Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

12 năm chăm sóc cụ ông hàng xóm: Không có tên trong di chúc nhưng lòng tôi mãn nguyện

Thứ hai, 19:00 18/08/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tôi nhận ra dù không có tên trong di chúc song tôi đã nhận ra được bài học quý, đó là có một thứ giá trị hơn tiền bạc.

Câu chuyện dưới đây là lời tự bạch của anh Khương (45 tuổi, Bắc Kinh, Trung Quốc) được chia sẻ trên nền tảng Toutiao:

Cuộc gặp gỡ tình cờ nơi hành lang

Tôi và ông Đinh vốn chẳng phải ruột thịt, chỉ đơn giản là hàng xóm sống cùng một tòa nhà ở Bắc Kinh. 

Ngày ấy, tôi đang quét dọn hành lang thì ông cụ đi ngang qua, mỉm cười đề nghị giúp đỡ. Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi hôm đó lại trở thành khởi đầu cho tình cảm thân thiết suốt 12 năm sau này.

Qua những lần trò chuyện, tôi biết ông Đinh từng là cán bộ về hưu. Vợ mất sớm sau trận ốm nặng, còn hai người con trai thì định cư ở nước ngoài nhiều năm, hiếm khi trở về, ngay cả lễ Tết. 

Ông thường buồn bã thở dài: "Có hai con trai mà tôi vẫn sống như một người cô độc".

Tôi từng hỏi sao ông không sang nước ngoài ở cùng các con, nhưng ông lắc đầu: "Ở nơi xa xôi ấy, chẳng có bạn bè, người thân. Tôi thà sống một mình ở đây, được tự do giao lưu, trò chuyện với mọi người, như thế vẫn tốt hơn".

12 năm chăm sóc cụ ông hàng xóm: Không có tên trong di chúc nhưng lòng tôi mãn nguyện - Ảnh 1.

Tôi nhận ra, không có tên trong di chúc không có nghĩa là tình cảm của ông dành cho tôi ít đi. Ngược lại, những tháng ngày tôi được gần gũi, sẻ chia với ông mới chính là món quà vô giá. Ảnh minh họa

Tình cảm gắn bó như người thân

Từ ngày ấy, tôi xem ông như người thân trong gia đình. Tôi giúp ông sửa sang đồ dùng, đi chợ mua đồ ăn, nấu cho ông những món ông thích. 

Có lần ông ốm, chính tôi là người đưa đi bệnh viện và mua thuốc.

Ngược lại, ông cũng coi tôi như con cháu. Mỗi lần có đồ ăn ngon, ông đều gọi tôi sang. Năm tôi gặp tai nạn phải nhập viện, ông còn thay mặt bố mẹ tôi lo tiền viện phí. 

Tình cảm ấy không cần lời hứa hẹn, không màng lợi ích, chỉ đơn giản là sự quan tâm chân thành.

Ngày ông ra đi và bản di chúc bất ngờ

Cuối năm ngoái, sức khỏe ông Đinh yếu dần. Tôi từng khuyên ông đi bệnh viện nhưng ông chỉ cười: "Tuổi già, yếu đi là bình thường". 

Rồi một ngày khi tôi đang đi công tác, tôi bàng hoàng nhận tin ông đột ngột qua đời.

Lo hậu sự xong, các con của ông mời tôi đến chứng kiến buổi công bố di chúc. Ông để lại căn nhà và hai mảnh đất ở quê cho ông Lý, một người bạn thân lâu năm. 

Tôi thoáng bất ngờ, bởi từng nghĩ rằng với tình cảm gắn bó nhiều năm, mình sẽ có tên trong di chúc ấy.

Nhưng sau khi trò chuyện cùng ông Lý, tôi hiểu ra: hóa ra họ đã là bạn thân từ thuở thanh xuân, gắn bó, đồng hành suốt hàng chục năm qua. 

Họ chia sẻ với nhau mọi vui buồn, cùng nhau vượt qua sóng gió. Tài sản ông để lại cho bạn chẳng phải vì vật chất, mà là minh chứng cho một tình bạn trọn vẹn.

Bài học lớn hơn cả di chúc

Lúc ấy, tôi nhận ra, không có tên trong di chúc không có nghĩa là tình cảm của ông dành cho tôi ít đi. Ngược lại, những tháng ngày tôi được gần gũi, sẻ chia với ông mới chính là món quà vô giá. 

