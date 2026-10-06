100+ món ăn ngon mỗi ngày cho mâm cơm mùa thu 'siêu tốc', tiết kiệm: Chồng khen nức nở, con muốn ăn thêm

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Bí quyết phối vị món ăn ngon mỗi ngày cho mâm cơm mùa thu 2026 đầy dinh dưỡng

Thời tiết mùa thu đặc trưng bởi tính chất hanh khô, dễ gây cảm giác háo nước và khô da. Do đó, muốn có một mâm cơm gia đình mùa thu hoàn hảo, các chị em cần nhớ tới 3 nguyên tắc phối hợp cơ bản:

Món mặn đậm đà, giữ ấm cơ thể: Tiết trời mát mẻ rất phù hợp với những món ăn đậm vị. Các món rim, kho tiêu, kho gừng hoặc món nướng như thịt ba chỉ cháy cạnh, sườn kho dứa, cá quả kho tiêu sẽ rất 'đưa cơm' trong những ngày này.

Canh ngon bổ dưỡng: Thay vì nấu các loại canh chua thanh nhiệt giải nhiệt mùa hè gay gắt, khi thu sang, chị em hãy ưu tiên canh hầm củ sen, bí đỏ thịt bằm, canh sườn nấu ngô ngọt, canh ngao nấu bầu để giữ độ ẩm cho cổ họng và hệ tiêu hoá.

Tận dụng rau củ quả đúng mùa: Rau muống cuối vụ, củ sen, hoa thiên lý, bắp cải đầu mùa, súp lơ và các loại quả như hồng giòn, bưởi đỏ, ổi găng sẽ giúp tăng cường sức khoẻ cho cả gia đình trong những ngày tiết trời hanh khô.

Gợi ý thực đơn nhiều món ăn ngon để tạo nên mâm cơm mùa thu đơn giản, dễ nấu

Ngày Mâm cơm mùa thu Thực đơn Thứ hai Món ăn ngon 1: Khởi động tuần mới ấm bụng - Thịt ba chỉ rang cháy cạnh rim hành - Đậu phụ rán tẩm mắm hành - Canh bí xanh nấu tôm khô - Cà pháo muối - Ổi găng Thứ ba Món ăn ngon 2: Bữa cơm chiều đậm đà đưa cơm - Cá rô phi/cá bống kho nghệ tiêu - Mực xào cần tỏi tây và ớt chuông - Canh cải bẹ xanh nấu gừng cá rô đồng - Chuối tiêu chín chấm cốm tươi Thứ tư Món ăn ngon 3: Thanh đạm, ít dầu mỡ - Gà ta hấp lá chanh - Lòng mề gà xào mướp hương giá đỗ - Canh ngao nấu chua dọc mùng và dứa - Quýt đường Thứ năm Món ăn ngon 4: Bổ dưỡng, phục hồi năng lượng - Sườn non sốt chua ngọt - Đọt su su xào tỏi - Canh sườn non hầm củ sen táo đỏ - Nho Thứ sáu Món ăn ngon 5: Đặc sản ngày thu se lạnh - Chả rươi rán vỏ quýt - Thịt chân giò luộc chấm mắm tôm - Canh rau ngót nấu thịt nạc băm - Hồng giòn Thứ bảy Món ăn ngon 6: Cuối tuần ấm cúng sum vầy - Vịt om sấu - Nộm ngó sen tai heo - Bắp cải luộc chấm trứng dầm nước mắm - Bưởi đào Chủ nhật Món ăn ngon 7: Mâm cơm sum họp thịnh soạn - Bò lúc lắc sốt tiêu đen kèm khoai tây chiên - Canh riêu cua bắp bò hoa chuối - Rau bí xào tỏi - Cốm mộc rưới nước cốt dừa

Top các món ăn ngon mùa thu dễ làm cho người bận rộn

Nếu không có nhiều thời gian đứng bếp vào các buổi chiều tan sở, chị em có thể "bỏ túi" những món ăn chế biến dưới 25 phút nhưng vẫn đảm bảo tròn vị cho mâm cơm mùa thu:

