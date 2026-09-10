Vụ bệnh nhân ung thư 'kẹp tiền' để xạ trị sớm: Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện E báo cáo

Ngày 9/9/2026, cơ quan truyền thông phản ánh nội dung “Điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ” tại Khoa Xạ trị, Bệnh viện E.

Trước thông tin trên, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Bệnh viện E khẩn trương xác minh những nội dung báo chí phản ánh; đồng thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định nếu được xác định có xảy ra.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Bệnh viện E công khai thông tin về kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông và báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 15/9/2026 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Cùng với việc làm rõ vụ việc, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Bệnh viện E tăng cường kiểm tra, giám sát tại các khoa, phòng, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những dấu hiệu bất thường.

Bệnh viện được yêu cầu thực hiện đúng các quy định, quy chế chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh, đồng thời tuân thủ các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Trước đó, ngày 9/9, Báo Nông nghiệp và Môi trường đăng bài “Điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ”, phản ánh việc phóng viên ghi nhận tại Khoa Xạ trị, Bệnh viện E hình ảnh tiền được kẹp trong sổ điều trị và sau đó được nhân viên y tế lấy ra.

Liên quan vụ việc, trả lời PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu cho biết: Bệnh viện E đã có công văn gửi Báo Nông nghiệp và Môi trường, cảm ơn thông tin phản ánh của báo chí.

Giám đốc Nguyễn Công Hựu cũng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện E đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh, trước hết tạm định chỉ công tác cá nhân bị phản ánh. Bệnh viện đồng thời phối hợp, làm việc với cơ quan an ninh, Ban Thanh tra nhân dân và các đơn vị liên quan trong bệnh viện để làm rõ nội dung vụ việc, xác minh trách nhiệm của các cá nhân theo quy định.

Theo Giám đốc Bệnh viện, căn cứ kết quả xác minh và kết luận của cơ quan có thẩm quyền, bệnh viện sẽ áp dụng nghiêm các chế tài, hình thức xử lý kỷ luật và biện pháp xử phạt theo đúng quy định, thẩm quyền đối với cá nhân có sai phạm.

Bệnh viện cũng cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và các biện pháp phòng, chống tiêu cực nhằm bảo đảm môi trường khám, chữa bệnh minh bạch, công bằng và an toàn.