Thạc sĩ 35 tuổi nhảy việc 30 lần vẫn thất nghiệp: Cái giá của việc không có giá trị
GĐXH - Có những người sau hàng chục lần "nhảy việc", cuối cùng vẫn dừng lại ở vạch xuất phát, không phải vì họ không có năng lực, mà bởi họ chưa từng xây dựng được giá trị bản thân thật sự.
Câu chuyện của Trần Đào, một thạc sĩ triết học từng được ngưỡng mộ, là ví dụ điển hình cho bi kịch ấy.
Khi bằng cấp không cứu nổi một sự nghiệp rỗng hướng đi
Tốt nghiệp thạc sĩ Triết học tại Đại học Tứ Xuyên, Trần Đào từng có công việc ổn định, thu nhập cao, sống trong căn hộ 80m² giữa Bắc Kinh phồn hoa. Nhưng tất cả sụp đổ khi anh bước sang tuổi 35.
Không còn công việc, không còn nhà, anh phải sống trong căn phòng 10m² bên ngoài vành đai thành phố và mưu sinh bằng nghề bán đồ ăn mang về. Nguyên nhân không đến từ biến cố bất ngờ nào, mà từ chính sự thiếu kiên định trong con đường sự nghiệp.
Trong 15 năm ở Bắc Kinh, anh đã nhảy việc hơn 30 lần, chạy theo lời mời gọi đầu tư, kinh doanh, thử mọi hướng đi nhưng chưa từng dừng lại đủ lâu để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Hai lần mở nhà hàng đều thất bại, số nợ chồng chất khiến anh phải bán nhà trả nợ.
Câu chuyện của Trần Đào là lời cảnh tỉnh cho nhiều người đi làm sau 35 tuổi: Nếu không có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng, sự nghiệp sẽ chỉ là một chuỗi thử nghiệm ngắn ngủi, không mang lại thành tựu thật sự.
Sự nghiệp là hành trình leo núi: Không dành cho kẻ hay ngoái lại
Một nhà văn từng ví sự nghiệp như hành trình leo núi. Muốn chinh phục đỉnh cao, bạn phải tập trung vào con đường trước mặt, chứ không bị xao động bởi cảnh đẹp bên sườn núi khác.
Lương Tuấn, một công nhân bình thường, đã chứng minh điều đó. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh vào làm tại xưởng sản xuất đầu máy với mức lương chỉ 300 NDT/tháng.
Khi bạn bè rủ bỏ nghề để tìm việc lương cao hơn, anh vẫn kiên trì học hỏi, rèn kỹ năng thiết kế bản vẽ, tìm cách làm tốt hơn mỗi ngày.
Nửa năm sau, lương anh tăng gấp ba. Năm năm sau, anh trở thành phó giám đốc nhà máy. Mười năm sau nữa, anh đã đủ năng lực để mở công ty riêng.
Thành công của Lương Tuấn không đến từ vận may, mà từ sự kiên định – thứ mà nhiều người đi làm sau 35 tuổi đang đánh mất.
Giữa thời đại thay đổi chóng mặt, người ta dễ bị cuốn vào tâm lý "đứng núi này trông núi nọ", nhưng chính điều đó khiến họ mãi mãi ở chân núi.
Giàu chưa chắc có giá trị, nhưng có giá trị chắc chắn sẽ giàu
Một câu nói đang được chia sẻ nhiều trên mạng Trung Quốc rằng: "Không có công việc lương thấp, chỉ có người không có giá trị." Nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng lại phản ánh đúng thực tế cạnh tranh ngày nay.
Lưu Dương, một nữ doanh nhân trẻ, bắt đầu khởi nghiệp từ con số 0, từng thất bại nhiều lần. Nhưng cô không bỏ cuộc.
Ngoài việc kinh doanh, cô còn tham gia các hội thảo, học hỏi từ những người thành công và dần hình thành giá trị bản thân qua tri thức, kinh nghiệm và mối quan hệ.
Khi đạt đến tuổi 30, Lưu Dương đã có thể chia sẻ quan điểm về kinh doanh trên mạng xã hội, trở thành người phụ trách chuyên mục cho một tờ báo lớn, và có nguồn thu nhập đáng mơ ước.
Sự khác biệt giữa cô và nhiều người khác nằm ở tư duy: thay vì đổi việc liên tục để "tìm cơ hội tốt hơn", cô đầu tư cho chính mình, vì khi bạn có giá trị, công việc tự khắc tìm đến bạn.
Tầm nhìn dài hạn: Nền tảng của "giá trị bản thân"
Nghiên cứu của Tiến sĩ Edward Banfield (Đại học Harvard) từng chỉ ra rằng: yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của con người chính là tầm nhìn dài hạn.
Người thành công thường lên kế hoạch cho sự nghiệp của mình trong chu kỳ 5 đến 10 năm, trong khi người thất bại chỉ nghĩ cho ngày mai.
Giá trị bản thân không hình thành trong một sớm một chiều. Nó được xây dựng bằng thời gian, sự chuyên tâm, kỷ luật và kiên định với lựa chọn của mình.
Với người đi làm sau 35 tuổi, đây không còn là giai đoạn thử nghiệm, mà là lúc cần "cắm rễ", đào sâu vào lĩnh vực của mình, tích lũy giá trị nội tại và trở thành người không thể thay thế.
Khi giá trị bản thân là tấm vé cuối cùng của tuổi 35
Sự nghiệp không chỉ được tính bằng số năm đi làm, mà bằng những giá trị bạn tạo ra. Một công việc dù bình thường đến đâu, nếu bạn dành đủ tâm huyết và trí tuệ, nó sẽ trở thành bệ phóng giúp bạn tiến xa hơn.
Sau 35 tuổi, hãy thôi chạy theo công việc mới, và bắt đầu xây dựng giá trị bản thân – thứ duy nhất giúp bạn đứng vững trước mọi biến động của thời cuộc.
