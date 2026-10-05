Cơm nhà của Cường Đô La có gì?

"Xa vợ mấy hôm nhớ đồ ăn vợ nấu, về tới được vợ cho ăn ngay và luôn”, chia sẻ ngắn của doanh nhân Quốc Cường (Cường Đô La) khiến nhiều người chú ý không chỉ vì độ ngọt ngào mà còn bởi mâm cơm được vợ chuẩn bị. Phụ Nữ Mới đưa tin. Không có món ăn cầu kỳ, trên bàn là một bữa ăn kiểu rất Việt với bún, rau sống, đậu chiên vàng và nem rán kiểu Hà Nội.