Mẹo chọn thịt lợn chuẩn, tránh mua phải thịt lợn chứa chất cấm, chất tạo nạc, giữ an toàn cho mâm cơm nhà
GĐXH - “Thịt lợn tươi thường có màu hồng nhạt đến đỏ tươi, bề mặt khô ráo, không nhớt. Nếu thịt có màu xám xỉn, chảy nước, có mùi lạ hoặc mùi ôi thì người tiêu dùng tuyệt đối không nên sử dụng".
Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiệu, 41 tuổi, cùng 8 người để điều tra các hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, Buôn bán hàng cấm, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 1/2026, nhóm này mua heo hơi trọng lượng khoảng 100-110 kg, đưa về các trang trại nuôi vỗ béo. Trong khoảng một tháng, heo được cho ăn thức ăn trộn Salbutamol - chất tạo nạc bị cấm sử dụng trong chăn nuôi - để tăng lên 130-140 kg. Thông tin trên VnExpress ngay lập tức khiến nhiều người nội trợ tỏ ra lo lắng.
Dưới đây là một vài tiêu chí giúp người nội trợ chọn thịt lợn chuẩn, tránh mua phải thịt lợn chứa chất cấm, chất tạo nạc, giữ an toàn cho mâm cơm nhà:
Mẹo chọn thịt lợn chuẩn, tránh mua phải thịt lợn chứa chất cấm, chất tạo nạc
Lao động dẫn lời từ chuyên gia an toàn thực phẩm Dr. Michael Batz, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách và Đánh giá An toàn Thực phẩm, Đại học Florida (Mỹ): “Thịt lợn tươi thường có màu hồng nhạt đến đỏ tươi, bề mặt khô ráo, không nhớt. Nếu thịt có màu xám xỉn, chảy nước, có mùi lạ hoặc mùi ôi thì người tiêu dùng tuyệt đối không nên sử dụng".
Ông Batz cũng nhấn mạnh rằng thịt bị nhiễm bệnh hay từ lợn chết trước khi giết mổ thường không có độ đàn hồi tốt. "Khi ấn tay vào miếng thịt, nếu thấy thịt lõm xuống và không trở lại hình dạng ban đầu thì rất có thể đó là thịt đã hư hỏng hoặc có vấn đề về chất lượng", ông nói.
Lưu ý từ phần da và mỡ
Không chỉ phần nạc mới đáng lưu tâm, phần da và mỡ cũng là "chỉ dấu" để phân biệt thịt sạch và thịt bẩn. Thịt lợn khỏe mạnh sẽ có lớp mỡ trắng đều, dẻo và bám chắc vào thớ thịt. Trong khi đó, thịt lợn bệnh hoặc đã chết trước khi giết mổ thường có lớp mỡ vàng đục, lỏng lẻo, đôi khi bong ra dễ dàng. Cần quan sát kỹ lỗ chân lông trên da. Thịt ngon thường có lỗ chân lông nhỏ, đều. Thịt lợn bệnh thường có bề mặt da tái hoặc nổi vết đỏ bất thường.
Quan sát các đốm trắng trong thớ thịt
Đây là một kinh nghiệm khác được chia sẻ trên website của Nhà thuốc Long Châu. Theo đó, thịt lợn bệnh thường xuất hiện các hạt trắng nhỏ giống hạt gạo nằm xen giữa các thớ thịt. Những nang này có thể có hình bầu dục, màu trắng đục và tập trung nhiều ở các vị trí vận động mạnh như cơ đùi hoặc cơ lưỡi. Trong trường hợp nhiễm nặng, khi cắt thịt có thể thấy các hạt này rơi ra ngoài.
Kiểm tra độ đàn hồi của miếng thịt
Thịt lợn sạch thường mềm, có độ đàn hồi tốt khi dùng tay ấn vào. Ngược lại, thịt nhiễm sán hoặc thịt bảo quản kém thường cứng hơn, bề mặt kém đàn hồi và không săn chắc tự nhiên. Đây cũng là dấu hiệu người mua nên chú ý khi chọn thịt.
Quan sát màu sắc và lớp mỡ của thịt
Thịt lợn sạch thường có màu hồng nhạt hoặc đỏ tươi tự nhiên, lớp da và mỡ khá dày, bề mặt khô ráo. Trong khi đó, thịt lợn gạo có thể xuất hiện các thớ thịt bất thường dạng sợi hoặc hình bầu dục, màu thịt kém tươi và không đồng đều. Người tiêu dùng nên lựa chọn thịt tại những địa điểm uy tín và kiểm tra kỹ trước khi mua để hạn chế nguy cơ sử dụng thịt nhiễm ký sinh trùng.
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