Món ăn ngon Thời gian chế biến Lợi ích sức khỏe ngày thu Trứng cuộn vân tam sắc 10 - 15 phút Dễ tiêu hóa, bổ sung protein nhanh Thịt ba chỉ luộc cuốn bánh tráng 15 - 20 phút Không dầu mỡ, nhiều chất xơ từ rau sống Canh nghêu nấu thì là cà chua Khoảng 15 phút Thanh mát, bổ sung kẽm và khoáng chất Tôm đồng rang khế chua 15 - 20 phút Kích thích vị giác, giúp bữa ăn bớt ngán

Mẹo sơ chế món ăn ngon mùa thu giúp tiết kiệm thời gian

Mẹo Cách thực hiện Lợi ích Chuẩn bị đồ ướp từ sáng Thịt, sườn hoặc cá có thể ướp sẵn gia vị, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh từ sáng đến tối. Gia vị có thời gian thấm vào thực phẩm, khi nấu thuận tiện hơn và món ăn đậm vị. Tận dụng món kho cho nhiều bữa Có thể chuẩn bị một nồi cá kho hoặc thịt kho, chia thành các phần phù hợp để dùng trong những ngày tiếp theo. Tiết kiệm thời gian chuẩn bị và có sẵn món mặn cho bữa cơm. Cân đối màu sắc mâm cơm Kết hợp rau củ màu xanh với món mặn có màu vàng, nâu và một bát canh có màu sắc hài hòa. Mâm cơm bắt mắt hơn, tạo cảm giác đa dạng và hấp dẫn khi thưởng thức.

20 Mâm cơm mùa thu giá rẻ: Món ăn nào cũng ngon, nhìn là muốn vào bếp

Tiếp 7 mâm cơm (món ăn ngon) cho 7 ngày trong tuần ở bảng phía trên, xin giới thiệu với bạn đọc tiếp những mâm cơm mùa thu trong top 20 mâm cơm ngon, hấp dẫn và nhiều dinh dưỡng.

Với chị Trần Thị Anh Thư (32 tuổi, Hà Nội), câu hỏi “tối nay ăn gì?” dường như đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống gia đình. Theo chị, mỗi mâm cơm nhà không chỉ là chuyện hôm nay nấu món gì mà còn là bài toán cân đối giữa kinh tế, dinh dưỡng và khẩu vị của các thành viên.

Chị Anh Thư hài hước ví người phụ nữ trong gia đình như một lúc phải đảm nhiệm nhiều vai trò: từ “chuyên gia tài chính”, “chuyên gia dinh dưỡng” đến đầu bếp. Vì vậy, chị mong các ông chồng khi góp ý về những bữa cơm gia đình hãy nhẹ nhàng, vui vẻ để người nấu có thêm động lực vào bếp.

Từ những bữa cơm chị tự tay chuẩn bị, Anh Thư chia sẻ lại các mâm cơm gia đình với mong muốn mang đến thêm ý tưởng cho những người đang đau đầu vì câu hỏi “hôm nay ăn gì?”. Những món ăn trong mỗi mâm cơm không quá cầu kỳ nhưng được kết hợp đa dạng, phù hợp để tham khảo khi lên thực đơn cho cả nhà.

Món ăn ngon 8

- Mực nhồi thịt hấp lá lốt: Mực dày mình kèm nhân thịt đậm đà ăn kèm lá lốt

- Canh cua mồng tơi: Nước canh rau ngọt mát giúp thanh nhiệt cơ thể

- Thịt kho trứng cút: Thịt ba chỉ kho mềm, ngấm nước màu béo ngậy

- Cà pháo mắm tỏi ớt: Giòn tan, vị chua cay mặn ngọt kích thích vị giác và chống ngán

- Cơm trắng: Hạt cơm dẻo thơm, nóng hổi

- Hồng tráng miệng: Hồng chín vàng ươm, ngọt thanh, kết thúc bữa ăn trọn vị

Gợi ý món ngon mỗi ngày với mâm cơm mùa thu đủ món mặn, rau xanh và canh nóng, dễ chuẩn bị tại nhà.

Món ăn ngon 9

- Rau muống luộc: Giòn ngọt, phần nước luộc vắt chanh làm canh

- Chân giò luộc: Thái lát mỏng, lớp bì giòn sần sật quyện lớp thịt nạc ngọt

- Tôm hấp sả: Tôm tươi hấp vỏ đỏ au, ngọt thơm, giàu dinh dưỡng

- Cà pháo: Đậm đà, kích thích vị giác

- Cơm trắng niêu đất: Hạt cơm dẻo, chuẩn vị truyền thống

- Hồng tráng miệng: Từng miếng vàng ươm, ngọt lịm và giòn mát kết thúc bữa ăn trọn vị

Một mâm cơm mùa thu đơn giản với những món ăn quen thuộc, phù hợp cho bữa cơm gia đình.

