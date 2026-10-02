Khoe loạt mâm cơm mùa thu chỉ 70 nghìn khiến chị em 'hoang mang', mẹ đảm tiết lộ chiêu vén khéo chiều lòng cả nhà

Chỉ 70 nghìn cho một mâm cơm mùa thu đủ thịt cá: Người khen khéo vén, người ngơ ngác một phen

Không cần mâm cao cỗ đầy với những nguyên liệu ngoại nhập đắt đỏ, câu chuyện về những bữa cơm nhà giản dị, ấm áp vẫn luôn có sức hút kỳ lạ đối với cộng đồng yêu bếp. Mới đây, bài chia sẻ thực đơn cơm tuần của chị Trần Thư trong hội nhóm ẩm thực Yêu Bếp (Esheep Kitchen family) đã nhanh chóng 'gây bão' với hàng trăm lượt yêu thích và bình luận rôm rả.

Chị Trần Anh Thư (SN 1994, tại Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội) - Người thực hiện những mâm cơm giá rẻ chỉ với 70.000 đồng giữa Thủ đô đắt đỏ.

Theo chị Trần Anh Thư (SN 1994, tại Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội) tâm sự:"Cơm nhà em loanh quanh những món đơn giản, dễ nấu, dễ mua. Rau của nhà tự trồng, hoa quả ưu tiên theo mùa. Mâm cơm nhỏ xinh này sẽ phù hợp với gia đình 3-4 người hoặc 2 người nếu ăn tốt. Trung bình mỗi mâm cơm em nấu cũng không vượt quá 100 nghìn, khoảng 60-70 nghìn. Hy vọng sẽ là gợi ý cho mọi người khi bí món".

Quan sát từng chiếc mẹt mây mộc mạc được bày biện tươm tất, từ đĩa tôm rang giòn rụm, miếng đậu phụ nhồi thịt vàng ươm, niêu cá kho tiêu đậm đà cho đến bát canh rau ngót xanh mướt và đĩa quả ngọt tráng miệng... ai nấy đều phải gật gù khen ngợi bàn tay khéo léo của người nấu. Món ăn không chỉ hài hoà về màu sắc mà còn cân bằng trọn vẹn giữa đạm và chất xơm rất thích hợp với tiết trời sang thu se lạnh.

Thế nhưng, con số "60.000-70.000 đồng/mâm" đã lập tức 'châm ngòi' cho một cuộc tranh luận hài hước giữa hội chị em nội trợ. Dưới phần bình luận, tài khoản L.P thảng thốt: "Chị ơi nhà chị đi chợ ở đâu chứ em mua đồ Hà Nội mâm cơm không có giá này ạ. Chị ghi rõ hộ em không chồng em đọc được lại bắt em xem lại chi tiêu".

Bình luận nửa đùa nửa thật của tài khoản L.P nhanh chóng nhận được hàng loạt nút "thả ha ha" và sự đồng cảm từ các bà nội trợ sống tại phố thị. Rõ ràng, việc cân đối giữa chi tiêu và chất lượng bữa ăn gia đình luôn là bài toán đau đầu của chị em giữ tổ ấm.

Giải mã bí quyết: Vì sao mâm cơm mùa thu vừa ngon, vừa rẻ đến khó tin?

Sở dĩ những mâm cơm mùa thu của thị Thư giữ được mức giá "hạt dẻ" mà vẫn đầy đặn, đủ chất là nhờ áp dụng triệt để nguyên tắc "3 đúng":

- Đúng mùa vụ: Mùa thu là thời điểm thu hoạch của nhiều loại nông sản như đu đủ, bí xanh, rau ngót, chuối tiêu, ổi găng... Thực phẩm vào chính vụ không chỉ tươi ngon, đậm vị tự nhiên mà giá thành tại chợ truyền thống còn giảm từ 30% - 50% so với hàng trái vụ.

- Tận dụng nguồn rau nhà: Tự tay trồng những khoảnh rau ngắn ngày (rau muống, mồng tơi, cải xanh, rau thơm) ở ban công hay góc vườn nhỏ không chỉ bảo đảm an toàn mà còn giúp chị em tiết kiệm đáng kể chi phí chợ búa mỗi ngày.

