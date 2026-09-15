Hà Nội yêu cầu khẩn trương xác minh, xử lý việc trà trộn rác thải y tế ra môi trường

Trước ngày khai giảng, các trường học ở Hà Nội chặn dịch bệnh ngay từ cửa lớp GĐXH - Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, các trường học đồng loạt tổng vệ sinh, khử khuẩn, chủ động ngăn dịch bệnh trước thềm năm học mới.

Cụ thể, tại Công văn số 18847/VP-TTDLCNS do Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội ban hành, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà về việc kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh liên quan đến công tác quản lý rác thải y tế trên địa bàn.

Theo đó, lãnh đạo UBND Thành phố giao UBND phường Đống Đa chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xác minh nội dung bài viết "Trà trộn rác thải y tế vào rác sinh hoạt tại một số phòng khám ở Hà Nội" đăng tải ngày 12/9. Đồng thời, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật (nếu có).

Hình ảnh rác thải y tế, chất thải nguy hại được một số cơ sở y tế, phòng khám trên địa bàn Hà Nội trà trộn vào rác sinh hoạt rồi tuồn ra khu vực công cộng. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, báo chí phản ánh tình trạng một số phòng khám đa khoa, cơ sở thẩm mỹ, nha khoa và phòng khám thú y trên các tuyến phố như Thái Thịnh, Xã Đàn... có dấu hiệu xả trộm rác thải y tế ra vỉa hè.

Theo đó, các loại chất thải nguy hại gồm bơm kim tiêm đã qua sử dụng (thậm chí còn dính máu), găng tay, bông gạc, lọ đựng mẫu xét nghiệm và vỏ thuốc thủy tinh... bị đóng lẫn trong các túi rác màu đen hoặc xanh, để lẫn với rác thải sinh hoạt thông thường rồi vận chuyển đến điểm tập kết công cộng.

Hành vi vứt bỏ và trà trộn rác thải y tế bừa bãi không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy chuẩn quản lý chất thải mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường và phát tán dịch bệnh, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của công nhân vệ sinh môi trường cũng như cộng đồng dân cư xung quanh.

Trước đó, ngày 14/9, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Kế hoạch quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên các cơ sở y tế năm 2026, nhằm tăng cường bảo vệ môi trường, kiểm soát nguy cơ lây nhiễm và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Theo kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu 100% cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện đầy đủ việc phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ và bàn giao xử lý chất thải y tế đúng quy định. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ y tế, người bệnh và người nhà người bệnh trong việc chấp hành các quy định về quản lý chất thải y tế.

Hình ảnh rác thải y tế, chất thải nguy hại được một số cơ sở y tế, phòng khám trên địa bàn Hà Nội trà trộn vào rác sinh hoạt rồi tuồn ra khu vực công cộng. Ảnh: Dân Việt

Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí nhân lực, kinh phí và trang thiết bị phù hợp, bảo đảm công tác quản lý chất thải được thực hiện hiệu quả. Trong đó, chú trọng thực hiện đồng bộ các khâu từ phân loại tại nguồn, thu gom, lưu giữ, vận chuyển đến xử lý hoặc bàn giao xử lý chất thải y tế.

Kế hoạch cũng yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường các giải pháp giảm thiểu chất thải, đẩy mạnh tái chế chất thải rắn thông thường; bảo đảm hệ thống xử lý nước thải y tế được vận hành ổn định, đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường.

Các đơn vị đồng thời rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tạo hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế theo lộ trình phù hợp.

Công tác kiểm tra, giám sát được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Sở Y tế sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất về quản lý chất thải y tế và bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các cơ sở y tế cũng phải chủ động tự kiểm tra, giám sát nội bộ định kỳ hằng tháng.

Các cơ sở y tế sẽ triển khai nhiều hình thức truyền thông về phân loại, thu gom và xử lý chất thải y tế; đồng thời tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách và nhân viên trực tiếp tham gia công tác quản lý chất thải.