Món ăn ngon 10

- Canh rau cải cúc nấu thịt băm: Nước canh thanh tự nhiên và vị ngọt từ thịt

- Thịt chiên: Lớp vỏ vàng giòn, thịt mềm bên trong

- Thịt xào củ cải:

- Cơm trắng niêu đất: Hạt cơm dẻo mềm chuẩn vị cơm nhà

- Hồng giòn tráng miệng: Từng miếng vàng ươm, ngọt mát, khép lại bữa cơm gia đình

Những món ăn quen thuộc được kết hợp hài hòa, tạo nên mâm cơm gia đình vừa đẹp mắt vừa hấp dẫn.

Món ăn ngon 11

- Chả viên lá lốt: Viên chả tòn xoe, nhân thịt mềm mọng, thơm nức

- Canh cá hồi nấu kim chi: Thịt cá hồi mềm béo hoà quyện nước canh đỏ chua cay

- Rau cải thịt băm: Món ăn dễ ăn, phủ lớp thịt mềm đậm vị

- Cơm trắng niêu đất: Hạt cơm dẻo thơm, nóng hổi, giữ trọn hương vị mộc mạc cơm nhà

- Tráng miệng: Hoa quả vàng ươm, thơm mát, thanh khiết

Gợi ý món ngon mùa thu từ các nguyên liệu quen thuộc, không cầu kỳ nhưng vẫn đậm đà, đưa cơm.

Món ăn ngon 12

- Gà rang: Thịt gà vàng óng, đậm vị để ăn kèm cơm

- Rau muống luộc cuộn hoa hồng:

- Trứng ốp sốt: Lòng đỏ béo ngậy rưới đẫm sốt xì dầu sánh đậm, rắc hành hoa thơm

- Cơm niêu trắng: Hạt cơm dẻo mềm, nóng hổi, chuẩn vị cơm nhà truyền thống

- Tráng miệng: Mít vàng ươm, giòn ngọt, thanh vị

Mâm cơm gia đình ngày thu với món mặn đậm vị, rau xanh và canh thanh nhẹ, phù hợp cho bữa tối.

Món ăn ngon 13

- Bí đỏ xào thịt băm: Bí đỏ bùi xào chín tới kèm thịt băm thơm nức

- Tôm đồng rang lá chanh: Tôm rang vàng giòn, đậm đà mặt ngọt thơm mùi lá chanh

- Canh rau ngót nấu tôm: Nước canh thanh mát, tự nhiên, giúp thanh nhiệt

- Cá pháo dầm: Món ăn kèm "quốc dân"

- Cơm trắng niêu đất: Món ăn ngon không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày

- Mít chín tráng miệng: Múi mít dày thịt, ngọt lịm, ăn rất "đưa miệng"

Mâm cơm mùa thu với những món ăn dân dã, dễ nấu, giúp thực đơn món ngon mỗi ngày thêm phong phú.

Món ăn ngon 14

- Chả thịt băm / chả ngô rán vàng: Từng miếng chả rán xém vàng ruộm, nhân thịt mềm ngọt xen lẫn độ ngậy bùi, thơm nức mũi

- Trứng vịt lộn ăn kèm rau răm: Những quả trứng lộn nóng hổi, béo ngậy, dậy mùi cay ấm đặc trưng của rau răm ăn kèm giúp bồi bổ cơ thể

- Canh rau ngót nấu sườn / thịt băm: Nước canh xanh mướt, ngọt thanh tự nhiên từ sườn ninh, giúp làm mát và cân bằng lại bữa cơm

- Củ cải muối / su hào muối chua ngọt: Từng miếng củ giòn sần sật, vị chua cay dịu nhẹ giúp kích thích vị giác và chống ngấy hoàn hảo

- Cơm tẻ dẻo ráo đơm âu gốm: Từng hạt cơm trắng ngần chín tới, giữ trọn độ ấm nóng mộc mạc để thưởng thức cùng chả rán và canh ngọt lành

- Trái thị chín vàng tráng miệng: Những quả thị tròn mọng, vỏ vàng ươm tỏa hương thơm nức thanh khiết, gợi trọn phong vị mùa thu

Gợi ý mâm cơm mùa thu với nhiều món dễ làm, giúp gia đình có thêm ý tưởng cho thực đơn mỗi ngày.

