2 con của Cường Đô La gây sốt với vẻ đáng yêu khi quấn quýt bên nhau

3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 20 "Cách em 1 milimet", Nghiêm tự tin khi cho rằng mình sẽ "tống tiền" được Đức và không ai dám làm gì, nhưng Ngân đã xem được đoạn clip chồng giở trò đồi bại với cô gái trẻ.