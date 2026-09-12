Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Chiều ngày 11/9/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (14/9/1961 – 14/9/2026), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và khai mạc Hội nghị Khoa học Quốc tế lần thứ I. Sự kiện đã đánh dấu chặng đường từ một cơ sở y tế còn nhiều khó khăn đến bệnh viện hạng I, tuyến Trung ương đầu ngành của Y tế Công an nhân dân.

Từ quy mô ban đầu, Bệnh viện 19-8 đã từng bước mở rộng năng lực khám, chữa bệnh và hiện có quy mô 1000 giường. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng xây dựng được đội ngũ cán bộ, thầy thuốc có trình độ chuyên môn cao, trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ.

Tại Lễ Kỷ niệm, Bệnh viện 19-8 được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là phần thưởng ghi nhận những đóng góp của bệnh viện trong 65 năm xây dựng, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Các đại biểu, khách quý và đoàn chuyên gia quốc tế chụp ảnh chung tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đánh dấu bước chuyển mình hội nhập mạnh mẽ của Bệnh viện 19-8. (Ảnh: BVCC)

Sự kiện vinh dự được đón tiếp Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo các bệnh viện tuyến Trung ương, các trường đại học y dược lớn trên cả nước. Về phía quốc tế, có sự tham dự của các phái đoàn, chuyên gia y tế đến từ 7 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có đại diện Viện Tim Quốc gia Malaysia, các đối tác chiến lược từ Nhật Bản, Cuba...).

Về phía đơn vị tổ chức có Đại tá, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện) cùng Ban Giám đốc Bệnh viện 19-8, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên Giám đốc Bệnh viện qua các thời kỳ và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ qua các thế hệ.

Các đại biểu tham dự tại sự kiện. (Ảnh: BVCC)

Nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Bệnh viện 19-8, một trong những dấu ấn nổi bật của bệnh viện trong những năm qua là khả năng tiếp cận và triển khai thường quy nhiều kỹ thuật y học hiện đại.

Ở lĩnh vực tim mạch, bệnh viện đã phát triển các kỹ thuật như Stent Graft động mạch chủ, đốt 3D điều trị các trường hợp loạn nhịp phức tạp, cấy thiết bị điều trị suy tim và phá rung tự động. Trong ngoại khoa, các bác sĩ từng bước làm chủ ghép thận, cắt thùy gan, cắt khối tá tụy cùng nhiều kỹ thuật phẫu thuật thần kinh, tiết niệu và tiêu hóa.

Với huyết học - truyền máu, bệnh viện đã triển khai ghép tế bào gốc điều trị ung thư máu. Trong lĩnh vực ung bướu, các kỹ thuật xạ trị hiện đại như IMRT, VMAT được phát triển nhằm nâng cao khả năng điều trị.

Chuyên ngành tiêu hóa cũng được đầu tư theo hướng chuyên sâu, với việc triển khai nội soi phát hiện và điều trị ung thư đường tiêu hóa trên và dưới, nội soi đường mật và siêu âm nội soi lấy mẫu chẩn đoán bệnh lý gan, mật, tụy.

Cùng với kỹ thuật, bệnh viện chú trọng đào tạo đội ngũ. Nhiều cán bộ được cử đi học tập tại các quốc gia có nền y học phát triển, đồng thời bệnh viện tăng cường hợp tác với các giáo sư, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Đại tá Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Bệnh viện 19-8 phát biểu. (Ảnh: BVCC)

Đặt mục tiêu nâng vị thế các chuyên khoa mũi nhọn

Từ nền tảng chuyên môn hiện có, mục tiêu của Bệnh viện 19-8 trong giai đoạn mới không chỉ là phát triển về quy mô mà còn nâng cao vị thế trong hệ thống y tế.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá những kết quả trong khám, chữa bệnh của Bệnh viện 19-8 đã góp phần nâng cao uy tín của y tế Công an trong hệ thống y tế quốc dân, đồng thời xây dựng hình ảnh người chiến sĩ y tế Công an trong lòng nhân dân.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận những kết quả Bệnh viện 19-8 đạt được trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ. (Ảnh: BVCC)

Theo định hướng được lãnh đạo Bộ Công an đặt ra, Bệnh viện 19-8 cần xác định rõ vị trí của mình trong hệ thống y tế Công an nhân dân và y tế Việt Nam, hướng tới mục tiêu vươn tầm khu vực.

Một trong những mục tiêu được nhấn mạnh là đưa bệnh viện trở thành bệnh viện hàng đầu Việt Nam, trong đó một số chuyên ngành mũi nhọn phấn đấu đạt chuẩn khu vực. Viện Tim mạch được định hướng phát triển thành một trong những trung tâm tim mạch hàng đầu khu vực. Để thực hiện mục tiêu này, nguồn nhân lực được xác định là yếu tố có tính quyết định. Bệnh viện được yêu cầu chủ động thu hút giáo sư, bác sĩ giỏi và chuyên gia có năng lực; đồng thời tạo môi trường để đội ngũ y tế có điều kiện phát huy chuyên môn và gắn bó lâu dài.

