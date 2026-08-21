10 thực đơn cơm chay vừa ngon mắt vừa đủ chất: Lưu ngay để cả tuần không phải nghĩ hôm nay ăn gì

Nếu bạn thích ăn món chay hoặc muốn tìm gợi ý cho mâm cơm chay ngày Rằm tháng 7 hãy thử tham khảo các thực đơn sau đây nhé.
Chỉ cần thay đổi cách kết hợp nguyên liệu, một bữa cơm chay cũng có thể vừa đẹp mắt, đủ dinh dưỡng lại không hề nhàm chán. Dưới đây là 10 gợi ý thực đơn với sự kết hợp hài hòa giữa tinh bột, rau củ, đạm thực vật và món tráng miệng, rất phù hợp cho những ngày muốn ăn thanh đạm.
Những thực đơn trên đều ưu tiên sự cân bằng giữa tinh bột, chất đạm từ đậu phụ, tempeh hoặc các chế phẩm từ đậu nành, kết hợp nhiều loại rau củ theo mùa và món tráng miệng nhẹ nhàng. Chỉ cần thay đổi cách chế biến và phối hợp nguyên liệu mỗi ngày, bữa cơm chay sẽ không còn đơn điệu mà vẫn đủ chất, ngon mắt và tạo cảm giác ngon miệng.
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