Tôi hiểu ra rằng, có những giá trị vượt lên trên tiền bạc, đó là tình cảm chân thành giữa con người với nhau.

Cũng như tình bạn son sắt của ông Đinh và ông Lý, chỉ khi biết trao đi sự yêu thương thật tâm, ta mới nhận lại những điều quý giá.

Trong thế giới đầy biến động này, sức mạnh của tình cảm chính là liều thuốc chữa lành nỗi cô đơn. Khi ta biết quan tâm, đồng hành và sẻ chia, cuộc đời sẽ trở nên trọn vẹn và ấm áp hơn bất cứ khối tài sản nào ghi trong di chúc.

Cho hàng xóm vay hơn 500 triệu, 4 năm sau tôi bất ngờ có tên trong di chúc và phải hầu tòaCho hàng xóm vay hơn 500 triệu, 4 năm sau tôi bất ngờ có tên trong di chúc và phải hầu tòa

GĐXH - Ngày nhận giấy triệu tập của tòa án, tôi chết lặng. Tôi bị ba người con của hàng xóm đã mất kiện, cáo buộc tôi "chiếm đoạt tài sản" của cha họ. Lý do xuất phát từ bản di chúc ông ấy để lại.

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sống thuận buồm xuôi gió, 4 cung hoàng đạo đã thông minh lại may mắn ngút trời

Sống thuận buồm xuôi gió, 4 cung hoàng đạo đã thông minh lại may mắn ngút trời

Người khôn ngoan không bao giờ nghỉ hưu mà thiếu 3 'bùa hộ mệnh' này

Người khôn ngoan không bao giờ nghỉ hưu mà thiếu 3 'bùa hộ mệnh' này

Những cung hoàng đạo dễ để cảm xúc chi phối công việc: Thông minh nhưng khó bứt phá trong sự nghiệp

Những cung hoàng đạo dễ để cảm xúc chi phối công việc: Thông minh nhưng khó bứt phá trong sự nghiệp

Bỏ phố về quê rồi ở cùng con cái, cụ ông nhận ra: "Tuổi già, chỉ nơi này mới thật sự bình yên”

Bỏ phố về quê rồi ở cùng con cái, cụ ông nhận ra: "Tuổi già, chỉ nơi này mới thật sự bình yên”

Khung giờ sinh Âm lịch cực đẹp: Trẻ mang 'mệnh quý nhân', cả đời cha mẹ nở mày nở mặt

Khung giờ sinh Âm lịch cực đẹp: Trẻ mang 'mệnh quý nhân', cả đời cha mẹ nở mày nở mặt

Cùng chuyên mục

Nàng dâu Nghệ An dự đám giỗ ở miền Tây, bất ngờ trước lễ vật bà con mang đến

Nàng dâu Nghệ An dự đám giỗ ở miền Tây, bất ngờ trước lễ vật bà con mang đến

Gia đình - 1 giờ trước

Thay vì đưa phong bì tiền như phong tục ở một số địa phương, vùng miền khác, người miền Tây khi đến dự đám giỗ thường mang theo quà như đồ uống (bia, nước ngọt), gia vị (mắm, muối, đường) hay trái cây…

Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹ

Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹ

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

GĐXH - Trong hành trình nuôi dạy con, có những người cha mẹ không cần nhiều lời dạy dỗ, nhưng con cái vẫn trưởng thành tử tế, hiếu thảo và biết ơn.

Cha mẹ nói 5 câu này thường xuyên, con sẽ ngày càng xuất sắc vượt trội

Cha mẹ nói 5 câu này thường xuyên, con sẽ ngày càng xuất sắc vượt trội

Nuôi dạy con - 6 giờ trước

GĐXH - Đôi khi, điều nuôi dưỡng trí tuệ và bản lĩnh của trẻ không phải vật chất, mà chính là những lời động viên giản dị nhưng giàu sức mạnh từ cha mẹ.

Làm sao đối phó với đồng nghiệp khó chịu? Bí quyết từ chuyên gia Harvard

Làm sao đối phó với đồng nghiệp khó chịu? Bí quyết từ chuyên gia Harvard

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Trong môi trường công sở, việc phải làm việc với đồng nghiệp khiến bạn khó chịu là điều gần như không tránh khỏi.

