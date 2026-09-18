Đi học về, bé trai 11 tuổi ở Hà Nội bị lưỡi câu găm sâu vào mặt

| Y tế
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Theo các bác sĩ, dị vật nằm trên vùng mặt, gần nhiều cấu trúc quan trọng. Đặc biệt, lưỡi câu có đầu nhọn kèm móc nên việc lấy ra gặp nhiều khó khăn.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, các bác sĩ vừa tiếp nhận và xử trí một trường hợp trẻ bị lưỡi câu găm vào vùng mặt.

Bệnh nhi là bé trai D.H.B.A. (11 tuổi, ở Hà Nội). Theo gia đình, khi đang đi học về, trẻ bất ngờ bị một chiếc lưỡi câu văng trúng và găm vào vùng sát cánh mũi.

Đi học về, bé trai 11 tuổi ở Hà Nội bị lưỡi câu găm sâu vào mặt - Ảnh 1.

Trẻ bị lưỡi câu găm vào vùng sát cánh mũi. Ảnh: BVCC. 

Dị vật nằm trên vùng mặt, gần nhiều cấu trúc quan trọng. Đặc biệt, lưỡi câu có đầu nhọn kèm ngạnh/móc nên khi đã xuyên vào mô, việc lấy ra không đơn giản như đối với một vật sắc nhọn thông thường. Nếu cố kéo hoặc thao tác không đúng cách, lưỡi câu có thể gây tổn thương thêm cho mô, chảy máu hoặc mắc sâu hơn.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng đánh giá vị trí và mức độ tổn thương, gây tê tại chỗ và tiến hành lấy dị vật.

Sau khoảng 15 phút, lưỡi câu được lấy ra an toàn. Vết thương chỉ chảy ít máu và tự cầm. Trẻ được băng ép tại chỗ và tiêm phòng uốn ván theo chỉ định.

Cẩn trọng khi sử dụng lưỡi câu ở nơi có trẻ nhỏ

Theo các bác sĩ, tai nạn do lưỡi câu không chỉ xảy ra với người trực tiếp câu cá mà còn có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh, đặc biệt là trẻ em.

Để hạn chế nguy cơ tai nạn, người dân cần lưu ý:

- Không câu cá tại khu vực gần đường đi lại, lối đi công cộng hoặc nơi có nhiều người qua lại.

- Không để trẻ em đến gần khu vực đang câu cá, nhất là phía sau người đang vung cần hoặc nơi có dây câu, lưỡi câu. 

- Khi sử dụng cần câu, cần quan sát kỹ không gian xung quanh trước khi vung cần, tránh để lưỡi câu mắc vào người khác. 

- Sau khi câu cá, cần thu gọn và cất giữ lưỡi câu, dây câu ở nơi an toàn, ngoài tầm với của trẻ.

Đi học về, bé trai 11 tuổi ở Hà Nội bị lưỡi câu găm sâu vào mặt - Ảnh 2.Bé trai 13 tuổi đi cấp cứu với lưỡi câu ghim sâu trong mắt

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, mắt phải của bệnh nhi bị tổn thương nghiêm trọng: Rách da mi dưới; móc câu xuyên qua vết rách da mi, tiếp tục xuyên thủng giác mạc; tiền phòng bị xẹp; thể thủy tinh bị đục, vỡ.

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