Cách phục hồi sinh lực và cảm xúc sau khi quan hệ quá mức
GĐXH - Quan hệ tình dục là một phần tự nhiên và quan trọng trong đời sống vợ chồng, nhưng khi tần suất “yêu” vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể, phái mạnh rất dễ rơi vào trạng thái kiệt sức, giảm ham muốn và rối loạn sinh lý.
Theo các bác sĩ nam học, việc phục hồi sinh lực và cảm xúc sau khi “lạm dụng” chuyện phòng the không chỉ cần nghỉ ngơi mà còn đòi hỏi một chiến lược chăm sóc toàn diện – cả về thể chất lẫn tinh thần.
Dành thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa
Sau những giai đoạn “quá tải”, điều đầu tiên cơ thể cần là ngủ đủ và ngủ sâu. Giấc ngủ giúp hệ nội tiết tái tạo, đặc biệt là hormone testosterone – yếu tố quyết định năng lượng và ham muốn tình dục ở nam giới. Các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì 7–8 tiếng ngủ mỗi đêm, đồng thời tránh thức khuya và hạn chế caffeine sau 18h.
Nếu công việc căng thẳng, bạn nên tạo khoảng nghỉ ngắn trong ngày, hít thở sâu hoặc đi dạo để cơ thể giảm áp lực. Đừng cố gắng “gồng” trong mọi việc – bởi mệt mỏi kéo dài sẽ khiến ham muốn bị triệt tiêu hoàn toàn.
Bổ sung dinh dưỡng đúng cách để tái tạo năng lượng
Một chế độ ăn cân bằng là chìa khóa phục hồi sinh lực. Nam giới sau giai đoạn quan hệ quá mức nên chú trọng:
Thực phẩm giàu kẽm (hàu, tôm, thịt bò, hạt bí) giúp tái tạo testosterone.
Vitamin nhóm B, E và omega-3 (có trong cá hồi, trứng, bơ, quả hạch) để tăng tuần hoàn máu, cải thiện khả năng cương.
Thực phẩm tốt cho thận và khí huyết như gạo lứt, đậu đen, nhân sâm, táo đỏ, đông trùng hạ thảo.
Uống đủ nước mỗi ngày, hạn chế bia rượu và thuốc lá – những yếu tố khiến mạch máu và hormone sinh dục suy yếu nhanh chóng.
Vận động nhẹ nhàng – “liều thuốc tự nhiên” cho sinh lực
Thay vì kiêng hoàn toàn, nam giới nên vận động nhẹ nhàng để kích hoạt tuần hoàn máu và phục hồi cơ bắp vùng chậu. Các bài tập như kegel, plank, bơi lội, đi bộ nhanh hoặc yoga giúp tăng khả năng kiểm soát cương, cải thiện sức bền và giữ cho hormone sinh dục ổn định.
Theo BS Nguyễn Bá Hưng (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội), chỉ 30 phút tập luyện mỗi ngày có thể tăng đến 25% nồng độ testosterone tự nhiên, giúp nam giới nhanh chóng lấy lại cảm xúc và phong độ.
Chăm sóc tinh thần – yếu tố không thể bỏ qua
Quan hệ quá mức khiến cơ thể mệt mỏi, nhưng tinh thần căng thẳng mới là nguyên nhân khiến cảm xúc phai nhạt nhanh nhất. Hãy tạo không gian nghỉ ngơi chung thật nhẹ nhàng – một buổi massage, một bản nhạc thư giãn hay đơn giản chỉ là những phút nằm cạnh nhau không cần nói gì.
Nhiều chuyên gia tâm lý khẳng định: “Cảm xúc an toàn và được yêu thương là nền tảng để cơ thể tự phục hồi.” Khi cả hai học cách kết nối ngoài giường, cơ thể sẽ tự cân bằng hormone hạnh phúc (oxytocin, dopamine) – yếu tố then chốt giúp duy trì ham muốn tự nhiên.
Khi nào cần gặp bác sĩ?
Nếu sau một thời gian nghỉ ngơi mà các biểu hiện như mệt mỏi kéo dài, giảm ham muốn, rối loạn cương hoặc xuất tinh sớm không cải thiện, nam giới nên đến chuyên khoa nam học để được kiểm tra hormone và đánh giá chức năng sinh lý.
Việc điều trị sớm sẽ giúp cơ thể nhanh chóng cân bằng lại nội tiết, tránh biến chứng tâm lý và suy giảm sức khỏe sinh sản.
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, sự hòa hợp tình dục là yếu tố quan trọng giúp duy trì cảm xúc và hạnh phúc. Tuy nhiên, quan hệ quá mức lại là một sai lầm thường gặp, đặc biệt ở những người cho rằng "chuyện ấy càng nhiều càng chứng tỏ phong độ".
GĐXH - Nam bệnh nhân 37 tuổi, đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với lý do ham muốn tình dục giảm nhiều.
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, chuyện "chăn gối" là một phần không thể thiếu, là sợi dây gắn kết tình cảm và duy trì hạnh phúc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tim mạch, đã có không ít trường hợp nam giới rơi vào tình trạng đột quỵ trong lúc quan hệ tình dục, đặc biệt ở những người thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi hoặc có bệnh lý nền về tim mạch, huyết áp.
GĐXH - Nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Y học tình dục cho thấy, 30% phụ nữ bị đau khi quan hệ tình dục qua âm đạo, và phần lớn trong số họ gặp phải sự khó chịu này bên trong hoặc xung quanh lối vào âm đạo.
GĐXH - Phụ nữ thường dễ bị viêm đường tiết niệu sau khi quan hệ hơn nam giới, bởi những lý do như vệ sinh cá nhân không đúng cách trước và sau khi quan hệ. Ban đầu, người phụ nữ sẽ không cảm thấy tình trạng này gây ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày, nhưng ít lâu sau sẽ cảm nhận được cơn đau rát và không thoải mái.
GĐXH - Nhiều người cảm thấy mệt mỏi và không thể tập trung sau khi làm "chuyện ấy".
GĐXH - Khi cả 2 đang hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc "lên đỉnh" thì rất có thể đột nhiên ở "vùng kín" của phái đẹp phát ra âm thành như tiếng "xì hơi".
GĐXH - Một số người không ngần ngại dùng tất cả các loại "thuốc kích thích tình dục" để cải thiện khả năng tình dục của họ.
GĐXH - Nghiên cứu cho thấy, xuất tinh ở nữ giới là một lượng nhỏ chất lỏng màu trắng tiết ra ngay trước khi "lên đỉnh" và nó có tất cả các đặc điểm của huyết tương tuyến tiền liệt (tức là nó không phải là nước tiểu).
GĐXH - Cử chỉ môi có thể tiết lộ nàng thích bạn qua những biểu hiện như mím môi, đưa môi về phía bạn, hoặc khi môi bạn tiếp xúc gần.
