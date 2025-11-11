Cụ bà U80 làm những việc thách thức định kiến: Tuổi già không có nghĩa là dừng lại

Bí quyết của dì thật đơn giản, biết tạo niềm vui cho bản thân và tuổi già sống tự chủ.

Tuổi già độc lập: Quyết không vào viện dưỡng lão, cũng chẳng cần bảo mẫu

Dì Mai Quỳnh (75 tuổi, Bắc Kinh, Trung Quốc) từng có một cuộc sống hạnh phúc bên người chồng hiền lành, tận tụy.

Dù không thể sinh con, hai người đã nhận nuôi một cậu bé tên Khang Công, người sau này học giỏi, thành đạt và định cư ở Pháp.

Khi chú qua đời cách đây 10 năm, nhiều người khuyên dì nên vào viện dưỡng lão hoặc để con trai thuê người chăm sóc. Nhưng dì kiên quyết từ chối: "Tôi vẫn còn nhiều việc muốn làm. Quãng đời còn lại, tôi muốn sống theo cách khiến mình vui vẻ."

Sự lựa chọn sống độc lập giữa tuổi già khiến họ hàng ai cũng nể phục. Trong khi nhiều người cùng tuổi cảm thấy cô đơn hay lệ thuộc, dì Mai Quỳnh lại chứng minh rằng: tuổi già vẫn có thể tự tại, mạnh mẽ và hạnh phúc.

Ảnh minh họa

Giữ tinh thần bình thản: Chìa khóa sống khỏe trong tuổi già

Khi chồng mất, cả nhà đều ngạc nhiên vì dì không rơi nước mắt. Dì chỉ nói nhẹ nhàng: "Ai rồi cũng sẽ ra đi. Cái chết không đáng sợ, điều đáng sợ là chúng ta không sống trọn vẹn khi còn có thể."

Sau tang lễ, dì trở lại cuộc sống thường nhật một cách bình thản.

Dì vẫn dậy sớm, tự nấu ăn, chăm vườn, thêu thùa, đan len, những công việc giúp dì cảm thấy mình có ích và vui sống.

Mỗi khi có khách ghé chơi, dì đều hào hứng khoe những tấm thảm hay chiếc mũ mới đan.

Ai gặp dì cũng bất ngờ, ở tuổi 75, dì vẫn khỏe mạnh, tinh anh và luôn giữ nụ cười trên môi. Dì bảo, giữ tâm bình an chính là bí quyết để tuổi già không buồn tẻ, không bệnh tật.

Tuổi già năng động: Học lái xe, đi du lịch và làm sinh viên ở tuổi 70

Ở tuổi 74, dì Mai Quỳnh khiến cả nhà bất ngờ khi quyết định học lái xe. Trước đây, chồng không cho vì sợ nguy hiểm, còn nay dì coi đó là ước mơ cần được thực hiện.

Kết quả, dì đỗ ngay lần đầu rồi mua một chiếc xe cũ để tự lái đi du lịch khắp nơi. Dì nói, mỗi chuyến đi giúp dì cảm thấy tự do và sống lại tuổi trẻ.

Không dừng lại ở đó, dì thuê một căn hộ nhỏ gần Đại học Y học Cổ truyền Trung Quốc, đăng ký học cùng sinh viên trẻ.

"Tôi không thể làm bác sĩ cho người khác, nhưng có thể học để hiểu cơ thể mình, tự chăm sóc sức khỏe trong tuổi già," dì chia sẻ.

Ở tuổi gần 80, dì vẫn thích khám phá, học hỏi, và hòa nhập với người trẻ, điều khiến cuộc sống tuổi già trở nên phong phú và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Tạo niềm vui: Bí quyết giữ tinh thần lạc quan khi bước vào tuổi già

Nhìn lại 10 năm sống một mình, dì Mai Quỳnh không hề buồn tủi. Trái lại, dì luôn bận rộn với những việc yêu thích.

Dì nói: "Người già không sợ cô đơn, chỉ sợ không có việc gì khiến mình vui. Khi ta có mục tiêu, dù nhỏ thôi, mỗi ngày đều có ý nghĩa."

Thật vậy, tuổi già khỏe mạnh và an nhàn không nằm ở việc có con cháu ở bên chăm sóc, mà ở thái độ sống của mỗi người.

Khi biết tự tạo niềm vui, tự chăm sóc bản thân, người cao tuổi sẽ thấy cuộc đời vẫn tươi đẹp dù bước sang bất kỳ giai đoạn nào.

Sống cho mình: Công thức hạnh phúc ở tuổi già

Dì Mai Quỳnh là minh chứng rằng tuổi già vẫn có thể hạnh phúc, độc lập và tràn đầy năng lượng.

Hàng xóm kể rằng, mỗi lần gặp dì, họ đều thấy bà cười. Nụ cười ấy không chỉ là niềm vui, mà còn là kết quả của một cuộc đời biết buông bỏ, biết yêu thương và trân trọng bản thân.

Câu chuyện của dì khiến nhiều người suy ngẫm: "Tuổi già không đáng sợ, điều đáng sợ là ta không biết cách sống vui."

Khi con người ngừng chờ đợi sự chăm sóc từ người khác, học cách yêu bản thân và tìm niềm vui trong từng ngày, thì tuổi già sẽ không còn là nỗi lo, mà là phần thưởng của một đời sống trọn vẹn.

Bài viết dưới đây là chia sẻ của Hảo Lý về người dì đáng kính của cô được lan truyền trên nền tảng Toutiao.