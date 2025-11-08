Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Phòng the

10 thói quen giúp nam giới duy trì sinh lực và cảm xúc ổn định trong hôn nhân

Thứ bảy, 22:41 08/11/2025 | Phòng the
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, phong độ của người đàn ông không chỉ đến từ thể lực mà còn từ sự cân bằng nội tiết, tinh thần và cảm xúc. Theo các chuyên gia nam học, việc duy trì sinh lực và ham muốn bền vững không cần đến thuốc hay thực phẩm chức năng đắt tiền — mà bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhưng đều đặn mỗi ngày.

Dưới đây là 10 thói quen giúp nam giới giữ vững “ngọn lửa phong độ” cả trong đời sống và phòng the.

Ngủ đủ giấc – nền tảng của sinh lực

Giấc ngủ sâu giúp cơ thể sản sinh testosterone tự nhiên. Thiếu ngủ liên tục 3–5 đêm có thể khiến hormone này giảm đến 15–20%. Nam giới nên ngủ từ 7–8 tiếng mỗi đêm, giữ giờ giấc ổn định, tránh thức khuya và sử dụng điện thoại trước khi ngủ.

Ăn đúng – không cần nhiều, chỉ cần đủ

Thực đơn giàu kẽm, magie và vitamin B, E sẽ kích thích quá trình sản sinh nội tiết tố nam. Thực phẩm nên bổ sung: hàu, tôm, trứng gà, thịt đỏ, cá hồi, hạt bí, chuối và bơ. Tránh ăn nhiều đồ chiên rán, rượu bia, thuốc lá – kẻ thù của mạch máu và sinh lý.

Tập thể dục đều đặn

Theo BS Nguyễn Bá Hưng (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội), chỉ cần 30 phút vận động mỗi ngày có thể cải thiện tuần hoàn máu, kiểm soát cân nặng và tăng testosterone rõ rệt. Các bài tập như chạy bộ, bơi, plank, squat, hoặc yoga nam giới đều rất tốt cho cơ bắp vùng chậu và sức bền.

10 thói quen giúp nam giới duy trì sinh lực và cảm xúc ổn định trong hôn nhân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Quản lý căng thẳng

Cortisol – hormone căng thẳng – là “sát thủ” của testosterone. Làm việc quá sức, lo âu kéo dài khiến nam giới nhanh chóng mất ham muốn. Hãy học cách hít thở sâu, thiền 10 phút mỗi ngày hoặc trò chuyện, chia sẻ với bạn đời để giải tỏa cảm xúc.

Hạn chế bia rượu và thuốc lá

Rượu bia gây rối loạn mạch máu, làm suy yếu khả năng cương dương, trong khi thuốc lá khiến lưu lượng máu tới “vùng kín” giảm mạnh. Nhiều nghiên cứu chỉ ra: nam giới bỏ thuốc sau 3 tháng có thể phục hồi gần 90% chức năng sinh lý.

Duy trì “chuyện ấy” điều độ

Tình dục là hoạt động tự nhiên, giúp giải phóng endorphin – hormone hạnh phúc. Tuy nhiên, “yêu” quá nhiều khiến cơ thể kiệt sức. Với nam giới ngoài 35 tuổi, 2–3 lần/tuần là tần suất hợp lý. Điều quan trọng hơn tần suất là chất lượng cảm xúc giữa hai người.

Gắn kết cảm xúc với bạn đời

Sự đồng cảm, sẻ chia và thân mật ngoài phòng ngủ giúp hormone oxytocin – “hormone của sự gắn bó” – được tiết ra nhiều hơn. Các cặp đôi thường ôm, nắm tay hoặc nói lời yêu thương hàng ngày có đời sống tình dục viên mãn hơn 40% so với người ít thể hiện tình cảm.

Khám sức khỏe định kỳ

Nhiều nam giới ngại đến bác sĩ, nhưng việc kiểm tra sức khỏe sinh lý định kỳ giúp phát hiện sớm rối loạn testosterone, bệnh tim mạch, tiểu đường, những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới ham muốn. Khuyến nghị: kiểm tra nội tiết và mạch máu sinh dục ít nhất 1 lần/năm.

Giữ tinh thần tích cực

Suy nghĩ tiêu cực, tự ti về bản thân là nguyên nhân ngầm làm giảm ham muốn. Hãy nuôi dưỡng tinh thần lạc quan bằng cách đọc sách, nghe nhạc, chơi thể thao hoặc làm việc mình yêu thích. Khi tâm lý thoải mái, testosterone tự nhiên cũng được duy trì ở mức cao.

Nuôi dưỡng sự tôn trọng và thấu hiểu trong hôn nhân

Một mối quan hệ lành mạnh giúp cơ thể luôn tiết ra các hormone hạnh phúc (dopamine, serotonin). Khi hai người biết lắng nghe, không so sánh, không phán xét, cảm xúc yêu đương trở nên sâu sắc hơn – và đó chính là “chất xúc tác tự nhiên” giúp đời sống chăn gối luôn viên mãn.

