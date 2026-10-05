Cơm nhà của Cường Đô La có gì?

Thứ hai, 19:00 05/10/2026 | Ăn
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GĐXH - Mâm cơm mà doanh nhân Quốc Cường chia sẻ, thứ khiến người ta khó cưỡng đôi khi chẳng phải món gì đặc biệt, mà đơn giản là đúng món mình thích, được nấu đúng lúc mình về nhà bởi người mình thương.

Cơm nhà Cường Đô La: Những món ăn đơn giản nhưng đầy yêu thương - Ảnh 1.

"Xa vợ mấy hôm nhớ đồ ăn vợ nấu, về tới được vợ cho ăn ngay và luôn”, chia sẻ ngắn của doanh nhân Quốc Cường (Cường Đô La) khiến nhiều người chú ý không chỉ vì độ ngọt ngào mà còn bởi mâm cơm được vợ chuẩn bị. Phụ Nữ Mới đưa tin. Không có món ăn cầu kỳ, trên bàn là một bữa ăn kiểu rất Việt với bún, rau sống, đậu chiên vàng và nem rán kiểu Hà Nội.

Cơm nhà Cường Đô La: Những món ăn đơn giản nhưng đầy yêu thương - Ảnh 2.

Theo Ngôi sao, Đàm Thu Trang, vợ Cường Đô La, dù làm dâu hào môn với đầy đủ điều kiện nhưng cựu người mẫu vẫn thường xuất hiện với hình ảnh rất đời thường. Cô chăm làm việc nhà, tinh tế khi sánh bước bên chồng, ứng xử tinh tế với con riêng của chồng...

Cơm nhà Cường Đô La: Những món ăn đơn giản nhưng đầy yêu thương - Ảnh 3.

Gia đình "chẳng có gì ngoài điều kiện" thế nhưng những món ngon Đàm Thu Trang đãi chồng không toàn "sơn hào hải vị" mà phần đa là đồ ăn dân dã như: Bún chả, cơm gà, bánh mì kẹp... Chỉ đơn giản vậy thôi, cũng đủ khiến Cường Đô la thấy hạnh phúc. Điều đáng nói là phần đa món ăn Đàm Thu Trang làm là do ông xã chụp lại và chia sẻ trên trang cá nhân.

Cơm nhà Cường Đô La: Những món ăn đơn giản nhưng đầy yêu thương - Ảnh 4.

Một bữa ăn thường ngày vô cùng đơn giản với những món ăn mộc mạc.

Cơm nhà Cường Đô La: Những món ăn đơn giản nhưng đầy yêu thương - Ảnh 5.

Canh sườn nấu dọc mùng có vị chua chua, thanh mát rất được yêu thích, đặc biệt là những ngày nóng nực. 

Cơm nhà Cường Đô La: Những món ăn đơn giản nhưng đầy yêu thương - Ảnh 6.

Thành quả vào bếp trổ tài nấu món canh sườn dọc mùng thanh mát, đưa cơm của Đàm Thu Trang dành cho gia đình nhỏ. Khi thưởng thức món ăn này, Đàm Thu Trang không quên chuẩn bị thêm bát mắm ớt chấm sườn và rau sống ăn kèm nước canh cũng rất ngon.

Cơm nhà Cường Đô La: Những món ăn đơn giản nhưng đầy yêu thương - Ảnh 7.

Món cơm gà Hội An cực kì ngon miệng và hấp dẫn để chiêu đãi cả nhà.

Cơm nhà Cường Đô La: Những món ăn đơn giản nhưng đầy yêu thương - Ảnh 8.

Đàm Thu Trang cũng chăm chỉ tự làm sữa đậu nành mát lành, bổ dưỡng.

Cơm nhà Cường Đô La: Những món ăn đơn giản nhưng đầy yêu thương - Ảnh 9.

Cô cũng có thể làm món cơm tấm "sà bì chưởng" thơm ngon. "Sà bì chưởng" là cách cô nói vui khi nhắc đến món cơm tấm sườn bì chả, một món ăn đặc sản của người miền Nam nói chung hay Sài Gòn nói riêng, xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong thành phố. Nguyên liệu chính gồm sườn nướng thơm, bì giòn, chả trứng mềm thơm. Cơm tấm ngon cũng không thể thiếu chén nước mắm pha sánh, mặn ngọt, cay nhẹ, trộn đều vào cơm..

Cơm nhà Cường Đô La: Những món ăn đơn giản nhưng đầy yêu thương - Ảnh 10.Trứng vịt lộn nên ăn sáng hay tối?

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