- Ưu tiên món kho, rim đậm vị: Trời thu hanh mát rất thích hợp với các món kho tộ, ram mặn ngọt. Món mặn đậm đà giúp cả nhà ăn tốn cơm hơn, từ đó khẩu phần thịt cá mỗi bữa được điều chỉnh vừa phải, không gây thừa mứa lãng phí.

Theo chị Anh Thư, bí quyết để có một bữa ăn ngon mà vẫn tiết kiệm không nằm ở việc mua đồ đắt tiền, mà là cách chị chọn nguyên liệu và 'thổi hồn' vào từng món ăn. Nếu bạn vẫn đang loay hoay chưa biết chiều nay đi chợ về mua gì cho hợp túi tiền mà cả nhà vẫn xuýt xoa, hãy cùng xem ngay những mâm cơm mùa thu chuẩn vị do chị Anh Thư tự tay thực hiện dưới đây.

Trọn bộ những mâm cơm mùa thu chuẩn vị, dễ nấu: Thực đơn ấm bụng, đưa cơm ai ăn cũng mê

Mâm cơm mùa thu 1: Đậm đà cá kho lá nghệ, đưa cơm ngày trở gió

Khi những cơn gió heo may đầu mùa bắt đầu tràn về, không gì ấm áp bằng việc cả gia đình quây quần bên mâm cơm mùa thu đậm đà phong vị đồng quê. Điểm nhấn của bữa cơm hôm nay là sự kết hợp khéo léo giữa hai món mặn nức tiếng đưa cơm cùng đĩa rau luộc thanh mát, giúp cân bằng hoàn hảo vị giác cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Gợi ý mâm cơm mùa thu với các món ăn đậm đà, dễ làm và đưa cơm.

Chi tiết các món trong thực đơn mâm cơm mùa thu hôm nay gồm có:

Món mặn 1 - Cá kho lá nghệ: Miếng cá đồng được kho kĩ đến khi săn chắc, xương mềm rục, dậy mùi thơm nồng nàn đặc trưng của lá nghệ và chút tiêu cay ấm, xua tan cái lạnh chiều thu.

Món mặn 2 - Thịt ba chỉ kho trứng cút: Từng miếng thịt ba chỉ ngấm nước dừa màu cánh gián óng ả, béo ngậy xen lẫn trứng cút bùi bùi, là món khoái khẩu khiến các bạn nhỏ ăn sạch bát cơm.

Món rau - Rau muống luộc: Rau muống cuối vụ được luộc xanh mướt, giữ trọn độ giòn ngọt tự nhiên, chấm cùng chút nước mắm tỏi ớt hoặc nước kho cá đậm đà.

Món ăn kèm - Cà/sung muối chua ngọt: Điểm thêm vài quả sung hoặc cà muối tỏi ớt giòn sần sật đặt ở giữa mâm giúp giải ngấy cực kỳ hiệu quả.

Cơm trắng: Nồi cơm niêu đất nóng hổi, dẻo thơm từng hạt.

Tráng miệng - Đu đủ chín cây: Đĩa đu đủ ruột đỏ au, mọng nước và ngọt lịm vừa giúp tráng miệng thanh mát, vừa bổ sung lượng lớn vitamin cho da vào những ngày hanh hao.

Mâm cơm mùa thu 2: Đậu hũ túi tiền khéo léo, tôm đồng rang lá chanh giòn thơm

Không cần cầu kỳ tốn kém, sự sáng tạo và khéo léo của người nội trợ chính là "chìa khóa" biến những nguyên liệu quen thuộc thành một mâm cơm mùa thu đẹp mắt và ngon miệng. Bữa cơm hôm nay gây ấn tượng mạnh bởi đĩa đậu hũ túi tiền xinh xắn được tạo hình tỉ mỉ, kết hợp cùng tôm đồng đồng quê đậm vị – một gợi ý hoàn hảo cho những ngày mát trời muốn đổi gió cho thực đơn gia đình.