Cách phục hồi sinh lực và cảm xúc sau khi quan hệ quá mứcCách phục hồi sinh lực và cảm xúc sau khi quan hệ quá mức

GĐXH - Quan hệ tình dục là một phần tự nhiên và quan trọng trong đời sống vợ chồng, nhưng khi tần suất “yêu” vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể, phái mạnh rất dễ rơi vào trạng thái kiệt sức, giảm ham muốn và rối loạn sinh lý.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Cô gái mắc sùi mào gà sau nhiều lần quan hệ với bạn trai

Cô gái mắc sùi mào gà sau nhiều lần quan hệ với bạn trai

Phòng the - 1 ngày trước

Sau nhiều lần quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su với bạn trai, cô gái thấy xuất hiện các tổn thương dạng u nhú ở vùng sinh dục nên đi khám...

Cách phục hồi sinh lực và cảm xúc sau khi quan hệ quá mức

Cách phục hồi sinh lực và cảm xúc sau khi quan hệ quá mức

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH - Quan hệ tình dục là một phần tự nhiên và quan trọng trong đời sống vợ chồng, nhưng khi tần suất “yêu” vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể, phái mạnh rất dễ rơi vào trạng thái kiệt sức, giảm ham muốn và rối loạn sinh lý.

5 dấu hiệu cơ thể cảnh báo nam giới đang quan hệ quá mức

5 dấu hiệu cơ thể cảnh báo nam giới đang quan hệ quá mức

Phòng the - 3 ngày trước

GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, sự hòa hợp tình dục là yếu tố quan trọng giúp duy trì cảm xúc và hạnh phúc. Tuy nhiên, quan hệ quá mức lại là một sai lầm thường gặp, đặc biệt ở những người cho rằng “chuyện ấy càng nhiều càng chứng tỏ phong độ”.

Mất ham muốn do vợ quá khỏe

Mất ham muốn do vợ quá khỏe

Phòng the - 4 ngày trước

GĐXH - Nam bệnh nhân 37 tuổi, đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với lý do ham muốn tình dục giảm nhiều.

Cách xử lý khi gặp phải tình huống nguy hiểm này trong lúc 'yêu'

Cách xử lý khi gặp phải tình huống nguy hiểm này trong lúc 'yêu'

Phòng the - 5 ngày trước

GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, chuyện “chăn gối” là một phần không thể thiếu, là sợi dây gắn kết tình cảm và duy trì hạnh phúc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tim mạch, đã có không ít trường hợp nam giới rơi vào tình trạng đột quỵ trong lúc quan hệ tình dục, đặc biệt ở những người thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi hoặc có bệnh lý nền về tim mạch, huyết áp.

Phải làm gì nếu gặp phải trạng thái này khi quan hệ?

Phải làm gì nếu gặp phải trạng thái này khi quan hệ?

Phòng the - 6 ngày trước

GĐXH - Nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Y học tình dục cho thấy, 30% phụ nữ bị đau khi quan hệ tình dục qua âm đạo, và phần lớn trong số họ gặp phải sự khó chịu này bên trong hoặc xung quanh lối vào âm đạo.

Triệu chứng thường gặp ở phụ nữ khi quan hệ và cách phòng ngừa

Triệu chứng thường gặp ở phụ nữ khi quan hệ và cách phòng ngừa

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Phụ nữ thường dễ bị viêm đường tiết niệu sau khi quan hệ hơn nam giới, bởi những lý do như vệ sinh cá nhân không đúng cách trước và sau khi quan hệ. Ban đầu, người phụ nữ sẽ không cảm thấy tình trạng này gây ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày, nhưng ít lâu sau sẽ cảm nhận được cơn đau rát và không thoải mái.

Tại sao ngay sau cực khoái cơ thể lại 'khó chịu'?

Tại sao ngay sau cực khoái cơ thể lại 'khó chịu'?

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Nhiều người cảm thấy mệt mỏi và không thể tập trung sau khi làm “chuyện ấy”.

Xấu hổ vì hiện tượng lạ ở phụ nữ sau khi quan hệ

Xấu hổ vì hiện tượng lạ ở phụ nữ sau khi quan hệ

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Khi cả 2 đang hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc “lên đỉnh” thì rất có thể đột nhiên ở “vùng kín” của phái đẹp phát ra âm thành như tiếng “xì hơi”.

Sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu lạm dụng điều này khi quan hệ

Sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu lạm dụng điều này khi quan hệ

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Một số người không ngần ngại dùng tất cả các loại "thuốc kích thích tình dục" để cải thiện khả năng tình dục của họ.

Xem nhiều

Xấu hổ vì hiện tượng lạ ở phụ nữ sau khi quan hệ

Xấu hổ vì hiện tượng lạ ở phụ nữ sau khi quan hệ

Phòng the

GĐXH - Khi cả 2 đang hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc “lên đỉnh” thì rất có thể đột nhiên ở “vùng kín” của phái đẹp phát ra âm thành như tiếng “xì hơi”.

Mất ham muốn do vợ quá khỏe

Mất ham muốn do vợ quá khỏe

Phòng the
Hiện tượng 'xuất tinh ở nữ giới' có bình thường?

Hiện tượng 'xuất tinh ở nữ giới' có bình thường?

Phòng the
Sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu lạm dụng điều này khi quan hệ

Sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu lạm dụng điều này khi quan hệ

Phòng the
Tại sao ngay sau cực khoái cơ thể lại 'khó chịu'?

Tại sao ngay sau cực khoái cơ thể lại 'khó chịu'?

Phòng the

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top