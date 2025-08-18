12 năm chăm sóc cụ ông hàng xóm: Không có tên trong di chúc nhưng lòng tôi mãn nguyện
GĐXH - Tôi nhận ra dù không có tên trong di chúc song tôi đã nhận ra được bài học quý, đó là có một thứ giá trị hơn tiền bạc.
Câu chuyện dưới đây là lời tự bạch của anh Khương (45 tuổi, Bắc Kinh, Trung Quốc) được chia sẻ trên nền tảng Toutiao:
Cuộc gặp gỡ tình cờ nơi hành lang
Tôi và ông Đinh vốn chẳng phải ruột thịt, chỉ đơn giản là hàng xóm sống cùng một tòa nhà ở Bắc Kinh.
Ngày ấy, tôi đang quét dọn hành lang thì ông cụ đi ngang qua, mỉm cười đề nghị giúp đỡ. Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi hôm đó lại trở thành khởi đầu cho tình cảm thân thiết suốt 12 năm sau này.
Qua những lần trò chuyện, tôi biết ông Đinh từng là cán bộ về hưu. Vợ mất sớm sau trận ốm nặng, còn hai người con trai thì định cư ở nước ngoài nhiều năm, hiếm khi trở về, ngay cả lễ Tết.
Ông thường buồn bã thở dài: "Có hai con trai mà tôi vẫn sống như một người cô độc".
Tôi từng hỏi sao ông không sang nước ngoài ở cùng các con, nhưng ông lắc đầu: "Ở nơi xa xôi ấy, chẳng có bạn bè, người thân. Tôi thà sống một mình ở đây, được tự do giao lưu, trò chuyện với mọi người, như thế vẫn tốt hơn".
Tình cảm gắn bó như người thân
Từ ngày ấy, tôi xem ông như người thân trong gia đình. Tôi giúp ông sửa sang đồ dùng, đi chợ mua đồ ăn, nấu cho ông những món ông thích.
Có lần ông ốm, chính tôi là người đưa đi bệnh viện và mua thuốc.
Ngược lại, ông cũng coi tôi như con cháu. Mỗi lần có đồ ăn ngon, ông đều gọi tôi sang. Năm tôi gặp tai nạn phải nhập viện, ông còn thay mặt bố mẹ tôi lo tiền viện phí.
Tình cảm ấy không cần lời hứa hẹn, không màng lợi ích, chỉ đơn giản là sự quan tâm chân thành.
Ngày ông ra đi và bản di chúc bất ngờ
Cuối năm ngoái, sức khỏe ông Đinh yếu dần. Tôi từng khuyên ông đi bệnh viện nhưng ông chỉ cười: "Tuổi già, yếu đi là bình thường".
Rồi một ngày khi tôi đang đi công tác, tôi bàng hoàng nhận tin ông đột ngột qua đời.
Lo hậu sự xong, các con của ông mời tôi đến chứng kiến buổi công bố di chúc. Ông để lại căn nhà và hai mảnh đất ở quê cho ông Lý, một người bạn thân lâu năm.
Tôi thoáng bất ngờ, bởi từng nghĩ rằng với tình cảm gắn bó nhiều năm, mình sẽ có tên trong di chúc ấy.
Nhưng sau khi trò chuyện cùng ông Lý, tôi hiểu ra: hóa ra họ đã là bạn thân từ thuở thanh xuân, gắn bó, đồng hành suốt hàng chục năm qua.
Họ chia sẻ với nhau mọi vui buồn, cùng nhau vượt qua sóng gió. Tài sản ông để lại cho bạn chẳng phải vì vật chất, mà là minh chứng cho một tình bạn trọn vẹn.
Bài học lớn hơn cả di chúc
Lúc ấy, tôi nhận ra, không có tên trong di chúc không có nghĩa là tình cảm của ông dành cho tôi ít đi. Ngược lại, những tháng ngày tôi được gần gũi, sẻ chia với ông mới chính là món quà vô giá.
Tôi hiểu ra rằng, có những giá trị vượt lên trên tiền bạc, đó là tình cảm chân thành giữa con người với nhau.
