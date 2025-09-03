Mới nhất
4 ngày sinh Âm lịch hiếm gặp: Gặp rủi hóa may, cả đời tiền bạc rủng rỉnh

Thứ tư, 08:51 03/09/2025 | Đời sống
GĐXH - Trong tín ngưỡng phương Đông, một số ngày sinh Âm lịch được coi là dấu hiệu may mắn, tượng trưng cho sự giàu sang, thịnh vượng và cuộc sống an nhàn.

Người sinh vào những ngày Âm lịch này thường có quý nhân phù trợ, dù gặp khó khăn cũng hóa giải thành cơ hội, cuối đời hưởng phúc lộc đủ đầy.

Người sinh ngày 7 Âm lịch: Ánh sáng dẫn đường may mắn

4 ngày sinh Âm lịch hiếm gặp: Gặp rủi hóa may, cả đời tiền bạc rủng rỉnh- Ảnh 1.

Người sinh ngày 7 Âm lịch mang theo nguồn năng lượng tích cực và may mắn. Ảnh minh họa

Người sinh ngày 7 Âm lịch được ví như ngôi sao sáng giữa bầu trời, mang theo nguồn năng lượng tích cực và may mắn.

Họ có khả năng thu hút quý nhân, nhờ vậy dù con đường sự nghiệp không phải lúc nào cũng suôn sẻ, vẫn dễ dàng vượt qua trở ngại để đạt thành công.

Họ có bản lĩnh và sự bình tĩnh hiếm có, luôn biết cách ứng phó trong nghịch cảnh. Chính sự khác biệt này khiến họ nổi bật, đi đến đâu cũng được mọi người chú ý và nể trọng.

Người sinh ngày 13 Âm lịch: Sứ giả của sự vinh quang

4 ngày sinh Âm lịch hiếm gặp: Gặp rủi hóa may, cả đời tiền bạc rủng rỉnh- Ảnh 2.

Người sinh ngày 13 Âm lịch có tâm hồn phong phú, biết yêu thương và chia sẻ, nhờ vậy mà cuộc sống luôn ngập tràn hạnh phúc, sự ấm áp. Ảnh minh họa

Con số 13 vốn mang màu sắc huyền bí, và với người sinh ngày này, đó lại là biểu tượng của sự kiên định và thành công.

Họ thường gánh trên vai sứ mệnh mang lại vinh quang cho gia đình, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người thân.

Cuộc đời họ giống như bức tranh rực rỡ, nhiều thử thách nhưng cũng nhiều cơ hội.

Người sinh ngày 13 Âm lịch có tâm hồn phong phú, biết yêu thương và chia sẻ, nhờ vậy mà cuộc sống luôn ngập tràn hạnh phúc, sự ấm áp.

Người sinh ngày 19 Âm lịch: Biểu tượng của sự bền bỉ

4 ngày sinh Âm lịch hiếm gặp: Gặp rủi hóa may, cả đời tiền bạc rủng rỉnh- Ảnh 3.

Người sinh ngày 19 Âm lịch thường có nghị lực mạnh mẽ, không ngại khó khăn, luôn tiến về phía trước. Ảnh minh họa

Ngày 19 Âm lịch được ví như vầng trăng sáng, soi đường cho những ai may mắn chào đời vào ngày này.

Người sinh ngày 19 Âm lịch thường có nghị lực mạnh mẽ, không ngại khó khăn, luôn tiến về phía trước với tinh thần bất khuất.

Cuộc sống của họ tuy nhiều thử thách nhưng càng về sau càng tỏa sáng.

Nhờ sự kiên trì, họ không chỉ gây dựng được sự nghiệp vững vàng mà còn truyền cảm hứng, trở thành điểm tựa tinh thần cho gia đình và thế hệ sau.

Người sinh ngày 26 Âm lịch: Ngôi sao của tình yêu và hạnh phúc

4 ngày sinh Âm lịch hiếm gặp: Gặp rủi hóa may, cả đời tiền bạc rủng rỉnh- Ảnh 4.

Người sinh ngày 26 Âm lịch được trời phú cho sự may mắn đặc biệt. Ảnh minh họa

Người sinh ngày 26 Âm lịch được trời phú cho sự may mắn đặc biệt. Họ thường gặp quý nhân đúng lúc, nhờ đó sự nghiệp thăng tiến, cuộc đời dần chạm đến đỉnh cao.

Đặc biệt, ngày sinh này còn gắn liền với tình duyên viên mãn. 

Người sinh ngày 26 Âm lịch thường tìm được tình yêu đích thực, hôn nhân hạnh phúc, tuổi già đủ đầy cả tình cảm lẫn vật chất.

4 ngày sinh Âm lịch may mắn

Có thể nói, ngày 7, 13, 19 và 26 Âm lịch giống như bốn vì sao sáng trên bầu trời, mang đến cho người sinh vào những ngày này sự thuận lợi, quý nhân phù trợ, cùng một cuộc đời an yên, dư dả.

Dù vận mệnh mỗi người khác nhau, nhưng nếu bạn sinh vào một trong những ngày Âm lịch đặc biệt này, hãy tin rằng bản thân luôn có điểm tựa tinh thần mạnh mẽ, để biến thử thách thành cơ hội, đón nhận cuộc sống viên mãn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về giàSố cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về già

GĐXH - Ai cũng có ngày sinh riêng, và theo quan niệm tử vi, số cuối của ngày sinh Âm lịch không chỉ là một con số vô tình mà còn ẩn chứa những bí mật thú vị về vận mệnh, tài lộc và sự viên mãn khi về già.

