10 thói quen giúp nam giới duy trì sinh lực và cảm xúc ổn định trong hôn nhân

Dưới đây là 10 thói quen giúp nam giới giữ vững “ngọn lửa phong độ” cả trong đời sống và phòng the.

Ngủ đủ giấc – nền tảng của sinh lực

Giấc ngủ sâu giúp cơ thể sản sinh testosterone tự nhiên. Thiếu ngủ liên tục 3–5 đêm có thể khiến hormone này giảm đến 15–20%. Nam giới nên ngủ từ 7–8 tiếng mỗi đêm, giữ giờ giấc ổn định, tránh thức khuya và sử dụng điện thoại trước khi ngủ.

Ăn đúng – không cần nhiều, chỉ cần đủ

Thực đơn giàu kẽm, magie và vitamin B, E sẽ kích thích quá trình sản sinh nội tiết tố nam. Thực phẩm nên bổ sung: hàu, tôm, trứng gà, thịt đỏ, cá hồi, hạt bí, chuối và bơ. Tránh ăn nhiều đồ chiên rán, rượu bia, thuốc lá – kẻ thù của mạch máu và sinh lý.

Tập thể dục đều đặn

Theo BS Nguyễn Bá Hưng (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội), chỉ cần 30 phút vận động mỗi ngày có thể cải thiện tuần hoàn máu, kiểm soát cân nặng và tăng testosterone rõ rệt. Các bài tập như chạy bộ, bơi, plank, squat, hoặc yoga nam giới đều rất tốt cho cơ bắp vùng chậu và sức bền.

Quản lý căng thẳng

Cortisol – hormone căng thẳng – là “sát thủ” của testosterone. Làm việc quá sức, lo âu kéo dài khiến nam giới nhanh chóng mất ham muốn. Hãy học cách hít thở sâu, thiền 10 phút mỗi ngày hoặc trò chuyện, chia sẻ với bạn đời để giải tỏa cảm xúc.

Hạn chế bia rượu và thuốc lá

Rượu bia gây rối loạn mạch máu, làm suy yếu khả năng cương dương, trong khi thuốc lá khiến lưu lượng máu tới “vùng kín” giảm mạnh. Nhiều nghiên cứu chỉ ra: nam giới bỏ thuốc sau 3 tháng có thể phục hồi gần 90% chức năng sinh lý.

Duy trì “chuyện ấy” điều độ

Tình dục là hoạt động tự nhiên, giúp giải phóng endorphin – hormone hạnh phúc. Tuy nhiên, “yêu” quá nhiều khiến cơ thể kiệt sức. Với nam giới ngoài 35 tuổi, 2–3 lần/tuần là tần suất hợp lý. Điều quan trọng hơn tần suất là chất lượng cảm xúc giữa hai người.

Gắn kết cảm xúc với bạn đời

Sự đồng cảm, sẻ chia và thân mật ngoài phòng ngủ giúp hormone oxytocin – “hormone của sự gắn bó” – được tiết ra nhiều hơn. Các cặp đôi thường ôm, nắm tay hoặc nói lời yêu thương hàng ngày có đời sống tình dục viên mãn hơn 40% so với người ít thể hiện tình cảm.

Khám sức khỏe định kỳ

Nhiều nam giới ngại đến bác sĩ, nhưng việc kiểm tra sức khỏe sinh lý định kỳ giúp phát hiện sớm rối loạn testosterone, bệnh tim mạch, tiểu đường, những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới ham muốn. Khuyến nghị: kiểm tra nội tiết và mạch máu sinh dục ít nhất 1 lần/năm.

Giữ tinh thần tích cực

Suy nghĩ tiêu cực, tự ti về bản thân là nguyên nhân ngầm làm giảm ham muốn. Hãy nuôi dưỡng tinh thần lạc quan bằng cách đọc sách, nghe nhạc, chơi thể thao hoặc làm việc mình yêu thích. Khi tâm lý thoải mái, testosterone tự nhiên cũng được duy trì ở mức cao.

Nuôi dưỡng sự tôn trọng và thấu hiểu trong hôn nhân

Một mối quan hệ lành mạnh giúp cơ thể luôn tiết ra các hormone hạnh phúc (dopamine, serotonin). Khi hai người biết lắng nghe, không so sánh, không phán xét, cảm xúc yêu đương trở nên sâu sắc hơn – và đó chính là “chất xúc tác tự nhiên” giúp đời sống chăn gối luôn viên mãn.