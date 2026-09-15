Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.

Với sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị tối tân và đặc biệt là chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đã và đang khẳng định vị thế mới: Từng bước làm chủ kỹ thuật cao, chuyên sâu; giữ chân người bệnh bằng chính thực lực chuyên môn.

Người dân Thủ đô giờ đây có thể tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại, phức tạp nhất ngay tại bệnh viện thành phố mà không phải chuyển tuyến.

Dấu ấn trên bản đồ hiến – ghép tạng quốc gia

Một trong những dấu mốc y khoa nổi bật của ngành Y tế Thủ đô sự tham gia vào mạng lưới vận động, hồi sức và lấy tạng từ người cho chết não từ các bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tích cực tham gia vào mạng lưới vận động, hồi sức và lấy tạng từ người cho chết não.

Trong đó, nổi bật nhất là Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Với sự chủ động và chuyên môn vững vàng, bệnh viện đã vận động và tiếp nhận thành công 5 trường hợp hiến mô, tạng từ người chết não. Đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã phối hợp nhịp nhàng cùng Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, triển khai các ca đại phẫu lấy đa tạng xuyên đêm.

Từ nguồn tạng hiến quý giá gồm tim, gan, thận, giác mạc tại Xanh Pôn, sự sống đã được nối dài cho 31 bệnh nhân nguy kịch đang chờ ghép trên khắp mọi miền đất nước. Song song đó, Bệnh viện cũng tự chủ triển khai các ca ghép thận thường quy với tỷ lệ thành công rất cao.

Người dân Thủ đô giờ đây có thể tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại, phức tạp nhất ngay tại bệnh viện thành phố mà không phải chuyển tuyến.

Ghép tạng được coi là thước đo chuẩn mực nhất cho năng lực tổ chức và trình độ chuyên môn của một bệnh viện. Quy trình này đòi hỏi sự phối hợp hoàn hảo giữa hàng loạt chuyên khoa mũi nhọn: Từ hồi sức cấp cứu người bệnh chết não, phẫu thuật ngoại khoa, gây mê hồi sức chuyên sâu, giải phẫu bệnh, xét nghiệm miễn dịch cho đến kiểm soát nhiễm khuẩn và chăm sóc theo dõi sau ghép.

Việc các cơ sở trực thuộc thành phố tham gia sâu vào chuỗi điều phối và thực hiện ghép tạng minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc về kỹ thuật của đội ngũ y bác sĩ Thủ đô, khẳng định năng lực sẵn sàng gánh vác những nhiệm vụ y khoa nặng nề nhất.

Đón đầu công nghệ sinh học và y học tái tạo tương lai

Bên cạnh việc phát triển ngoại khoa kỹ thuật cao, ngành Y tế Hà Nội còn chủ động đón đầu xu thế phát triển của y học thế giới bằng việc đầu tư vào các lĩnh vực y – sinh học tiên tiến. Trung tâm Tế bào gốc thuộc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là một trong những minh chứng điển hình cho tầm nhìn dài hạn này.

Sau 9 tháng đi vào vận hành, trung tâm đã tiếp nhận và lưu trữ an toàn hơn 600 mẫu tế bào gốc (từ máu cuống rốn, mô cuống rốn, màng ối...). Đây là nguồn nguyên liệu sinh học vô giá phục vụ công tác nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng điều trị chuyên sâu trong tương lai.

Theo đại diện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, tế bào gốc mở ra tiềm năng điều trị to lớn cho nhiều bệnh lý phức tạp về huyết học, suy giảm miễn dịch, các bệnh thoái hóa thần kinh và hỗ trợ sinh sản. Với những gia đình có tiền sử bệnh lý di truyền hoặc có con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, việc lưu trữ mẫu tế bào gốc chất lượng cao từ sơ sinh có thể trở thành "bảo hiểm sinh học" cứu sống người bệnh hoặc các anh chị em ruột có chỉ số tương thích phù hợp.

Định hướng này hoàn toàn đồng điệu với Quyết định số 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó liệu pháp tế bào (tế bào gốc, tế bào miễn dịch) được xếp vào nhóm công nghệ y – sinh học tiên tiến cần ưu tiên nguồn lực phát triển.

Tuy nhiên, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng xác định quan điểm rõ ràng: Mọi ứng dụng tế bào gốc từ phòng thí nghiệm ra thực hành lâm sàng đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các bằng chứng khoa học, trải qua các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng chuẩn mực nhằm bảo đảm tính an toàn tuyệt đối và hiệu quả điều trị cao nhất cho người bệnh.