Những cung hoàng đạo dễ rung động trước người khác, khó giữ lời hẹn ước chung thủy trong tình yêu

Những cung hoàng đạo dễ rung động trước người khác, khó giữ lời hẹn ước chung thủy trong tình yêu

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Theo chiêm tinh học, có một số cung hoàng đạo thường dễ bị xao động bởi những cảm xúc mới lạ, khó giữ được sự ổn định trong chuyện tình cảm.

Chồng mất, cặp mẹ con 'vô dụng' sống trong đống rác dù có cả tòa nhà cho thuê

Chồng mất, cặp mẹ con 'vô dụng' sống trong đống rác dù có cả tòa nhà cho thuê

Gia đình - 14 giờ trước

Quen được chồng lo mọi việc nên sau khi góa bụa, bà Nachiko không biết làm gì, hai mẹ con sống trong đống rác dù có thu nhập cao từ việc cho thuê nhà.

Đòi 200 triệu mới xuống xe, cô dâu khiến nhà trai bức xúc hủy cưới

Đòi 200 triệu mới xuống xe, cô dâu khiến nhà trai bức xúc hủy cưới

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cô dâu bất ngờ yêu cầu nhà trai đưa hơn 200 triệu đồng “phí xuống xe” ngay tại cổng nhà chồng, thiếu một xu cũng không bước xuống.

Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn giấu con cái 2 điều để sống thảnh thơi, viên mãn

Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn giấu con cái 2 điều để sống thảnh thơi, viên mãn

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái vốn dĩ thiêng liêng, gắn bó và đầy vị tha. Thế nhưng, cho dù yêu thương bao nhiêu thì không phải điều gì cũng nên chia sẻ, nhất là khi bước vào tuổi xế chiều.

Giúp việc lấy sạch tiền của ông lão 84 tuổi, con cái ‘kiện’ mới biết đó là mẹ kế

Giúp việc lấy sạch tiền của ông lão 84 tuổi, con cái ‘kiện’ mới biết đó là mẹ kế

Gia đình - 1 ngày trước

Hơn 730 triệu đồng lương hưu 3 năm của người cha 84 tuổi bị bà giúp việc chiếm lấy, con cái “đòi công lý” thì ngã ngửa khi biết bà ta hóa ra là mẹ kế của họ.

Sống thuận buồm xuôi gió, 4 cung hoàng đạo đã thông minh lại may mắn ngút trời

Sống thuận buồm xuôi gió, 4 cung hoàng đạo đã thông minh lại may mắn ngút trời

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người may mắn được trời phú cho trí tuệ sáng suốt, sự nhanh nhạy và thái độ khiêm nhường.

Xem nhiều

Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn giấu con cái 2 điều để sống thảnh thơi, viên mãn

Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn giấu con cái 2 điều để sống thảnh thơi, viên mãn

Gia đình

GĐXH - Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái vốn dĩ thiêng liêng, gắn bó và đầy vị tha. Thế nhưng, cho dù yêu thương bao nhiêu thì không phải điều gì cũng nên chia sẻ, nhất là khi bước vào tuổi xế chiều.

Cha mẹ thường xuyên trò chuyện với con vào thời điểm này, con lớn lên hạnh phúc và giỏi giang

Cha mẹ thường xuyên trò chuyện với con vào thời điểm này, con lớn lên hạnh phúc và giỏi giang

Nuôi dạy con
Bị 'quỵt' 360 triệu sính lễ, chàng trai đến nhà phát hiện bạn gái đã là bà nội

Bị 'quỵt' 360 triệu sính lễ, chàng trai đến nhà phát hiện bạn gái đã là bà nội

Chuyện vợ chồng
Vượt mọi rào cản đến với nhau, hai cô gái hạnh phúc đón cặp song sinh thiên thần

Vượt mọi rào cản đến với nhau, hai cô gái hạnh phúc đón cặp song sinh thiên thần

Chuyện vợ chồng
Sống thuận buồm xuôi gió, 4 cung hoàng đạo đã thông minh lại may mắn ngút trời

Sống thuận buồm xuôi gió, 4 cung hoàng đạo đã thông minh lại may mắn ngút trời

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top