Việc truyền nghề cũng được đặt ra, với yêu cầu các chuyên gia, giáo sư tăng cường hướng dẫn, đào tạo trực tiếp cho đội ngũ bác sĩ trẻ, qua đó hình thành lực lượng kế cận có chuyên môn cao.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể. Ảnh: (BVCC)

Mở rộng thêm 2ha, hướng tới 1.500 giường nội trú

Một trong những thông tin đáng chú ý được công bố tại lễ kỷ niệm là định hướng mở rộng diện tích Bệnh viện 19-8 thêm 2ha. Theo Thượng tướng Đặng Hồng Đức, lãnh đạo Bộ Công an và TP Hà Nội đã thống nhất chủ trương mở rộng diện tích bệnh viện, hướng tới quy mô 1.500 giường nội trú với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại.

Quy mô mới nằm trong tầm nhìn phát triển đến năm 2030, hướng tới năm 2035. Theo đó, Bệnh viện 19-8 phấn đấu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, phát triển theo mô hình bệnh viện hạng đặc biệt, đa khoa hiện đại, chuyên sâu và thông minh. Tuy nhiên, mở rộng quy mô cũng đồng nghĩa với yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về nhân lực, công nghệ và năng lực quản trị.

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu bệnh viện xây dựng chiến lược cụ thể về nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng phối hợp tham mưu, tiếp nhận và chuyển giao các công nghệ chiến lược. Việc đầu tư cũng cần tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm, tránh dàn trải và lãng phí nguồn lực.

Song song với đó, bệnh viện được định hướng mở rộng hợp tác với các cơ sở y tế lớn trong nước và quốc tế, tăng cường nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật, khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực.

Đẩy mạnh AI, dữ liệu lớn trong khám chữa bệnh

Cùng với phát triển cơ sở vật chất và chuyên môn, chuyển đổi số được xác định là một hướng đi quan trọng của Bệnh viện 19-8. Theo định hướng mới, bệnh viện sẽ hoàn thiện và vận hành hiệu quả sổ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử; đồng thời quản lý dữ liệu sức khỏe cán bộ, chiến sĩ Công an và kết nối, liên thông dữ liệu với hệ thống y tế.

AI và dữ liệu lớn cũng được định hướng ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị và phân tích xu hướng dịch bệnh. Bệnh viện từng bước triển khai khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe từ xa, hướng đến một hệ thống y tế hiện đại, minh bạch và giảm phụ thuộc vào hồ sơ giấy.

Trong tầm nhìn phát triển, Bệnh viện 19-8 xác định rõ nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản trị, chẩn đoán và điều trị, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh, không giấy tờ.

Hướng tới làm chủ kỹ thuật cao và đào tạo nhân lực y tế

Không dừng ở mục tiêu 1.500 giường, Bệnh viện 19-8 đặt ra những mục tiêu chuyên môn dài hạn hơn. Theo kế hoạch, đến năm 2035, bệnh viện hướng tới làm chủ các kỹ thuật cao, trong đó có ghép tạng; đồng thời tăng cường ứng dụng AI trong quản trị và hoạt động khám, chữa bệnh.

Một hướng phát triển khác là xây dựng mô hình Bệnh viện - trường đại học. Bệnh viện dự kiến liên kết đào tạo với các trường đại học y trong nước, từng bước chủ động đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho lực lượng Công an nhân dân.

Trong diễn văn kỷ niệm, bệnh viện cũng xác định lộ trình phát triển thành Bệnh viện - trường đại học, hướng tới từng bước tự chủ đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao. Nhân dịp 65 năm Ngày truyền thống, Bệnh viện 19-8 tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế lần thứ Nhất. Sự kiện mở ra diễn đàn trao đổi chuyên môn, cập nhật thành tựu y học và thúc đẩy hợp tác quốc tế, đồng thời phù hợp với định hướng tăng cường hội nhập, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Từ quy mô 1.000 giường hiện nay đến mục tiêu 1.500 giường, từ việc làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu đến định hướng ứng dụng AI và đào tạo nhân lực, chặng đường tiếp theo của Bệnh viện 19-8 được đặt trong một mục tiêu rộng hơn: xây dựng một bệnh viện hiện đại, chuyên sâu, có năng lực hội nhập và giữ vai trò quan trọng trong hệ thống y tế Công an nhân dân.

Trong quá trình đó, bệnh viện xác định phát triển con người phải song hành với phát triển công nghệ. Bởi bên cạnh máy móc, dữ liệu và các kỹ thuật hiện đại, đội ngũ thầy thuốc vẫn là lực lượng trực tiếp quyết định chất lượng khám, chữa bệnh và giá trị nhân văn của bệnh viện.



