Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất rẻ kỷ lục, thống trị phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V lo thua doanh số
GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất thuộc vào hàng hấp dẫn bậc nhất trong phân khúc SUV cỡ C, trở thành thách thức mà Honda CR-V khó có thể vượt qua.
Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất
Giá xe Mazda CX-5 2024 hiện được niêm yết chính hãng từ 749 đến 979 triệu đồng tùy phiên bản. Trong tháng 10, Mazda CX-5 đang được ưu đãi 50% phí trước bạ, tương đương lên đến 40 triệu đồng, giá bán sau ưu đãi từ 709 triệu đồng, mức tốt nhất trong phân khúc C-SUV.
Để tính giá lăn bánh Mazda CX-5, ngoài giá niêm yết chính hãng, chúng ta cần cộng thêm một số khoản thuế, phí liên quan như: Phí trước bạ, phí biển số, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm vật chất xe...
Bảng giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất
|Mẫu xe
|Giá niêm yết (triệu VNĐ)
|Giá lăn bánh tạm tính(triệu VNĐ)
|Ưu đãi
|Hà Nội
|TP.HCM
|Tỉnh/TP khác
|Mazda CX-5 2.0L Deluxe
|749
|861
|846
|827
|- Ưu đãi 50% phí trước bạ tương đương 40 triệu đồng
|Mazda CX-5 2.0L Luxury
|789
|906
|890
|871
|Mazda CX-5 2.0L Premium
|829
|950
|934
|915
|Mazda CX-5 2.0 Premium Sport
|849
|973
|956
|937
|Mazda CX-5 2.0 Premium Exclusive
|869
|995
|956
|937
|Mazda CX-5 2.5L Signature Sport
|959
|1.096
|1.077
|1.058
|Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive
|979
|1.118
|1.099
|1.080
Giá xe Mazda CX-5 và các đối thủ
Mazda CX-5 giá từ 749.000.000 VNĐ
Honda CR-V giá từ 998.000.000 VNĐ
KIA Sportage giá từ 859.000.000 VNĐ
Mitsubishi Outlander giá từ 825.000.000 VNĐ
Hyundai Tucson giá từ 845.000.000 VNĐ
Đánh giá xe Mazda CX-5
Phiên bản nâng cấp Mazda CX-5 vẫn có diện mạo trẻ trung và thể thao khi sử dụng ngôn ngữ thiết kế nổi tiếng KODO. Mẫu xe đối thủ của Honda CR-V có lưới tản nhiệt được mở rộng hơn 10 mm và có dạng tổ ong mới thay vì các thanh ngang như bản cũ.
Ngoại hình của Mazda CX-5 cuốn hút và hiện đại hơn nhờ có hệ thống đèn pha tinh chỉnh với đồ họa ánh sáng mới. Lưới tản nhiệt và đèn pha LED của xe trông liền mạch khi được liên kết với nhau thông qua cụm chrome sáng bóng. Nhà sản xuất cũng thiết kế lại cản va trước và đèn định vị ban ngày để giúp khu vực đầu xe hoàn thiện vẻ ngoài thể thao.
Ở bên hông, thân xe của Mazda CX-5 có những đường gân dập trông khá khỏe khoắn. Mazda CX-5 2023 trông càng nổi bật với bộ mâm 5 chấu kép phun màu khói xám. Gương chiếu hậu của mẫu xe "chung mâm" với Honda CR-V còn được tích hợp đèn báo rẽ thiết kế bắt mắt và trang bị camera.
Ở khu vực đuôi xe, Mazda CX-5 có cặp đèn hậu mới được thiết kế chau chuốt hơn và dùng công nghệ LED hiện đại. Để tạo cái nhìn thể thao, cản sau của Mazda CX-5 cũng được tinh chỉnh theo hướng thu gọn. Cặp ống xả của xe được làm mới có phần hiện đại và tinh tế hơn.
Bên trong cabin, Mazda CX-5 gần như vẫn giống với đời cũ nhưng được hoàn thiện tốt hơn với nhiều chi tiết mạ chrome và ốp gỗ khá sang trọng. Đại kình địch của Honda CR-V được nhà sản xuất ô tô của Nhật Bản trang bị vô-lăng 3 chấu bọc da, mạ viền chrome và tích hợp nhiều nút điều khiển chức năng. Phía sau vô-lăng là màn hình màu mới ấn tượng hơn.
Tất cả các ghế của Mazda CX-5 đều được bọc da. Trong đó, ghế lái có thể chỉnh điện và hàng ghế sau khi cần gia tăng diện tích khoang chứa đồ có thể gập phẳng theo 4:2:4.
Mazda CX-5 sở hữu loạt trang bị tiện ích hiện đại gồm: hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control, cửa sổ trời chỉnh điện, cảm biến gạt mưa tự động, gương chống chói tự động, cửa kính chỉnh điện, chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động, điều hòa tự động 2 vùng độc lập với cửa gió điều hòa ở chính giữa giúp hành khách ở ghế sau dễ dàng điều chỉnh độ mát không khí phù hợp.
Mazda CX-5 sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G với 2 tùy chọn dung tích 2.0L và 2.5L. Trong đó, tùy chọn động cơ 2.0L tạo ra công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm, trong khi động cơ 2.5L có công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm.
Kỳ phùng địch thủ của Honda CR-V còn được trang bị tính năng G-Vectoring Control Plus mới. Đây là phiên bản nâng cấp của hệ thống GVC trước đó với một cách tiếp cận mới để kiểm soát động lực học, không chỉ can thiệp vào động cơ mà còn cả hệ thống phanh để tăng cường hiệu suất xử lý.
Các trang bị an toàn mà Mazda CX-5 sở hữu hoàn toàn không kém cạnh gì Honda CR-V và Hyundai Tucson với 6 túi khí, phanh tay điện tử với tính năng giữ phanh tự động Auto Hold, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe trước/sau, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ. Đặc biệt, CX-5 còn có hệ thống an toàn cao cấp i-Activsense thế hệ mới.
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
