đồng/kg

Bão số 11 gây mưa lớn, ngập diện rộng, rau xanh có loại vẫn giữ giá 13.500 đồng/kg

Giá cả thị trường
Xe ga 150cc giá 49 triệu đồng, đẹp cổ điển, có ABS 2 kênh sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade

Xe ga 150cc giá 49 triệu đồng, đẹp cổ điển, có ABS 2 kênh sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 8/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh giá

Giá vàng hôm nay 8/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh giá

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 7/10: Vàng SJC, vàng nhẫn điều chỉnh giá

Giá vàng hôm nay 7/10: Vàng SJC, vàng nhẫn điều chỉnh giá

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top