Một mâm cơm gia đình ngày thu với cách kết hợp món mặn, rau xanh và canh hài hòa.

Chi tiết các món ăn trong thực đơn mâm cơm mùa thu hôm nay gồm có:

Món mặn 1 - Tôm đồng rang lá chanh: Những con tôm đồng tươi rói được rang ráo nước, vỏ bóng đỏ au, thấm đẫm vị mặn ngọt hài hòa và dậy lên mùi thơm tinh dầu lá chanh thái chỉ giòn rụm.

Món mặn 2 - Đậu hũ túi tiền nhồi thịt: Từng chiếc "túi tiền" làm từ đậu hũ vàng ươm, nhồi đẫm nhân thịt nạc mộc nhĩ nấm hương ngọt thơm, thắt nút điệu đà bằng cọng hành trần xanh mướt; chấm kèm chút tương ớt cay nhẹ đặt ở giữa mâm càng thêm bắt vị.

Món canh - Canh rau ngót nấu thịt bằm: Bát canh thanh mát với màu xanh mướt mắt, nước canh ngọt lịm từ rau ngót tươi tự trồng, giúp làm dịu cổ họng và cân bằng lại độ đậm đà của các món rang.

Cơm trắng: Niêu cơm đất ủ ấm, hạt cơm dẻo mềm bốc khói ngun ngút.

Tráng miệng - Đu đủ chín cây: Từng miếng đu đủ mùa thu đỏ cam mọng nước, vị ngọt thanh tự nhiên vừa hỗ trợ tiêu hóa tốt, vừa bổ sung vitamin dồi dào cho cả nhà.

Mâm cơm mùa thu 3: Hoa thiên lý xào thịt bò thơm ngát, khoai tây bùi ngậy đượm vị

Vào những ngày thu mát mẻ, một mâm cơm mùa thu giàu dinh dưỡng với sự góp mặt của thịt bò và hoa thiên lý cuối vụ chắc chắn sẽ là "liều thuốc" nạp năng lượng tuyệt vời cho cả gia đình. Không tốn quá nhiều thời gian chế biến, mẹ đảm đã khéo léo kết hợp các món xào nhanh tay, giữ trọn độ tươi ngọt tự nhiên cùng sắc xanh mướt mát mắt, khiến mâm cơm vừa tinh tế lại vô cùng kích thích vị giác.

Những món ăn quen thuộc được kết hợp thành mâm cơm mùa thu hấp dẫn, phù hợp cho bữa tối.

Chi tiết các món ăn trong thực đơn mâm cơm mùa thu hôm nay gồm có:

Món xào 1 - Hoa thiên lý xào thịt bò: Hoa thiên lý cữ cuối mùa giòn ngọt thanh tao hòa quyện cùng từng lát thịt bò mềm mọng, xào vừa chín tới dậy mùi tỏi thơm nức mũi; món ăn này còn có tác dụng an thần, giúp ngủ ngon hơn trong tiết trời trở gió.

Món mặn 2 - Thịt xào khoai tây bùi ngậy: Khoai tây thái hạt lựu được chiên xém vàng rồi xào quyện cùng thịt băm đậm vị, rắc thêm chút hành hoa; vị bùi béo ngọt bùi của khoai ngấm đều gia vị, rưới lên cơm nóng ăn cực kỳ "bắt cơm", đặc biệt rất được lòng các bạn nhỏ.

Món rau - Rau cải luộc: Đĩa rau cải xanh luộc chín tới mướt mắt, giữ trọn vị ngọt mát tự nhiên; chấm cùng chén xì dầu (nước tương) tỏi ớt đặt ở giữa mâm giúp giải ngấy cho các món xào.

Cơm trắng: Niêu cơm đất truyền thống thơm nức, từng hạt cơm trắng ngần dẻo bùi.

Tráng miệng - Mít chín vàng ươm: Những múi mít mật/mít dai dày cùi, vàng óng ả, thơm lừng góc bếp mang lại cái kết ngọt ngào, trọn vẹn cho bữa cơm chiều se lạnh.

