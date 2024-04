10 bệnh lây truyền qua đường tình dục hàng đầu

1. Bệnh lây truyền qua đường tình dục thường lây lan như thế nào?

Các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết có hơn 30 loại vi khuẩn, virus và ký sinh trùng khác nhau được biết là lây truyền qua quan hệ tình dục , bao gồm cả quan hệ tình dục qua đường âm đạo, hậu môn và miệng. Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng có thể lây truyền từ mẹ sang con khi mang thai, sinh nở và cho con bú.

Năm 2020, WHO ước tính có 374 triệu ca nhiễm mới với 1 trong 4 bệnh lây truyền qua đường tình dục: Chlamydia (129 triệu ca), lậu (82 triệu ca), giang mai (7,1 triệu) và Trichomonas (156 triệu). WHO cũng cho biết, hơn 1 triệu ca bệnh lây truyền qua đường tình dục mắc phải mỗi ngày trên toàn thế giới, phần lớn trong số đó không có triệu chứng.

Một số có thể lây lan qua máu như chlamydia, lậu, virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV), mụn rộp, virus nhú ở người (HPV) và virus viêm gan B.

Những người thường có nguy cơ là:

Bất kỳ người nào có hoạt động tình dục.

Những người thường xuyên thay đổi đối tác.

Những người không sử dụng bao cao su .

Nam giới quan hệ tình dục đồng giới có tỷ lệ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD) cao hơn.

Người mắc bệnh đã được điều trị khỏi vẫn có thể bị nhiễm trùng lại.

2. Những bệnh lây truyền qua đường tình dục được ghi nhận nhiều nhất

Nhiều ca bệnh lây truyền qua đường tình dục không có triệu chứng. Ảnh minh họa.

Theo Tổ chức Y tế Xã hội Hoa Kỳ, mỗi năm cứ bốn thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ thì có một người mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Một nửa số thanh niên có quan hệ tình dục mắc bệnh ở tuổi 25. Danh sách 10 bệnh lây truyền qua đường tình dục nhiều nhất là:

Bệnh zona sinh dục

Virus u nhú ở người (mụn cóc sinh dục)

Bệnh viêm gan B

Chlamydia

Giang mai

Lậu

HIV/AIDS

Trichomonas

Viêm âm đạo do vi khuẩn

Ghẻ

Các bệnh như chlamydia, lậu, trichomonas và giang mai là bốn bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất có khả năng chữa khỏi khi phát hiện và điều trị sớm.

Ước tính toàn cầu mới, mỗi ngày có hơn một triệu ca mắc mới các bệnh lây truyền qua đường tình dục này. Điều đáng lo ngại là mặc dù có biện pháp để ngăn ngừa những bệnh nhiễm trùng này nhưng tỷ lệ lây nhiễm vẫn rất cao trên toàn thế giới.

3. Hãy chủ động ghi nhớ cách phòng bệnh lây truyền qua đường tình dục

Theo kết quả nghiên cứu mô tả hồi cứu trên 1.251 người bệnh mắc STI từ tháng 9/2018 đến tháng 10/2020 của PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc và các cộng sự về đặc điểm lâm sàng và nguyên nhân gây nhiễm trùng qua đường tình dục (STI) ở nam giới tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho thấy: Không dùng bao cao su và quan hệ qua đường miệng là hai hành vi tình dục chiếm tỷ lệ cao trong nhóm nghiên cứu, tương ứng chiếm 84,2% và 71,8%.

Triệu chứng lâm sàng chủ yếu của các STI là triệu chứng tiểu tiện và triệu chứng tiết dịch (32,1%), khoảng 14,6% người bệnh có đồng thời cả ba loại triệu chứng (triệu chứng dương vật, triệu chứng tiểu tiện và triệu chứng tiết dịch). Có khoảng 14,7% các trường hợp nhiễm trùng qua đường tình dục hoàn toàn không có triệu chứng.

PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học và Giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Việc giáo dục giới tính, tuyên truyền về tình dục an toàn và chung thủy là rất quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng trong công tác phòng tránh và giảm thiểu các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Quan hệ tình dục an toàn là chìa khóa khi đề cập đến việc phòng ngừa. Đôi khi, bạn thường không biết rằng mình mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, do đó việc sử dụng bao cao su là điều quan trọng. Khi sử dụng đúng cách, bao cao su là một trong những phương pháp bảo vệ hiệu quả nhất chống lại các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bao gồm cả virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV). Bao cao su dành cho nữ cũng có hiệu quả và an toàn.

Đồng thời luôn nhớ các nguyên tắc phòng bệnh dưới đây:

Truy cập các nguồn giáo dục sức khỏe tình dục đáng tin cậy.

Thực hiện xét nghiệm và điều trị kịp thời nếu bạn có nguy cơ.

Hãy nhớ rằng nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục không có triệu chứng.

Hạn chế quan hệ tình dục thông thường và sử dụng bao cao su với bạn tình mới.

Chỉ quan hệ tình dục với một người, điều này có thể làm giảm nguy cơ mắc STD.

Hãy xét nghiệm STD giữa các bạn tình và sau khi quan hệ tình dục không an toàn nếu cảm thấy mình có nguy cơ bị nhiễm hoặc tái nhiễm.

Nói chuyện về nguy cơ tiềm ẩn mắc STD với đối tác của bạn.

Nếu bạn đang mang thai và có nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD), điều quan trọng là phải được xét nghiệm và điều trị trước khi sinh con.

Tái nhiễm có thể xảy ra ngay cả sau khi điều trị thành công.

Đảm bảo đối tác của bạn được điều trị để ngăn ngừa tái nhiễm.