Món ăn ngon 15

- Thịt nạc băm xào khoai tây hạt lựu: Miếng khoai bùi ngậy xào săn cùng thịt băm thơm nức, ngấm trọn gia vị mặn ngọt đậm đà

- Thịt bò xào hoa thiên lý: Từng chùm hoa thiên lý xanh non giòn ngọt, quyện cùng thịt bò mềm ngọt dậy mùi tỏi phi thơm lừng

- Rau muống / rau khoai luộc chấm xì dầu: Đĩa rau xanh mướt giữ trọn độ giòn ngọt tự nhiên, chấm cùng nước tương đậm vị rất thanh mát

- Cơm ủ niêu đất nung quai mây: Hạt cơm chín tới trắng tinh, dẻo mềm và bốc khói ấm nóng, cực kỳ hợp để xúc trọn từng thìa thịt băm bùi béo

- Mít chín múi dày tráng miệng: Những múi mít vàng óng mọng mật, giòn ngọt và thơm ngát khép lại bữa cơm gia đình tròn vị

Mâm cơm được kết hợp từ những món quen thuộc, phù hợp với gia đình đang tìm món ngon mỗi ngày tiết kiệm.

Món ăn ngon 16

- Cá kho dưa riềng: Thịt cá chắc ngấm đều gia vị, ăn cực đưa cơm

- Thịt ba chỉ kho trứng cút: Thịt kho mềm ngậy, lên màu đẹp mắt

- Rau muống luộc: Món ngon giúp mâm cơm thêm phần trọn vị

- Cà pháo dầm tỏi ớt: Từng miếng cà giòn sần sật vị chua mặn ăn kèm, giúp trung hoà vị giác

- Cơm trắng niêu đất: Cơm dẻo ăn kèm món ăn ngon

- Đu đủ chín tráng miệng: Đu đủ mọng nước, ngọt lịm và thanh mát

Cá kho với thịt kho trứng là những món mặn giúp bữa cơm thêm đa dạng khi xây dựng thực đơn mùa thu.

Món ăn ngon 17

- Thịt kho trứng vịt lòng đào: Thịt ba chỉ kho mềm ngậy, ngấm màu cánh gián đậm đà ăn cùng trứng luộc lòng đào dẻo quánh, béo ngậy.

- Tép đồng rang lá chanh: Tép nhỏ rang vàng giòn, vị mặn ngọt đậm đà dậy hương thơm thanh nhẹ của lá chanh thái chỉ.

- Rau muống xào tỏi: Đĩa rau xanh mướt, giữ độ giòn sần sật quyện lớp tỏi đập dập phi thơm nức mũi.

- Cà pháo muối dầm tỏi ớt: Từng lát cà xanh giòn tan, vị chua cay dịu nhẹ giúp kích thích vị giác và giải ngấy hoàn hảo.

- Cơm tẻ dẻo thơm thố sứ viền rơm: Hạt cơm trắng tinh tơi xốp, giữ độ ấm nóng chuẩn vị để chan cùng nước thịt kho béo ngậy.

- Quả hồng ngâm / sung nếp tráng miệng: Những quả xanh mọng nước, giòn ngọt thanh tao khép lại bữa cơm gia đình trọn vị.

Những món ăn đậm miền quê kết hợp cà muối tạo nên món ăn đơn giản nhưng ấm cúng trong mâm cơm gia đình, nhìn thôi cũng thấy nhớ quê nhà.

Món ăn ngon 18

- Cá rán vàng giòn: Cá chiên vàng ruộm, lớp da giòn tan, bên trong thịt mềm ngọt

- Đỗ que xào trứng: Đỗ xanh giòn giàu chất xơ kết hợp trứng ăn lạ miệng

- Canh mướp nấu lạc: Món ăn béo ngậy quốc dân

- Cơm trắng: Bổ sung năng lượng cho ngày làm việc

- Nhãn cùi bóc vỏ: Những quả nhãn được bóc vỏ, phần thịt trắng nõn, ngon mắt

Đậu cô ve xào trứng món dễ làm, thích hợp bổ sung vào thực đơn món ngon mỗi ngày.