Mâm cơm mùa thu 4: Tôm đồng rang lá chanh đậm vị, bí đỏ xào thịt bùi ngọt đưa cơm

Sự kết hợp giữa gam màu cam rực rỡ của bí đỏ và sắc xanh mát mắt của rau ngót tạo nên một mâm cơm mùa thu vừa ngon miệng, vừa tràn đầy năng lượng ấm áp cho cả gia đình. Không cần chế biến quá cầu kỳ, mẹ đảm đã khéo léo phối hợp những nguyên liệu dân dã, đúng mùa vụ để mang đến một bữa cơm thơm lừng, đậm đà, rất thích hợp cho những buổi chiều tiết trời se lạnh.

Mâm cơm mùa thu dân dã với các món ăn quen thuộc, không cầu kỳ nhưng vẫn hấp dẫn.

Chi tiết các món ăn trong thực đơn mâm cơm mùa thu hôm nay gồm có:

Món mặn 1 - Tôm đồng rang lá chanh: Từng con tôm đồng bóng bẩy màu cánh gián, vỏ giòn rụm ngấm đẫm vị mặn ngọt cay nhẹ, hòa quyện cùng hương thơm the nồng đặc trưng của lá chanh thái sợi rắc đều lên trên; ăn cùng cơm trắng nóng hổi thì bao nhiêu cũng hết.

Món mặn 2 - Bí đỏ xào thịt băm: Những miếng bí đỏ mùa thu dẻo bùi, ngọt đậm tự nhiên xào quyện cùng thịt nạc băm đậm đà và hành hoa xanh mướt; món ăn mềm ngọt, giàu vitamin A rất tốt cho mắt và bổ dưỡng cho cả người già lẫn trẻ nhỏ.

Món canh - Canh rau ngót nấu tôm khô: Bát canh nóng nghi ngút khói có nước dùng trong veo, ngọt thanh tự nhiên từ tôm khô hòa quyện cùng vị ngọt bùi của rau ngót tươi hái tại vườn, giúp làm mát cổ họng và cân bằng lại độ đậm đà của món rang.

Món ăn kèm - Cà bát muối chua ngọt: Điểm xuyết ở giữa mâm là đĩa cà muối giòn tan ngập trong nước mắm tỏi ớt cay tê, giúp kích thích vị giác và chống ngấy cực tốt.

Cơm trắng: Niêu cơm đất ủ ấm nghi ngút khói, hạt cơm dẻo thơm từng hạt.

Tráng miệng - Mít chín cây vàng ươm: Từng múi mít mật dày cùi, vàng ruộm óng ả với vị ngọt lịm và hương thơm nức mũi, khép lại bữa cơm ấm cúng, trọn vị ngày thu.

Mâm cơm mùa thu 5: Trứng ốp la sốt xì dầu béo ngậy, đĩa rau muống "nửa cuộn nửa buông" gây sốt

Không chỉ ngon miệng và tiết kiệm thời gian, mâm cơm mùa thu này còn mang đến tiếng cười rôm rả bởi sự sáng tạo đầy hóm hỉnh của người đứng bếp. Đĩa rau muống được tạo hình độc lạ theo phong cách "chiều lòng cả nhà: ai thích cuộn tròn điệu đà thì gắp cuộn, ai thích ăn buông tự nhiên thì gắp buông", kết hợp cùng đĩa trứng ốp la lòng đào béo ngậy và thịt gà rang đậm vị khiến mâm cơm vừa ấm cúng lại vô cùng đưa cơm.

Gợi ý thực đơn mùa thu với nhiều món ăn dễ chế biến từ nguyên liệu quen thuộc.

Chi tiết các món ăn trong thực đơn mâm cơm mùa thu hôm nay gồm có:

Món mặn 1 - Trứng ốp la sốt xì dầu tóp mỡ hành hoa: Những quả trứng gà được ốp khéo léo với phần lòng đỏ còn lòng đào sánh mịn, rưới ngập nước sốt xì dầu tỏi ớt đậm đà, óng ánh mỡ hành thơm nức; dầm trứng chảy vào bát cơm trắng nóng hổi thì chuẩn vị "món ngon vét nồi".

