Bé trai 5 tuổi rách bao quy đầu do bàn đạp máy tập thể dục ngoài trời

| Y tế
Hà Anh
Hà Anh
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GĐXH - Đứng chơi gần khu vực mẹ đang tập thể dục, bé trai 5 tuổi bất ngờ bị bàn đạp của máy đi bộ trên không va trực tiếp vào vùng kín. Tai nạn khiến bệnh nhi bị rách da bao quy đầu dài hơn 2cm, chảy nhiều máu và phải phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện E.

Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công cho một bé trai 5 tuổi bị chấn thương nghiêm trọng vùng sinh dục do tai nạn sinh hoạt tại khu tập thể dục công cộng.

Phẫu thuật xử trí vết thương rách 2cm ở vùng kín

ThS.BS Nguyễn Thế Thịnh – Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E) cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng vết thương rách da bao quy đầu dài hơn 2cm, vùng kín chảy máu nhiều.

Nhận thấy tổn thương vẫn đang tiếp tục chảy máu, các bác sĩ đã nhanh chóng đánh giá mức độ tổn thương, chỉ định phẫu thuật làm sạch, cầm máu và khâu phục hồi vùng da bị rách.

Theo thông tin từ gia đình, tai nạn xảy ra khi bé theo mẹ đến khu tập thể dục ngoài trời. Trong lúc người mẹ đang sử dụng máy đi bộ trên không, bé chơi gần đó và bất ngờ chạy cắt ngang phía sau. Do cháu đi đúng vào vùng chuyển động của bàn đạp và nằm ngoài tầm quan sát, người mẹ không kịp phản ứng. Bàn đạp kim loại đã va trực tiếp vào vùng sinh dục của trẻ.

Thấy con chảy nhiều máu ở vùng kín, gia đình hoảng hốt đưa ngay bé đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E.

Nguy hiểm từ "điểm mù" chuyển động của máy tập công cộng

Theo ThS.BS Nguyễn Thế Thịnh, nguy cơ từ các thiết bị thể dục ngoài trời không chỉ nằm ở bản thân chiếc máy mà còn ở khoảng không gian xung quanh khi các bộ phận đang vận hành.

Với các thiết bị có bàn đạp hoặc tay đòn chuyển động qua lại, trẻ nhỏ có thể chạy đến từ phía sau hoặc bên cạnh, bước vào đúng quỹ đạo chuyển động và bị va chạm chỉ trong vài giây. Ở độ tuổi 4–5, khả năng nhận biết nguy hiểm của trẻ còn hạn chế, dễ bị tò mò bởi các thiết bị đang chuyển động.

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Bé trai 5 tuổi bị chấn thương nghiêm trọng vùng sinh dục được các bác sĩ Bệnh viện E phẫu thuật cấp cứu. Ảnh BVCC

Các bác sĩ lưu ý:

Chấn thương sâu nguy hiểm: Chấn thương vùng kín luôn là mối lo lớn của cha mẹ về khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này. Việc thăm khám sớm giúp bác sĩ đánh giá đầy đủ tổn thương, tránh bỏ sót các tổn thương sâu ở tinh hoàn, niệu đạo.

Dấu hiệu cảnh báo cần đi khám ngay: Vết thương rộng, chảy máu kéo dài; dương vật hoặc vùng bìu sưng nhanh; trẻ đau nhiều; khó tiểu hoặc tiểu ra máu; bị va đập trực tiếp vào vùng bìu.

Hướng dẫn sơ cứu đúng cách khi trẻ bị chấn thương vùng kín

Các bác sĩ Bệnh viện E khuyến cáo, khi trẻ không may gặp tai nạn gây chấn thương vùng kín, phụ huynh cần bình tĩnh xử trí theo các bước:

Giữ trẻ nằm hoặc ngồi yên: Nhanh chóng kiểm tra vị trí và mức độ chảy máu.

Ép nhẹ cầm máu: Dùng gạc sạch hoặc khăn sạch ép nhẹ trực tiếp lên vị trí tổn thương và giữ liên tục trong vài phút. 

Tuyệt đối không liên tục nhấc gạc lên kiểm tra vì dễ làm bong cục máu đông khiến máu chảy tiếp.

Không tự ý bôi thuốc: Không đổ các loại dung dịch hoặc đắp thuốc không rõ thành phần lên vết thương.

Đưa đến cơ sở y tế: Nhanh chóng chuyển trẻ đến bệnh viện gần nhất để bác sĩ chuyên khoa thăm khám và xử trí kịp thời.

Việc khuyến khích trẻ vận động ngoài trời là rất cần thiết, nhưng người lớn cần chủ động tạo khoảng cách an toàn cho trẻ với các thiết bị đang chuyển động, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Bé trai 5 tuổi rách bao quy đầu do bàn đạp máy tập thể dục ngoài trời - Ảnh 2.3 sai lầm phổ biến khi cha mẹ tự nong bao quy đầu cho con

Nhiều cha mẹ vẫn giữ thói quen tự ý nong lột bao quy đầu cho con theo truyền miệng. Tuy nhiên, những can thiệp thô bạo hoặc vệ sinh sai cách có thể gây sẹo xơ và viêm nhiễm. Hãy cùng bác sĩ nam khoa nhận diện 3 sai lầm chí mạng này.

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