Trứng vịt lộn nên ăn sáng hay tối?

Ăn trứng vịt lộn sáng hay tối tốt hơn?

Theo đầu bếp Vũ Nhất Thông, Trung tâm Eric Vũ Cooking Class chia sẻ trên VnExpress: Trứng vịt lộn là món ăn quen thuộc của người Việt, thường được dùng cùng gừng tươi, rau răm, muối tiêu chanh. Một quả kích thước trung bình cung cấp khoảng 180 kcal cùng lượng protein, chất béo và cholesterol đáng kể.

Buổi sáng hoặc trưa thường là thời điểm thuận tiện để thưởng thức món ăn này. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy cơ thể chỉ hấp thu tốt trứng vịt lộn vào ban ngày hoặc ăn buổi tối chắc chắn khiến năng lượng chuyển thành mỡ.

Điều nên tránh là ăn một lượng lớn trứng vịt lộn ngay trước khi đi ngủ. Một bữa ăn nhiều đạm và chất béo có thể khiến một số người đầy bụng, khó chịu hoặc ảnh hưởng giấc ngủ.

Ăn thế nào cho ngon và hợp lý?

Với người khỏe mạnh, nên xem trứng vịt lộn là một món ăn trong khẩu phần đa dạng, thay vì ăn liên tục với số lượng nhiều. Có thể dùng 1 quả cho một lần ăn, kết hợp rau và hạn chế các thực phẩm nhiều chất béo hoặc cholesterol trong cùng bữa. Thông tin trên VOV cho hay.

Theo đó, gừng và rau răm là cách kết hợp truyền thống, giúp món ăn thơm và cân bằng vị. Tuy nhiên, hai loại gia vị này không có tác dụng “giải độc” hay loại bỏ cholesterol trong trứng.

Người có rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch hoặc được bác sĩ yêu cầu kiểm soát cholesterol nên trao đổi về khẩu phần phù hợp.

Biến tấu trứng vịt lộn thành món gì?

Ngoài cách ăn truyền thống, trứng vịt lộn có thể chế biến thành nhiều món hấp dẫn.

Trứng vịt lộn xào me có vị chua ngọt, thường kết hợp hành phi, rau răm và đậu phộng; nên điều chỉnh lượng đường và dầu để tránh món ăn quá nhiều năng lượng.

Trứng vịt lộn xào bơ tỏi nổi bật với mùi thơm béo của bơ và tỏi, thích hợp dùng nóng cùng bánh mì. Tuy nhiên, đây là món khá giàu chất béo nên không cần thêm nhiều bơ.

Nếu thích món thanh nhẹ hơn, có thể làm trứng vịt lộn hấp gừng, kết hợp hành lá và một chút tiêu. Cách chế biến này giữ được vị đặc trưng của trứng mà không cần thêm nhiều dầu mỡ.

Với món truyền thống, trứng vịt lộn nóng, gừng thái sợi, rau răm và chút muối tiêu chanh vẫn là lựa chọn đơn giản.

Dù chế biến theo cách nào, nên ăn vừa phải, tránh ăn quá sát giờ ngủ và cân đối với các thực phẩm khác trong ngày.