Món ăn ngon 19

- Canh khoai sọ nấu xương: Món ngon đổi vị cho ngày thu mát mẻ

- Trứng kho thịt: Món mặn bổ dưỡng ăn rất 'đưa cơm'

- Rau luộc: Bổ sung chất xơ cho cả gia đình

- Trứng rim xì dầu: Đồ chấm rau cực ngon

- Cơm trắng: Cơm trắng nóng ăn kèm món nào cũng ngon

- Tráng miệng: Thanh long đỏ ngọt thanh, mát mẻ

Gợi ý các món ăn mùa thu dễ chế biến, phù hợp với những buổi tối không có nhiều thời gian vào bếp.

Món ăn ngon 20

- Tôm biển rim mặn ngọt: Tôm vỏ bóng đỏ au, ngấm đều sốt mắm đường đậm đà, thịt ngọt săn chắc và đưa cơm

- Bò kho / giò heo hầm tiêu: Miếng gân bò giòn dẻo hầm mềm rục, ngấm trọn gia vị cay ấm nồng nàn, rắc thêm chút hành hoa dậy vị

- Canh riêu cua nấu mồng tơi / mướp: Miếng riêu cua đồng đóng tảng béo bùi, nước canh thanh mát giúp giải nhiệt và cân bằng vị ngậy

- Dưa củ kiệu ngâm chua ngọt: Từng cọng kiệu trắng giòn sần sật, vị chua dịu nhẹ và the cay từ ớt tươi giúp chống ngấy cực tốt

- Cơm tẻ dẻo mềm ủ niêu gốm viền mây: Từng hạt cơm chín tới bóng bẩy, giữ hơi nóng lâu để chan hòa cùng nước kho đậm vị

- Lựu đỏ tách hạt tráng miệng: Những hạt lựu đỏ mọng nước như ngọc, ngọt lịm và thanh khiết khép lại bữa cơm gia đình trọn vẹn

Những món ăn chế biến nhanh giúp người bận rộn có thêm lựa chọn khi xây dựng thực đơn gia đình.

Món ăn ngon 21

- Thịt heo / gà tẩm bột chiên xù: Miếng thịt vàng ruộm giòn tan bên ngoài, mọng mềm bên trong, chấm sốt mayonnaise tương ớt béo cay cực cuốn

- Bí ngòi (mướp tây) xào thịt băm: Từng sợi bí xanh ngọt giòn sần sật quyện đều thịt nạc băm đậm đà, thơm lừng tiêu hoa

- Canh cải nấu ngao / thịt băm: Nước canh xanh mướt ngọt dịu tự nhiên, ấm nóng giúp giải ngấy cho món chiên

- Cơm tẻ đơm thố đất nung: Từng hạt cơm trắng tinh dẻo ráo, giữ hơi nóng lâu, ăn kèm món xào và đồ chiên rất vừa miệng

- Thanh long đỏ tráng miệng: Những miếng thanh long đỏ thắm mọng nước, vị ngọt thanh mát khép lại mâm cơm gia đình trọn vẹn

Bí ngòi xào thịt băm là gợi ý món ăn mùa thu được nhiều gia đình lựa chọn.

Món ăn ngon 22

- Cá nục kho dưa trám đen: Từng khúc cá kho rục xương, thịt cá chắc bùi quyện vị chua dịu của dưa cải và vị bùi béo đặc trưng của quả trám đen

- Thịt ba chỉ rang cháy cạnh: Miếng thịt xém vàng ươm, săn giòn phần bì, quyện đều gia vị mặn ngọt và thơm nức mùi hành hoa cùng ớt tươi

- Canh rau ngót nấu thịt băm: Nước canh xanh mướt, ngọt thanh tự nhiên, giúp giải nhiệt và cân bằng hoàn hảo vị đậm của các món mặn

- Cà pháo muối giòn: Những quả cà pháo tròn đều, giòn tan sần sật, là món ăn kèm kinh điển giúp bữa cơm tròn vị và chống ngấy

- Cơm trắng thố sứ hoa văn: Từng hạt cơm chín tới nở bung, xới tơi xốp và giữ nóng hổi, rất hợp để rưới phần nước kho cá đậm đà

- Sữa chua hũ tự làm tráng miệng: Những hũ sữa chua sánh mịn, vị chua ngọt thanh mát giúp hỗ trợ tiêu hóa và khép lại mâm cơm gia đình trọn vẹn

Thịt ba chỉ rang cháy cạnh là món ngon mỗi ngày dễ làm, hợp với những bữa cơm gia đình.

