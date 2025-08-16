Mới nhất
Người khôn ngoan không bao giờ nghỉ hưu mà thiếu 3 'bùa hộ mệnh' này

Thứ bảy, 14:15 16/08/2025 | Gia đình
GĐXH - Để tận hưởng khoảng thời gian sống yên bình, hạnh phúc khi về hưu, ta cần hoạch định rõ 1 vài việc trước khi nghỉ hưu để tránh gặp khủng hoảng tinh thần.

1. Chuẩn bị tài chính: Nền tảng nghỉ hưu an nhàn

Tiền bạc không mang lại hạnh phúc tuyệt đối, nhưng thiếu tài chính thì tuổi già khó lòng an ổn. Trước khi nghỉ hưu, bạn cần nhìn rõ số tiền tiết kiệm, nguồn thu nhập ổn định, và lập kế hoạch chi tiêu hợp lý.

Một kế hoạch tài chính khôn ngoan sẽ giúp bạn bớt lo toan, tận hưởng nhiều hơn.

Thay vì trăn trở chuyện cơm áo, bạn có thể dành thời gian cho bản thân, gia đình, hoặc những thú vui nhỏ bé nhưng ý nghĩa.

Ở tuổi này, nếu sức khỏe còn tốt, hãy duy trì công việc nhẹ nhàng vừa để tăng thêm thu nhập, vừa giữ cho mình tinh thần minh mẫn, tránh cảm giác trống trải.

Khi tài chính vững vàng, bạn sẽ tự do hơn, không phụ thuộc, không gánh nặng con cháu.

2. Lên kế hoạch sau nghỉ hưu: Biết mình sẽ đi đâu, làm gì

Nhiều người bước vào tuổi nghỉ hưu mới thấy lúng túng, không biết nên chọn cách sống thế nào. Đó là lý do việc lên kế hoạch từ sớm vô cùng quan trọng.

Bạn có thể muốn sống cùng con cháu để bầu bạn, có thể chọn viện dưỡng lão để tận hưởng dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp, hoặc tự lập một mình trong căn nhà yên tĩnh.

Dù là lựa chọn nào, hãy nghĩ trước, chuẩn bị trước để không rơi vào cảnh bị động.

Ngoài nơi ở, đừng quên lập kế hoạch cho sức khỏe và tinh thần: tham gia các câu lạc bộ dưỡng sinh, thể thao, nhóm bạn du lịch hoặc hoạt động thiện nguyện.

Những điều này không chỉ giúp bạn khỏe mạnh mà còn khiến tuổi già thêm ý nghĩa.

3. Vun đắp các mối quan hệ: Tránh cô đơn tuổi xế chiều

Một trong những nỗi sợ lớn nhất khi nghỉ hưu chính là cô đơn. Con cái bận rộn, gia đình nhỏ của chúng cuốn đi, nếu không tự vun đắp mối quan hệ, bạn sẽ dễ rơi vào khoảng trống tình cảm.

Hãy trân trọng bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp cũ, những người có thể chia sẻ, trò chuyện, động viên bạn. Tuy nhiên, cần tỉnh táo để nhận ra đâu là mối quan hệ chất lượng thực sự, tránh những người chỉ mang lại phiền muộn.

Càng về già, chúng ta càng cần một vòng tròn nhỏ nhưng ấm áp, nơi có những người thật lòng, sẵn sàng đồng hành cùng ta qua những ngày tháng an yên.

Nghỉ hưu an nhàn nhờ chuẩn bị kỹ càng

Nghỉ hưu không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu cho một giai đoạn mới – giai đoạn sống cho mình nhiều hơn.

Chuẩn bị vững vàng về tài chính, kế hoạch sống, và các mối quan hệ chính là ba "bùa hộ mệnh" giúp bạn đi qua tuổi già với tâm thế an nhiên, hạnh phúc.

Nếu bạn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ bây giờ, tuổi già sẽ không còn là nỗi lo, mà là phần thưởng ngọt ngào sau cả một đời nỗ lực.

Theo Toutiao

Tường Vy (t/h)
