12 năm chăm bố mẹ già không bằng đôi giày em trai tặng: Người con hiếu thảo quyết định ra đi

Hy sinh tuổi trẻ vì lòng hiếu thảo

Trình Lâm là anh cả trong gia đình có ba anh em ở một vùng quê Trung Quốc. Từ nhỏ, anh đã sớm gánh trên vai trách nhiệm người con trưởng, vừa chăm sóc các em, vừa đỡ đần cha mẹ.

Dù học giỏi, anh quyết định từ bỏ cơ hội học đại học để đi làm sớm, kiếm tiền nuôi gia đình và tạo điều kiện cho hai em được học hành đầy đủ.

Mãi đến khi các em lập gia đình, Trình Lâm mới cưới vợ. Anh chọn sống gần bố mẹ, mỗi tháng đều gửi sinh hoạt phí, thỉnh thoảng lại mua thêm đồ dùng trong nhà.

Dù cuộc sống không khá giả, anh vẫn luôn nghĩ "cha mẹ chỉ có một", nên không bao giờ để ông bà thiếu thốn.

Trong khi đó, em trai và em gái đều ở lại thành phố, chỉ về quê vào những dịp lễ Tết, biếu cha mẹ chút tiền và quà cáp.

Với hàng xóm, ai cũng khen anh cả họ Trình là người hiếu thảo, hết lòng chăm sóc bố mẹ già.

Sự hiếu thảo âm thầm của Trình Lâm, những bữa cơm, chén thuốc, hay đêm thức chăm cha mẹ ốm lại bị coi là lẽ đương nhiên. Ảnh minh họa

Khi sự hiếu thảo bị lãng quên vì thiên vị

Thế nhưng, trong mắt cha mẹ, Trình Lâm lại chẳng bao giờ là "đứa con đáng tự hào". Họ cho rằng việc anh chăm sóc, lo toan cho họ là trách nhiệm hiển nhiên của con cả.

Ngược lại, người con thứ học giỏi, có công việc tốt, sống ở thành phố, luôn được cha mẹ nhắc đến với niềm hãnh diện.

Chỉ cần em trai gửi về phong bao hay món quà nhỏ, ông bà lại vui vẻ khoe khắp nơi rằng "con trai thứ hiếu thảo, thành đạt".

Còn sự hiếu thảo âm thầm của Trình Lâm, những bữa cơm, chén thuốc, hay đêm thức chăm cha mẹ ốm lại bị coi là lẽ đương nhiên.

Trình Lâm nhiều lần chạnh lòng, nhưng vẫn nhủ thầm: "Dù cha mẹ có thiên vị, mình vẫn phải giữ trọn đạo hiếu."

12 năm tận tụy thể hiện lòng hiếu thảo

Mười hai năm trước, cha anh bị nhồi máu não, mẹ lại mắc bệnh viêm khớp nặng.

Nghe nhiều người khuyên nên lên thành phố điều trị, nhưng người con thứ lại viện cớ "bận việc, nhà chật, con nhỏ" nên từ chối.

Không đành lòng để cha mẹ sống thiếu người chăm sóc, Trình Lâm quyết định đón ông bà về nhà mình.

Vừa đi làm kiếm tiền, anh vừa thay vợ chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, đưa cha mẹ đi khám, mua thuốc đều đặn.

Hai vợ chồng chưa từng đi du lịch hay nghỉ ngơi suốt hơn chục năm trời, chỉ vì sợ để bố mẹ ở nhà một mình.

Thế nhưng, những hy sinh ấy chưa bao giờ được nhắc đến. Mỗi khi có khách đến chơi, mẹ anh vẫn chỉ khoe về đứa con thứ đang làm việc ở thành phố, về đôi giày hay hộp bánh đắt tiền mà em trai mới gửi về như minh chứng cho lòng hiếu thảo của người con thành đạt.

Khi người con hiếu thảo chọn cách rời đi

Gần đây, bố vợ của Trình Lâm bị tai nạn nặng. Vợ chồng anh phải vội vàng chạy sang chăm sóc.

Đến tối muộn, anh quay về nhà, chưa kịp nấu cơm cho bố mẹ thì đã bị trách "vì bênh nhà vợ mà quên cha mẹ ruột". Những lời trách cứ ấy khiến anh nghẹn lòng.

Ngày hôm sau, mẹ anh lại lấy đôi giày do con trai thứ tặng ra khoe với hàng xóm, nói rằng: "Hiếu thảo là phải biết biếu bố mẹ đồ tốt." Khi ấy, mọi nhẫn nhịn trong Trình Lâm như vỡ òa.

Anh nói thẳng:"Con đã chăm bố mẹ hơn 10 năm, nhưng nếu mẹ chỉ thấy em trai mới là người hiếu thảo, thì để em về chăm. Con không thể tiếp tục nữa."

Nói rồi, anh thu dọn đồ đạc, đưa vợ con sang nhà ngoại ở tạm.

Cái kết khiến cha mẹ nhận ra giá trị thật của hiếu thảo

Bố mẹ Trình ban đầu nghĩ con trai cả chỉ giận dỗi vài hôm, còn con trai thứ sẽ đón họ lên thành phố như từng hứa. Nhưng khi gọi cho người con thứ, ông bà chỉ nhận được câu trả lời lạnh nhạt: "Con bận, để con thuê người giúp việc ở quê chăm bố mẹ."

Lúc này, hai ông bà mới hốt hoảng nhận ra người con hiếu thảo nhất, người từng lặng lẽ ở bên họ suốt 12 năm qua, giờ đã không còn muốn quay lại nữa.

Dù gọi điện nhiều lần, Trình Lâm không bắt máy. Anh chỉ nhắn ngắn gọn: "Con cần thời gian sống cho bản thân và gia đình nhỏ của con."

Sau nhiều năm cống hiến mà chẳng được công nhận, người con cả ấy chọn cách buông tay, không vì hết tình, mà vì đã quá mệt mỏi với sự thiên vị vô hình.

Hiếu thảo không nằm ở vật chất

Câu chuyện của Trình Lâm khiến nhiều người suy ngẫm, chăm sóc bố mẹ già không chỉ là bổn phận, mà còn là biểu hiện đẹp nhất của lòng hiếu thảo.

Thế nhưng, nếu cha mẹ chỉ nhìn vào giá trị vật chất mà bỏ qua tấm lòng, họ sẽ vô tình làm tổn thương chính người con yêu thương họ nhất.

Bởi hiếu thảo không nằm ở đôi giày hay phong bao tiền, mà là ở từng bữa cơm, từng đêm thức trắng lo cho cha mẹ. Và khi người con hiền lành ấy quyết định rời đi, đôi khi đó không phải là sự bất hiếu mà là cách họ bảo vệ phần tôn trọng cuối cùng của mình.

Dù có hiếu thảo đến đâu cũng đừng bao giờ làm 3 điều này với cha mẹ đã ngoài 70 tuổi! Trước đây, tôi vẫn luôn cho rằng hiếu thảo là đón cha mẹ lên thành phố sống, để họ được ăn no mặc ấm, không phải lo nghĩ gì...

Theo Toutiao