Món mặn 2 - Gà rang lá chanh: Thịt gà ta chắc ngọt được rang săn cháy cạnh, lớp da vàng óng ngấm đượm gia vị mặn ngọt hài hòa, thoang thoảng hương thơm nồng ấm của lá chanh thái sợi rất hợp tiết trời mát mẻ.

Món canh/nước chấm - Nước luộc/nước sốt gà: Bát nước luộc vàng sóng sánh thơm lừng đặt ở giữa mâm, chan cơm hay chấm rau đều ngọt lịm.

Món rau - Rau muống "nửa cuộn nửa buông": Rau muống vườn xanh ngắt luộc chín tới giòn sần sật, một nửa được cuốn tròn tinh tế thành từng búp nhỏ xinh, một nửa buông thả tự nhiên để ai thích ăn theo kiểu nào cũng có phần; chấm cùng sốt trứng xì dầu hay nước luộc đều ngon tuyệt.

Cơm trắng: Niêu cơm đất ủ nóng, từng hạt cơm dẻo mềm bốc khói ngun ngút.

Tráng miệng - Mít chín cây vàng ươm: Từng múi mít dai ráo múi, dày cùi vàng óng ả với vị ngọt thanh tao, khép lại bữa cơm ấm áp và ngập tràn niềm vui gia đình.

Mâm cơm mùa thu 6: Cá diếc kho quả chay đậm vị, thịt rang cháy cạnh đưa cơm "cháy nồi"

Nếu hỏi món ăn nào đại diện trọn vẹn nhất cho phong vị ẩm thực ngày gió heo may, chắc chắn không thể bỏ qua niêu cá kho quả chay thơm nức mũi. Mâm cơm mùa thu hôm nay là sự kết hợp kinh điển giữa vị chua thanh dịu nhẹ của quả chay om cá và đĩa thịt ba chỉ rang cháy cạnh đậm đà – một thực đơn giản dị, mộc mạc nhưng có sức "công phá" nồi cơm cực kỳ mạnh mẽ.

Mâm cơm ngày thu kết hợp món mặn đậm vị cùng rau xanh và món canh thanh nhẹ.

Chi tiết các món ăn trong thực đơn mâm cơm mùa thu hôm nay gồm có:

Món mặn chính 1 - Cá diếc kho quả chay: Những con cá diếc đồng béo tròn được kho rục nhiều giờ cùng những lát quả chay khô/tươi; thịt cá săn chắc, xương mềm tan, ngấm trọn vị chua thanh dịu dàng của chay quyện chút tiêu ớt cay ấm, khử sạch mùi tanh và để lại hậu vị ngọt bùi khó quên.

Món mặn chính 2 - Thịt lợn rang cháy cạnh: Thịt ba chỉ được đảo đều tay trên lửa lớn đến khi xém cạnh vàng ươm, tươm mỡ bóng bẩy, áo đều lớp mắm đường mặn ngọt sánh quyện, điểm xuyết vài cọng hành hoa và lát ớt đỏ bắt mắt; cắn một miếng cảm nhận rõ độ giòn ngoài, mềm trong, ăn với cơm trắng thì "vét sạch đáy nồi".

Món canh - Canh rau ngót nấu thịt bằm: Bát canh xanh mướt với những lá rau ngót non bùi ngọt, nấu cùng thịt nạc dăm băm nhuyễn; nước canh ngọt lịm tự nhiên giúp làm dịu vị giác, thanh nhiệt nhuận phế trong tiết trời hanh khô.

Món ăn kèm - Cà pháo muối chua giòn: Đĩa cà pháo muối nén tròn xoe, giòn tan đặt ở chính giữa mâm, cắn ngập chân răng nghe giòn rụm giúp giải ngấy hoàn hảo cho hai món mặn.

Cơm trắng: Niêu cơm sứ nóng hổi bốc khói ngun ngút, từng hạt cơm dẻo thơm tinh khôi.

Tráng miệng - Sữa chua nhà làm: 3 hũ sữa chua mát lạnh, sánh mịn, chua ngọt thanh tao vừa giúp tráng miệng nhẹ bụng, vừa hỗ trợ hệ tiêu hóa và bổ sung men vi sinh có lợi cho cả gia đình.

