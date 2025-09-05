15 năm chăm sóc bố chồng, ngày ông mất di chúc thừa kế khiến con dâu ngỡ ngàng

Trong nhiều gia đình, chuyện thừa kế thường là nguyên nhân gây ra tranh chấp sau khi cha mẹ qua đời.

Thế nhưng, câu chuyện của ông Lý, một người cha già ở Trung Quốc, lại trở thành tấm gương sáng về cách ứng xử khéo léo, vừa giữ được tình thân, vừa công bằng trong việc phân chia tài sản.

Từ cuộc sống bình yên đến biến cố bất ngờ

Ông Lý và vợ từng là giáo viên làng, sau khi nghỉ hưu sống bằng khoản lương hưu dư dả 10.000 NDT mỗi tháng.

Hai ông bà nuôi gà, trồng rau và tận hưởng tuổi già giản dị. Về sau, họ mua một căn nhà nhỏ 60m² ở thị trấn để gần gũi cộng đồng, buổi sáng đi dạo, buổi tối khiêu vũ nơi công viên.

Nhưng biến cố ập đến khi bà Lý gặp tai nạn và qua đời. Cú sốc này khiến ông Lý suy sụp, mất đi niềm vui sống.

Từ đó, ba người con trai phải bàn bạc để lo cho cha. Hai người con trai út vì bận rộn và có nhiều lý do riêng nên không thể đón bố về.

Cuối cùng, vợ chồng con trai cả, Lý Quốc Cường và Triệu San, đã đưa ông Lý về quê sống cùng, bắt đầu quãng thời gian 15 năm chăm sóc cha già đầy tận tụy.

Tấm lòng của nàng dâu và sự hiếu thảo của con cả

Triệu San không coi việc chăm sóc bố chồng là gánh nặng.

Cô cùng chồng lo cho ông từng bữa ăn, giấc ngủ, xoa bóp tay chân để ông tránh teo cơ, thậm chí còn nhờ hàng xóm giúp đưa giường ra sân để bố chồng được hít thở không khí trong lành.

Dần dần, sức khỏe ông Lý cải thiện, ông có thể đi lại và hòa nhập với cuộc sống làng quê.

Thế nhưng, khi hai người em trai đến thăm, họ lại tỏ ra quan tâm nhiều hơn đến khoản lương hưu và căn nhà ở thị trấn. Nhận ra ý định đó, ông Lý đã từ chối và lựa chọn ở lại quê.

Người cha già và sự trăn trở về tài sản

Trong suốt nhiều năm, ông Lý chứng kiến sự hy sinh thầm lặng của con trai cả và con dâu trưởng.

Khi biết cháu trai sắp cưới nhưng chưa đủ tiền mua nhà, ông bán căn nhà ở thị trấn, đưa toàn bộ 120.000 NDT cho cháu.

Dù con dâu và con trai phản đối, ông vẫn kiên quyết coi đây là món quà dành cho thế hệ sau.

Về sau, khi vợ chồng con cả làm ăn khấm khá, họ muốn trả lại tiền, nhưng ông vẫn giữ lập trường của mình.

Ông chỉ đồng ý nhận lại số tiền sau khi con dâu khéo léo nhắc rằng nếu thiên vị một cháu, những người khác sẽ không hài lòng.

Di chúc thừa kế bất ngờ

Cuối mùa đông năm ngoái, ông Lý lâm bệnh nặng và qua đời ở tuổi 76. Trước lúc mất, ông gọi cả gia đình đến dặn dò: "Các con không được tranh chấp tài sản. Bố đã sắp xếp hết rồi."

Quả thật, sau tang lễ, hai luật sư xuất hiện với bản di chúc thừa kế mà ông đã chuẩn bị từ trước.

Theo đó, tổng tài sản 750.000 NDT (trong đó 300.000 NDT là tiền bồi thường vụ tai nạn của vợ) sẽ được phân chia như sau: Con trai cả Lý Quốc Cường được thừa kế 450.000 NDT. Hai người con trai còn lại chia đều 300.000 NDT.

Kèm theo đó là một bức tâm thư đầy cảm động: "Bố đã sống ở nhà thằng cả nhiều năm, con dâu trưởng chăm sóc tận tình, con trai cả chịu nhiều vất vả. Bố không muốn khi bố đi rồi, các con tranh giành nhau. Bố mong các con có học thức, biết nghĩ cho nhau, sẽ hiểu được quyết định này của bố."

Từ đạo hiếu đến thừa kế: Bài học sâu sắc từ người cha

Di chúc của ông Lý không chỉ là sự phân chia tài sản hợp lý mà còn là minh chứng cho tình cảm gia đình.

Quyết định thừa kế công bằng, hợp lý đã giúp ba anh em không nảy sinh mâu thuẫn, thay vào đó cùng ôm nhau khóc thương cha.

Câu chuyện này cho thấy, khi cha mẹ bước vào tuổi già, sự chăm sóc và hiếu thảo của con cái mới là thước đo tình thân.

Tài sản chỉ là vật ngoài thân, nhưng cách phân chia thừa kế minh bạch, hợp lý sẽ giúp gia đình giữ được hòa khí, để lại giá trị tinh thần quý báu cho thế hệ sau.

Nguồn Sohu