Cũng như tình bạn son sắt của ông Đinh và ông Lý, chỉ khi biết trao đi sự yêu thương thật tâm, ta mới nhận lại những điều quý giá.
Trong thế giới đầy biến động này, sức mạnh của tình cảm chính là liều thuốc chữa lành nỗi cô đơn. Khi ta biết quan tâm, đồng hành và sẻ chia, cuộc đời sẽ trở nên trọn vẹn và ấm áp hơn bất cứ khối tài sản nào ghi trong di chúc.
Nàng dâu Nghệ An dự đám giỗ ở miền Tây, bất ngờ trước lễ vật bà con mang đếnGia đình - 1 giờ trước
Thay vì đưa phong bì tiền như phong tục ở một số địa phương, vùng miền khác, người miền Tây khi đến dự đám giỗ thường mang theo quà như đồ uống (bia, nước ngọt), gia vị (mắm, muối, đường) hay trái cây…
Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹNuôi dạy con - 5 giờ trước
GĐXH - Trong hành trình nuôi dạy con, có những người cha mẹ không cần nhiều lời dạy dỗ, nhưng con cái vẫn trưởng thành tử tế, hiếu thảo và biết ơn.
Cha mẹ nói 5 câu này thường xuyên, con sẽ ngày càng xuất sắc vượt trộiNuôi dạy con - 6 giờ trước
GĐXH - Đôi khi, điều nuôi dưỡng trí tuệ và bản lĩnh của trẻ không phải vật chất, mà chính là những lời động viên giản dị nhưng giàu sức mạnh từ cha mẹ.
Làm sao đối phó với đồng nghiệp khó chịu? Bí quyết từ chuyên gia HarvardGia đình - 9 giờ trước
GĐXH - Trong môi trường công sở, việc phải làm việc với đồng nghiệp khiến bạn khó chịu là điều gần như không tránh khỏi.
Những cung hoàng đạo dễ rung động trước người khác, khó giữ lời hẹn ước chung thủy trong tình yêuGia đình - 11 giờ trước
GĐXH - Theo chiêm tinh học, có một số cung hoàng đạo thường dễ bị xao động bởi những cảm xúc mới lạ, khó giữ được sự ổn định trong chuyện tình cảm.
Chồng mất, cặp mẹ con 'vô dụng' sống trong đống rác dù có cả tòa nhà cho thuêGia đình - 14 giờ trước
Quen được chồng lo mọi việc nên sau khi góa bụa, bà Nachiko không biết làm gì, hai mẹ con sống trong đống rác dù có thu nhập cao từ việc cho thuê nhà.
Đòi 200 triệu mới xuống xe, cô dâu khiến nhà trai bức xúc hủy cướiChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Cô dâu bất ngờ yêu cầu nhà trai đưa hơn 200 triệu đồng “phí xuống xe” ngay tại cổng nhà chồng, thiếu một xu cũng không bước xuống.
Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn giấu con cái 2 điều để sống thảnh thơi, viên mãnGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái vốn dĩ thiêng liêng, gắn bó và đầy vị tha. Thế nhưng, cho dù yêu thương bao nhiêu thì không phải điều gì cũng nên chia sẻ, nhất là khi bước vào tuổi xế chiều.
Giúp việc lấy sạch tiền của ông lão 84 tuổi, con cái ‘kiện’ mới biết đó là mẹ kếGia đình - 1 ngày trước
Hơn 730 triệu đồng lương hưu 3 năm của người cha 84 tuổi bị bà giúp việc chiếm lấy, con cái “đòi công lý” thì ngã ngửa khi biết bà ta hóa ra là mẹ kế của họ.
Sống thuận buồm xuôi gió, 4 cung hoàng đạo đã thông minh lại may mắn ngút trờiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người may mắn được trời phú cho trí tuệ sáng suốt, sự nhanh nhạy và thái độ khiêm nhường.
Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn giấu con cái 2 điều để sống thảnh thơi, viên mãnGia đình
GĐXH - Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái vốn dĩ thiêng liêng, gắn bó và đầy vị tha. Thế nhưng, cho dù yêu thương bao nhiêu thì không phải điều gì cũng nên chia sẻ, nhất là khi bước vào tuổi xế chiều.