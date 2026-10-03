3 thói quen ăn phở cần bỏ ngay!

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GĐXH - Phở là món ăn quen thuộc của người Việt, có thể cung cấp tinh bột, protein và một số loại rau ăn kèm. Tuy nhiên, cách ăn cũng ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của món ăn. Có 3 thói quen nhiều người vẫn duy trì khi ăn phở nhưng nên hạn chế để kiểm soát lượng muối và duy trì chế độ ăn cân đối.

Uống cạn nước phở

Một trong những thói quen phổ biến là ăn hết bánh phở, thịt, rau rồi uống hết phần nước dùng.

Nước phở được ninh từ xương, thịt cùng nhiều loại gia vị. Tùy công thức của từng quán, lượng natri trong nước dùng có thể khác nhau. Nếu thường xuyên uống hết nước phở, đặc biệt khi tiếp tục thêm nước mắm, muối hoặc các loại sốt, tổng lượng natri của bữa ăn có thể tăng lên đáng kể.

VTC News dẫn nguồn tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 2.000 mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5 g muối. Trong khi đó, mức tiêu thụ muối trung bình của người Việt vẫn cao hơn khuyến nghị.

Vì vậy, với những người cần kiểm soát lượng muối trong chế độ ăn, không nhất thiết phải uống hết nước dùng trong mỗi bát phở.

3 Thói quen ăn phở cần bỏ ngay để duy trì sức khỏe - Ảnh 1.

Ăn phở lại thêm nước mắm, tương và nhiều loại sốt

Một số người có thói quen nếm nước dùng rồi thêm ngay nước mắm, nước tương, tương đen, tương ớt hoặc các loại gia vị khác.

Các loại gia vị này có thể bổ sung thêm natri. Đáng lưu ý, vị giác không phải lúc nào cũng giúp chúng ta nhận biết chính xác lượng muối đã tiêu thụ. Một bát phở vốn đã được nêm gia vị, nếu tiếp tục thêm nhiều loại nước chấm và sốt, tổng lượng natri trong bữa ăn sẽ tăng. VOV cảnh báo.

Do đó, nên nếm trước khi thêm gia vị. Nếu muốn món phở thơm và đậm hương vị hơn, có thể ưu tiên rau thơm, hành, chanh hoặc ớt tươi thay vì liên tục bổ sung gia vị mặn.

Ăn phở thường xuyên nhưng ít ăn rau và thực phẩm đa dạng

Một bát phở có bánh phở, thịt và rau ăn kèm có thể cung cấp năng lượng, protein cùng một số vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, không nên xem phở là món ăn có thể thay thế sự đa dạng của cả chế độ ăn.

WHO khuyến nghị chế độ ăn lành mạnh cần đa dạng thực phẩm, bao gồm rau, quả, các loại đậu, ngũ cốc và những nguồn protein phù hợp. Người trưởng thành nên hướng tới ít nhất 400 g rau và quả mỗi ngày.

Nếu thường xuyên ăn phở nhưng các bữa còn lại cũng ít rau, trái cây và các nhóm thực phẩm khác, khẩu phần ăn tổng thể có thể thiếu đa dạng.

Khi ăn phở, có thể tận dụng rau thơm, giá và các loại rau ăn kèm. Những bữa còn lại trong ngày nên bổ sung thêm rau củ, trái cây, cá, trứng, đậu và các nguồn protein khác.

Ăn phở thế nào để hợp lý hơn?

Một bát phở có thể phù hợp hơn với chế độ ăn cân đối nếu không quá lạm dụng nước dùng, hạn chế thêm gia vị mặn, ăn đủ rau và duy trì sự đa dạng thực phẩm trong cả ngày.

Đặc biệt, người đang cần kiểm soát lượng muối trong khẩu phần nên chú ý hơn đến các món nước dùng đậm vị và những loại gia vị có hàm lượng natri cao.

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