Bách Hợp (t/h)
Tin liên quan

Ngày sinh Âm lịch của người sẽ bước vào thời hoàng kim ở tuổi trung niên

Ngày sinh Âm lịch của người sẽ bước vào thời hoàng kim ở tuổi trung niên

Phát hiện bất ngờ về lương hưu của mẹ chồng khiến tôi phải gửi bà vào viện dưỡng lão

Phát hiện bất ngờ về lương hưu của mẹ chồng khiến tôi phải gửi bà vào viện dưỡng lão

Sống chậm để hạnh phúc: Những con giáp biết tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui

Sống chậm để hạnh phúc: Những con giáp biết tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui

Những cung hoàng đạo luôn biết phát huy thế mạnh bản thân để gặt hái thành công

Những cung hoàng đạo luôn biết phát huy thế mạnh bản thân để gặt hái thành công

Cả làng chê trách khi tôi đưa bố vào viện dưỡng lão nhưng ông lại nở nụ cười

Cả làng chê trách khi tôi đưa bố vào viện dưỡng lão nhưng ông lại nở nụ cười

Cùng chuyên mục

Tử vi tuần mới của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất sau Quốc khánh 2/9

Tử vi tuần mới của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất sau Quốc khánh 2/9

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tuần mới của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất. Các con giáp có những thay đổi bất ngờ về các phương diện trong tuần này.

Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2025 - 2026 mới nhất

Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2025 - 2026 mới nhất

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Học sinh, sinh viên là một trong những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định. Khi thăm khám chữa bệnh, nhóm đối tượng này sẽ được hưởng nhiều quyền lợi từ bảo hiểm y tế.

Kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu Đất nước đến hết ngày 15/9/2025

Kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu Đất nước đến hết ngày 15/9/2025

Đời sống - 4 giờ trước

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 02/9/2025 về việc kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Nghệ An: Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tại các cơ sở tôn giáo mừng Quốc khánh 2/9

Nghệ An: Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tại các cơ sở tôn giáo mừng Quốc khánh 2/9

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Những ngày này, khắp các con đường, xóm đạo ở Nghệ An ngập tràn sắc đỏ sao vàng, hòa cùng niềm vui của cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Sau ngày Quốc khánh 2/9, những con giáp này đón ‘mưa’ tài lộc, niềm vui ngập tràn

Sau ngày Quốc khánh 2/9, những con giáp này đón ‘mưa’ tài lộc, niềm vui ngập tràn

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXh – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là những con giáp đón nhiều niềm vui, tài lộc từ sau ngày Quốc khánh 2/9. Mọi người có thể tham khảo.

Danh sách 62 bệnh mạn tính, hiểm nghèo được hưởng 100% BHYT, không cần chuyển viện

Danh sách 62 bệnh mạn tính, hiểm nghèo được hưởng 100% BHYT, không cần chuyển viện

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là danh sách 62 bệnh mạn tính, hiểm nghèo được hưởng 100% BHYT, không cần chuyển viện theo quy định mới nhất.

Ngày sinh Âm lịch của người sẽ bước vào thời hoàng kim ở tuổi trung niên

Ngày sinh Âm lịch của người sẽ bước vào thời hoàng kim ở tuổi trung niên

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Người sinh vào một số ngày Âm lịch này sẽ trải qua tuổi trẻ vất vả, nhưng càng về trung niên lại càng gặt hái thành công, sống trong giàu sang, phú quý.

Quy định mới nhất về yêu cầu bắt buộc đối với người học lái xe, áp dụng từ tháng 9/2025

Quy định mới nhất về yêu cầu bắt buộc đối với người học lái xe, áp dụng từ tháng 9/2025

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Thông tư 14/2025/TT-BXD, từ ngày 1/9/2025, yêu cầu đối với người học lái xe có sự thay đổi. Dưới đây là thông tin cụ thể, mời bạn đọc tham khảo.

Chờ suốt 1 ngày 1 đêm, cặp đôi chụp ảnh cưới giữa khung cảnh tổng duyệt diễu binh gây sốt mạng

Chờ suốt 1 ngày 1 đêm, cặp đôi chụp ảnh cưới giữa khung cảnh tổng duyệt diễu binh gây sốt mạng

Đời sống - 1 ngày trước

Chờ suốt 1 ngày 1 đêm để chụp ảnh cưới trong khung cảnh các chiến sĩ tổng duyệt diễu binh, cặp đôi có những khoảnh khắc khó quên.

Từ 1/9, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 5 triệu đồng?

Từ 1/9, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 5 triệu đồng?

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1/9, phụ nữ cư trú trên địa bàn TPHCM sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần với mức 5 triệu đồng.

Sau ngày Quốc khánh 2/9, những con giáp này đón ‘mưa’ tài lộc, niềm vui ngập tràn

Sau ngày Quốc khánh 2/9, những con giáp này đón ‘mưa’ tài lộc, niềm vui ngập tràn

Đời sống

GĐXh – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là những con giáp đón nhiều niềm vui, tài lộc từ sau ngày Quốc khánh 2/9. Mọi người có thể tham khảo.

Sống chậm để hạnh phúc: Những con giáp biết tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui

Sống chậm để hạnh phúc: Những con giáp biết tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui

Đời sống
Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về già

Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về già

Đời sống
Danh sách 62 bệnh mạn tính, hiểm nghèo được hưởng 100% BHYT, không cần chuyển viện

Danh sách 62 bệnh mạn tính, hiểm nghèo được hưởng 100% BHYT, không cần chuyển viện

Đời sống
Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2025 - 2026 mới nhất

Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2025 - 2026 mới nhất

Đời sống

Tòa soạn Quảng cáo
Top