Lợi ích kép cho người bệnh và hệ thống y tế Thủ đô

Sự vươn lên mạnh mẽ của các bệnh viện trực thuộc Hà Nội mang lại giá trị nhân văn sâu sắc cho cộng đồng. Người dân Thủ đô và các địa phương lân cận có cơ hội thụ hưởng kỹ thuật y tế tiên tiến nhất ngay tại địa phương, giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi, tiết kiệm đáng kể chi phí ăn ở, đi lại và giảm bớt áp lực tâm lý đè nặng lên cả gia đình khi người thân mắc bệnh hiểm nghèo.

Ở tầm nhìn vĩ mô, việc bệnh viện tuyến thành phố làm chủ kỹ thuật cao giúp "chia lửa" đắc lực cho các bệnh viện tuyến Trung ương như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương hay Bệnh viện Bạch Mai.

Với sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị tối tân và đặc biệt là chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đã và đang khẳng định vị thế mới: Từng bước làm chủ kỹ thuật cao, chuyên sâu; giữ chân người bệnh bằng chính thực lực chuyên môn.

Khi các ca bệnh phức tạp vừa và nặng được xử lý hiệu quả tại tuyến dưới, các bệnh viện tuyến cuối sẽ có thêm nguồn lực và thời gian tập trung vào nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và xử lý những ca bệnh hiếm gặp, cực kỳ hiểm nghèo ở tầm quốc tế. Đồng thời, thông qua thực tế điều trị các ca bệnh khó, tay nghề của đội ngũ nhân lực y tế Hà Nội ngày càng được tôi luyện vững vàng.

Hiện thực hóa Nghị quyết, Hà Nội hướng tới mô hình 'Bệnh viện không tường', đưa y tế chất lượng cao về tận cơ sở

Những bước tiến vượt bậc của y tế Hà Nội là minh chứng sống động cho việc đưa các chủ trương, đường lối lớn vào thực tiễn cuộc sống. Đặc biệt là Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển kỹ thuật chuyên sâu song hành với việc nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế công bằng, chất lượng.

Hiện, UBND TP Hà Nội đang quyết liệt chỉ đạo ngành y tế Thủ đô triển khai mô hình "bệnh viện không tường" gắn với chiến lược chuyển đổi số và Đề án 06. Đây được xác định là bước đột phá nhằm thay đổi căn bản phương thức phục vụ, đưa dịch vụ y tế kỹ thuật cao đến tận cơ sở, giảm áp lực quá tải tuyến trên và chuyển trọng tâm từ "chữa bệnh nội viện" sang "chăm sóc sức khỏe toàn diện tại cộng đồng".

Mô hình "bệnh viện không tường" được triển khai dựa trên các trụ cột chính, gồm:

Mở rộng hội chẩn và khám chữa bệnh từ xa (Telemedicine): Thiết lập mạng lưới kết nối trực tuyến thường trực giữa các bệnh viện đầu ngành (Xanh Pôn, Tim Hà Nội, Ung bướu, Thanh Nhàn...) với các trung tâm y tế quận, huyện và trạm y tế xã, phường. Các ca bệnh khó, phức tạp được chuyên gia đầu ngành hỗ trợ chẩn đoán và hướng dẫn điều trị ngay tại chỗ, hạn chế tối đa tình trạng chuyển tuyến không cần thiết.

Hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân: Đẩy mạnh đồng bộ dữ liệu y tế với định danh điện tử VNeID và nền tảng iHanoi, đảm bảo mỗi công dân Thủ đô đều sở hữu sổ sức khỏe điện tử để theo dõi liên tục trọn đời. Song song đó, các cơ sở y tế đẩy nhanh lộ trình bỏ bệnh án giấy, tiến tới liên thông toàn diện kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

Theo dõi bệnh mạn tính ngoại viện: Tận dụng giải pháp số và mô hình bác sĩ gia đình để giám sát, tư vấn điều trị từ xa cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính (tim mạch, huyết áp, đái tháo đường). Triển khai kê đơn thuốc điện tử và hỗ trợ chuyển phát thuốc định kỳ tận nhà qua hệ thống bưu chính hoặc y tế cơ sở.

Tối ưu quy trình hành chính: 100% bệnh viện triển khai đặt lịch khám theo khung giờ trực tuyến, tiếp đón bằng căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID và thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, chấm dứt cảnh xếp hàng chờ đợi kéo dài.

Trước ngày khai giảng, các trường học ở Hà Nội chặn dịch bệnh ngay từ cửa lớp GĐXH - Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, các trường học đồng loạt tổng vệ sinh, khử khuẩn, chủ động ngăn dịch bệnh trước thềm năm học mới.



