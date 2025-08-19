Bé 9 tuổi ở Hưng Yên hôn mê sâu, nguy kịch vì uống nhầm Methadon

Theo lời kể của người thân, trẻ ở nhà vô tình uống phải Methadon (không rõ số lượng). Ngay sau đó, trẻ xuất hiện tình trạng lơ mơ rồi hôn mê hoàn toàn. Tại Bệnh viện đa khoa Phúc Sơn xã Thụy Anh tỉnh Hưng Yên, bệnh nhi được xác định ngừng tim. Các bác sĩ tại đây đã lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, đặt ống nội khí quản bóp bóng hỗ trợ thở.

Nhận định đây là trường hợp ngộ độc opioid nặng, nguy cơ tử vong cao, các bác sĩ tại Bệnh viện Phúc Sơn đã liên hệ hội chẩn qua điện thoại tới khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Thái Bình, bệnh nhi được chỉ định tiêm thuốc giải độc đặc hiệu (Naloxon) trước khi chuyển. Bệnh nhi sau đó được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Thái Bình để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhi đã phục hồi hoàn toàn và đã được ra viện. Ảnh: BVCC

Khi nhập viện, trẻ trong tình trạng vô cùng nguy kịch: Hôn mê sâu, đồng tử co nhỏ 2mm, tri giác không đáp ứng, chi lạnh ẩm, nhịp tim nhanh 140 lần/phút. Ê kíp cấp cứu đã nhanh chóng đánh giá, xác định đây là ca suy hô hấp tiến triển do ngộ độc Methadon. Các bác sĩ lập tức khởi động phác đồ điều trị ngộ độc opioid chuyên sâu, duy trì thông khí bằng ống nội khí quản, thiết lập đường truyền tĩnh mạch, theo dõi chỉ số sinh tồn liên tục từng phút.

Do Methadon có thời gian tác dụng kéo dài, nguy cơ tái suy hô hấp sau giải độc rất cao nên bệnh nhi được theo dõi nghiêm ngặt 24/24 ngay tại phòng cấp cứu của khoa hồi sức, kết hợp điều chỉnh liều Naloxon phù hợp. Các bác sĩ cũng cân bằng dịch truyền đảm bảo nhu cầu 1800ml/24h và cung cấp đủ năng lượng (1800 kcal/ngày), đồng thời tiến hành hút đờm thường xuyên để làm sạch đường thở, tránh tắc nghẽn.

Trong vòng hai ngày đầu, ê kíp điều trị luôn ở trạng thái sẵn sàng phản ứng nhanh với mọi biến đổi nguy hiểm. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ hồi sức, điều dưỡng và kỹ thuật viên, tình trạng của trẻ dần cải thiện. Huyết động ổn định, đồng tử đáp ứng với ánh sáng. Đến ngày thứ hai, trẻ bắt đầu mở mắt khi được gọi, tri giác hồi phục dần, tự thở tăng dần. Sau khi đánh giá chức năng hô hấp đảm bảo, các bác sĩ quyết định rút ống nội khí quản trong điều kiện an toàn tuyệt đối và cho trẻ tập thở chủ động.

Chiều 19/8, bệnh nhi N.Đ.H hoàn toàn hồi phục và được xuất viện trong tình trạng tỉnh táo, ăn uống tốt, sinh hoạt bình thường, không để lại bất kỳ di chứng thần kinh hoặc hô hấp nào. Đây là kết quả thể hiện rất rõ năng lực chuyên môn vững vàng, kỹ năng xử trí cấp cứu nhanh nhạy và sự tận tâm tuyệt đối của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Thái Bình những người đã không bỏ sót bất kỳ dấu hiệu bất thường nào để giành giật sự sống cho trẻ.