11 mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản, dễ nấu, ngon miệng

Thứ hai, 14:54 05/10/2026 | Ăn
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GĐXH - "Mình nghĩ điều đặc biệt nhất không nằm ở những món ăn đắt tiền, mà ở cảm giác sum vầy. Trong mỗi món ăn luôn có một chút quan tâm dành cho chồng, một chút chiều chuộng dành cho các con và thật nhiều yêu thương được gửi gắm qua từng bữa cơm".

"Gia đình mình có bốn thành viên: bố, mẹ và hai em bé, một bạn đang học tiểu học, một bạn đã lên cấp hai. Mỗi người một sở thích, một khẩu vị khác nhau nên mỗi ngày lên thực đơn cũng là một niềm vui nho nhỏ, dù đôi khi cũng khiến mình phải "đau đầu" vì câu hỏi quen thuộc: "Hôm nay ăn gì?"

Hôm nay, mình xin chia sẻ lại những mâm cơm gia đình mình. Toàn là những món quen thuộc, nguyên liệu dễ tìm, cách nấu đơn giản nhưng đủ đầy dinh dưỡng và phù hợp với bữa cơm của gia đình Việt.

Hy vọng những mâm cơm nhỏ của gia đình mình sẽ mang đến cho các chị em thêm vài gợi ý mỗi khi bí ý tưởng hoặc không biết nên nấu món gì cho bữa cơm hôm nay". Chị Nguyễn Minh Trang (Hà Nội) chia sẻ trên một nhóm cộng đồng các chị em yêu bếp.

11 mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản, dễ nấu, ngon miệng

Mâm cơm gia đình 1:

11 Mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản , dễ nấu và ngon miệng cho cả nhà - Ảnh 1.

Mâm cơm gia đình 2:

11 Mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản , dễ nấu và ngon miệng cho cả nhà - Ảnh 2.

Mâm cơm gia đình 3:

11 Mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản , dễ nấu và ngon miệng cho cả nhà - Ảnh 3.

Mâm cơm gia đình 4:

11 Mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản , dễ nấu và ngon miệng cho cả nhà - Ảnh 4.

Mâm cơm gia đình 5:

11 Mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản , dễ nấu và ngon miệng cho cả nhà - Ảnh 5.

Mâm cơm gia đình 6:

11 Mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản , dễ nấu và ngon miệng cho cả nhà - Ảnh 6.

Mâm cơm gia đình 7:

11 Mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản , dễ nấu và ngon miệng cho cả nhà - Ảnh 7.

Mâm cơm gia đình 8:

11 Mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản , dễ nấu và ngon miệng cho cả nhà - Ảnh 8.

Mâm cơm gia đình 9:

11 Mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản , dễ nấu và ngon miệng cho cả nhà - Ảnh 9.

Mâm cơm gia đình 10:

11 Mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản , dễ nấu và ngon miệng cho cả nhà - Ảnh 10.

Mâm cơm gia đình 11:

11 Mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản , dễ nấu và ngon miệng cho cả nhà - Ảnh 11.
11 Mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản , dễ nấu và ngon miệng cho cả nhà - Ảnh 12.7 mâm cơm gia đình không trùng món, đỡ phải vắt óc nghĩ hôm nay ăn gì

GĐXH - "Ngày nào cũng vậy, cứ lặp đi lặp lại khiến mình có lúc còn thấy áp lực hơn cả việc đứng bếp. Thế là mình quyết định ngồi xuống, lên hẳn một thực đơn những mâm cơm không trùng món để cả nhà thay đổi khẩu vị mỗi ngày. Chỉ cần nhìn menu là biết hôm nay nấu gì, đi chợ cũng nhanh hơn, đỡ phải đứng giữa chợ rồi lại phân vân không biết mua gì".

11 Mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản , dễ nấu và ngon miệng cho cả nhà - Ảnh 13.5 mâm cơm gia đình mẹ luyện con 12 tuổi cùng vào bếp

GĐXH - "Mùa hè năm nay, tôi đã làm một điều mà trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ đủ can đảm để thực hiện: để các con vào bếp nhiều hơn".

 

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