Mâm cơm mùa thu 7: Khúc cá rô rán giòn rụm, bát canh mướp nấu lạc gợi nhớ vị quê xưa

Không cần những nguyên liệu đắt tiền, một mâm cơm mùa thu mang hương vị thuần nông bình dị đôi khi lại có sức quyến rũ kỳ lạ, khiến bất cứ ai đi xa cũng phải bồi hồi nhớ về gian bếp của mẹ. Điểm nhấn của bữa cơm hôm nay là sự đan xen hoàn hảo giữa cái giòn rụm rôm rốp của cá đồng chiên vàng và vị béo bùi, thanh mát của tô canh mướp giã lạc – những món quà mộc mạc mà thiên nhiên ưu ái dành riêng cho tiết trời sang thu.

Một mâm cơm gia đình đơn giản nhưng đủ món, thích hợp cho những ngày thời tiết dịu mát.

Chi tiết các món ăn trong thực đơn mâm cơm mùa thu hôm nay gồm có:

Món mặn chính - Cá rô rán giòn rụm: Khúc cá rô được khía vảy cẩn thận, chiên vàng ruộm đều hai mặt; lớp da ngoài giòn tan, thơm nức mũi trong khi thớ thịt bên trong vẫn giữ nguyên độ ngọt đậm, săn chắc. Món này gắp chấm ngập vào chén nước mắm tỏi ớt băm nhuyễn sóng sánh đặt ngay giữa mẹt thì bao nhiêu cơm cũng hết.

Món xào - Đậu đũa xào trứng: Những quả đậu đũa bánh tẻ xanh giòn được thái khúc vừa ăn, đảo nhanh tay trên lửa lớn cùng trứng gà ta bùi ngậy; món ăn vừa giữ được màu xanh mướt mắt, vừa bổ sung nguồn chất xơ và đạm lành tính cho cả gia đình.

Món canh - Canh mướp hương nấu lạc tươi giã nhuyễn: Bát canh mướp nghi ngút khói thơm ngát mùi đồng nội; từng miếng mướp mềm ngọt quyện cùng vị béo ngậy, bùi bùi đặc trưng của hạt lạc non giã dập, húp đến đâu cảm giác thanh mát, dịu êm lan tỏa đến đó.

Cơm trắng: Nồi cơm sứ tinh tươm giữ trọn hơi nóng, hạt cơm dẻo quánh, ngào ngạt hương lúa mới.

Tráng miệng - Nhãn lồng bóc sẵn: Đĩa nhãn chín muộn cùi dày, hạt nhỏ được bóc vỏ tỉ mỉ, bóng bẩy như những viên ngọc ngọt lịm mọng nước; vị ngọt thanh tao của nhãn mùa thu chính là cái kết hoàn hảo cho bữa cơm ấm cúng.

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, niềm hạnh phúc đôi khi chẳng cần tìm kiếm ở những nhà hàng sang trọng hay bàn tiệc đắt tiền. Hạnh phúc của một gia đình nhiều khi chỉ đơn giản là sau một ngày làm việc mỏi mệt, bước qua cánh cửa nhà là ngửi thấy mùi cá kho lá nghệ ngào ngạt, khói niêu cơm đất nghi ngút và cả nhà cùng quây quần bên nhau thưởng thức trọn vẹn một mâm cơm mùa thu ấm cúng.

Câu chuyện mâm cơm 70.000 đồng của chị Trần Thư không chỉ mang đến những gợi ý thực đơn phong phú cho những ngày bí món, mà còn là nguồn cảm hứng lớn về nghệ thuật "vén khéo" của người nội trợ. Dù sống ở nông thôn hay giữa phố thị phồn hoa, chỉ cần biết linh hoạt tận dụng thực phẩm theo mùa, cân đối khẩu phần vừa vặn và đặt vào đó tình yêu thương, bất kỳ ai cũng có thể tự tay chuẩn bị những mâm cơm gia đình mùa thu vừa ngon miệng, tròn vị lại vô cùng tiết kiệm.

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