Món ăn ngon 23

- Thịt heo quay giòn bì: Từng miếng ba chỉ quay chặt vừa ăn với lớp bì nổ vàng giòn rụm, thịt nạc mọng nước không hề bị khô

- Canh sườn hầm khoai tây cà rốt: Bát canh sườn ngọt đậm đà, khoai tây và cà rốt ninh mềm bùi, rắc hành ngò thơm lừng

- Bắp cải luộc thanh mát: Miếng bắp cải xanh nhạt luộc vừa chín tới, giữ trọn vị ngọt mát tự nhiên giúp cân bằng độ ngấy của món quay

- Măng chua ngâm tỏi ớt: Từng lát măng giòn sần sật, vị chua cay dịu nhẹ giúp kích thích vị giác và chống ngấy cực tốt

- Cơm tẻ hạt dẻo thơm: Đơm đầy đặn trong thố đất mộc mạc, hạt cơm bóng bẩy, giữ độ ấm nóng vừa vặn để ăn cùng sườn hầm và thịt quay giòn

- Lựu đỏ tách hạt tráng miệng: Bát lựu đỏ mọng nước, hạt ngọt lịm và thanh mát, đem lại cái kết nhẹ nhàng trọn vẹn cho mâm cơm gia đình

Thịt ba chỉ quay giòn bì kết hợp với canh xương rau củ tạo nên thực đơn mùa thu vừa bắt mắt vừa dễ ăn.

Món ăn ngon 24

- Thịt gà rang lá chanh: Từng miếng thịt chặt vừa ăn, da mềm thịt ngọt đậm đà, thơm lừng mùi lá chanh thái chỉ

- Cá khúc rán giòn rụm: Khúc cá chiên vàng ươm xém cạnh, lớp ngoài giòn rụm, thịt bên trong trắng ngần ngọt bùi

- Canh dưa chua nấu cà chua: Bát canh màu đỏ cam bắt mắt, vị chua dịu thơm mát giúp giải ngấy và kích thích vị giác

- Nước mắm tỏi ớt dầm quất: Chén chấm sánh đỏ pha đủ vị chua cay mặn ngọt, dậy mùi thơm của quất tươi để chấm thịt và cá rán

- Cơm tẻ dẻo thơm ủ thố sứ: Hạt cơm chín tới tơi xốp, bốc khói ấm nóng, kết hợp hoàn hảo cùng các món mặn đậm đà

- Quýt chín vàng tráng miệng: Những quả quýt vỏ vàng mọng nước, vị chua ngọt thanh khiết khép lại bữa cơm gia đình trọn

Thịt gà rang đậm đà kết hợp cùng món rau và canh tạo nên mâm cơm mùa thu hấp dẫn.

Món ăn ngon 25

- Thịt ba chỉ rang cháy cạnh: Miếng thịt xém vàng ươm, săn giòn phần bì, quyện đều gia vị mặn ngọt và thơm nức mùi hành hoa rắc bên trên

- Thịt dải / gân bò xào dưa chua: Miếng thịt ngấm đượm vị chua dịu của dưa cải và cà chua, mềm ngọt xen lẫn chút giòn sần sật cực kỳ bắt vị

- Canh rau cải xanh / ngồng cải nấu ngao: Nước canh xanh mướt, thơm lành và ngọt thanh, xua tan ngay cảm giác ngấy mỡ

- Dưa củ kiệu / ngó sen muối: Từng khúc giòn sần sật, vị chua cay the nhẹ từ ớt tươi giúp kích thích vị giác đưa cơm

- Cơm ủ niêu gốm: Từng hạt cơm trắng tinh, nở bung tơi xốp, giữ độ ấm nóng trọn vẹn để chan cùng nước thịt rang đậm đà

- Chuối tiêu chín tráng miệng: Những quả chuối chín lốm đốm trứng cuốc, thơm nức mũi và ngọt đậm khép lại bữa ăn gia đình đủ đầy

Thịt ba chỉ rang cháy cạnh là món ăn đặc trưng được nhiều gia đình lựa chọn khi tìm món ngon mùa thu.

