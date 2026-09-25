18h00 ngày 25/9 công bố TOP100 Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn Lần 5

Sau những ngày nỗ lực thay đổi chế độ dinh dưỡng, duy trì vận động và chinh phục các mục tiêu sức khỏe, hàng nghìn ứng viên Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn Lần 5 đang chờ đợi thời khắc quan trọng: TOP100 ứng viên xuất sắc nhất vòng 1 sẽ chính thức được gọi tên vào 18h00 ngày 25/9/2026.

Ai sẽ có tên trong TOP100? Những ứng viên nào sẽ tiếp tục hành trình tại vòng 2? Câu trả lời sẽ được hé lộ vào 18h00 ngày 25/9/2026 trên các nền tảng của Báo Sức khỏe & Đời sống và website chính thức của Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn tại địa chỉ: https://toikhoedephon.vn/

TOP100 ứng viên xuất sắc nhất vòng 1 sẽ chính thức được công bố vào 18h00 ngày 25/9/2026 trên các nền tảng của Báo Sức khỏe & Đời sống và website chính thức của Cuộc thi.

Hành trình 1 tháng thay đổi...

Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn Lần 5 do Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, đã trải qua vòng 1 với sự tham gia của đông đảo ứng viên trên cả nước. Chỉ trong khoảng một tháng, nhiều ứng viên đã ghi nhận những thay đổi rõ rệt về cân nặng, vòng eo và thể trạng nhờ kiên trì điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, tăng cường vận động và duy trì nếp sinh hoạt khoa học.

Trong hành trình ấy, những con số về cân nặng đã cho thấy sự nỗ lực đáng chú ý của nhiều ứng viên. Một ứng viên nam là nhân viên văn phòng với công việc bận rộn đã nỗ lực đã giảm 7,2 kg trong một tháng, từ 82,5 kg xuống 75,3 kg. Một ứng viên khác đến từ Tây Ninh cũng giảm 6,4 kg, từ 78,6 kg xuống 72,2 kg. Một ứng viên nữ từ 68,8 kg xuống 63,5 kg, giảm 5,3 kg, đồng thời vòng eo giảm 7 cm.

Không chỉ những trường hợp giảm cân nhiều mới tạo dấu ấn. Có ứng viên giảm khoảng 3 - 4 kg, nhưng vòng eo giảm 5 - 6 cm và duy trì đều đặn việc tập luyện, điều chỉnh khẩu phần ăn. Những thay đổi này cho thấy mỗi ứng viên có một điểm xuất phát, thể trạng và mục tiêu khác nhau; kết quả vì thế cũng được nhìn nhận trong cả quá trình thay đổi chứ không chỉ ở con số trên cân.

Để có được những kết quả đó, nhiều ứng viên đã rất kỷ luật giảm đồ uống có đường, kiểm soát khẩu phần, tăng rau xanh và thực phẩm giàu đạm phù hợp; đồng thời duy trì đi bộ, chạy bộ, tập sức mạnh hoặc các hình thức vận động phù hợp với điều kiện cá nhân.

Nhiều ứng viên đã ghi nhận những thay đổi rõ rệt về cân nặng, vòng eo và thể trạng nhờ kiên trì điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, tăng cường vận động và duy trì nếp sinh hoạt khoa học.

Vòng 2 - tiếp tục thử thách

Bước vào vòng 2, TOP 100 ứng viên sẽ tiếp tục thực hiện các yêu cầu của Ban Tổ chức và duy trì quá trình rèn luyện theo hướng an toàn, khoa học, phù hợp với thể trạng.

Nếu vòng 1 là giai đoạn khởi động và tạo nền tảng cho những thay đổi, vòng 2 sẽ là chặng đường để các ứng viên tiếp tục chứng minh sự kiên trì của mình. Mục tiêu của cuộc thi không chỉ nằm ở những con số trên cân mà hướng tới việc hình thành những thói quen tích cực có thể duy trì lâu dài. Vì vậy, mỗi ứng viên cần chủ động theo dõi sức khỏe, lựa chọn chế độ ăn uống phù hợp, duy trì vận động và tuân thủ các hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Đặc biệt, các ứng viên cần thường xuyên cập nhật thông tin trên các kênh chính thức của cuộc thi để không bỏ lỡ những yêu cầu, mốc thời gian và hướng dẫn quan trọng trong vòng 2.

Danh sách TOP 100 ứng viên xuất sắc bước vào vòng 2 Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần thứ 5 sẽ được công bố trên các nền tảng của Báo Sức khỏe & Đời sống và website chính thức của cuộc thi tại địa chỉ: https://toikhoedephon.vn/ . Đây sẽ là khoảnh khắc ghi dấu những nỗ lực của 100 ứng viên xuất sắc nhất vòng 1, đồng thời mở ra một chặng đường mới với những thử thách phía trước. Các ứng viên hãy theo dõi thông tin trên các kênh chính thức của Báo Sức khỏe & Đời sống và website cuộc thi để cập nhật danh sách TOP 100 và hướng dẫn tham gia vòng 2.