Món ăn ngon 26

- Tôm rim mặn ngọt: Tôm đồng vỏ bóng đỏ au, ngấm đều sốt mắm đường đậm đà, thịt ngọt săn chắc

- Canh cá nấu dưa chua / măng chua: Khúc cá trắng ngần ngọt thịt quyện nước canh dưa chua dịu mát, rắc thêm thì là hành hoa thơm nồng

- Cải ngọt luộc: Từng cọng rau xanh mướt, luộc vừa chín tới giữ trọn độ giòn ngọt tự nhiên

- Trứng dầm nước tương (xì dầu): Lòng đỏ bùi béo dầm cùng ớt tươi và nước tương đậm đà, dùng chấm rau luộc cực kỳ bắt vị

- Cơm trắng niêu đất: Hạt cơm dẻo mềm, thơm nóng, chuẩn vị cơm nhà truyền thống

- Đu đủ chín tráng miệng: Những miếng đu đủ đỏ cam mọng nước, ngọt lịm và thanh mát khép lại bữa ăn trọn

Canh cá nấu chua thanh ăn cùng các món rau tạo nên mâm cơm gia đình ấm cúng ngày thu.

Món ăn ngon 27

- Thịt heo quay giòn bì: Từng miếng ba chỉ quay chặt vừa ăn với lớp bì nổ vàng giòn rụm, thịt nạc mọng nước không hề bị khô

- Canh sườn hầm khoai tây cà rốt: Bát canh sườn ngọt đậm đà, khoai tây và cà rốt ninh mềm bùi, rắc hành ngò thơm lừng

- Bắp cải luộc thanh mát: Miếng bắp cải xanh nhạt luộc vừa chín tới, giữ trọn vị ngọt mát tự nhiên giúp cân bằng độ ngấy của món quay

- Măng chua ngâm tỏi ớt: Từng lát măng giòn sần sật, vị chua cay dịu nhẹ giúp kích thích vị giác và chống ngấy cực tốt

- Cơm tẻ hạt dẻo thơm: Đơm đầy đặn trong thố đất mộc mạc, hạt cơm bóng bẩy, giữ độ ấm nóng vừa vặn để ăn cùng sườn hầm và thịt quay giòn

- Lựu đỏ tách hạt tráng miệng: Bát lựu đỏ mọng nước, hạt ngọt lịm và thanh mát, đem lại cái kết nhẹ nhàng trọn vẹn cho mâm cơm gia đình

Thit ba chỉ quay giòn bì kèm rau xanh và canh nóng là gợi ý món ngon mỗi ngày cho cuối tuần.

Không cần những nguyên liệu cầu kỳ hay mất quá nhiều thời gian, một bữa cơm gia đình ngon vẫn có thể bắt đầu từ những món quen thuộc, dễ chế biến và phù hợp với túi tiền.

Hy vọng những gợi ý trên cùng các mâm cơm của chị Trần Thị Anh Thư sẽ giúp các gia đình có thêm ý tưởng cho thực đơn hằng ngày, để câu hỏi "tối nay ăn gì?" trở nên nhẹ nhàng hơn.

Khoe loạt mâm cơm mùa thu chỉ 70 nghìn khiến chị em 'hoang mang', mẹ đảm tiết lộ chiêu vén khéo chiều lòng cả nhà GĐXH - "Chị ơi ghi rõ đi chợ ở đâu chứ ở Hà Nội không có mâm cơm giá này, kẻo chồng em đọc được lại bắt em xem lại chi tiêu!" – lời bình luận dí dỏm dưới bài đăng khoe loạt mâm cơm mùa thu của chị Trần Thư (đến từ Hà Nội) bỗng trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi của hội chị em nội trợ. Hóa ra, chỉ với chi phí vỏn vẹn từ 60.000 – 70.000 đồng kết hợp cùng bí quyết tận dụng nông sản đúng vụ, bạn hoàn toàn có thể nấu những mâm cơm gia đình mùa thu vừa chuẩn vị, thanh mát lại đưa cơm "cháy nồi"!

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