2 con của Cường Đô La gây sốt với vẻ đáng yêu khi quấn quýt bên nhau

Thứ bảy, 15:05 08/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Đàm Thu Trang khiến cư dân mạng 'tan chảy' khi chia sẻ loạt ảnh hai con Suchin và Sutin diện trang phục truyền thống Hanbok vô cùng đáng yêu.

2 Con của Cường Đô La quấn quýt trong trang phục Hanbok dễ thương - Ảnh 1.

Mới đây, trên trang cá nhân, người mẫu Đàm Thu Trang đăng tải bộ ảnh của hai con là Suchin và Sutin trong chuyến du lịch Hàn Quốc. Ảnh: TTT.

2 Con của Cường Đô La quấn quýt trong trang phục Hanbok dễ thương - Ảnh 2.

Hai con của Đàm Thu Trang diện đồ Hanbok quấn quýt bên nhau. Ảnh: TTT.

2 Con của Cường Đô La quấn quýt trong trang phục Hanbok dễ thương - Ảnh 3.

Sự ngây thơ, trong sáng, đáng yêu của hai chị em chinh phục người xem. Ảnh: TTT.

2 Con của Cường Đô La quấn quýt trong trang phục Hanbok dễ thương - Ảnh 4.

Tròn 5 tuổi, bé Suchin - con gái của vợ chồng Đàm Thu Trang ngày càng xinh xắn, đường nét gương mặt thanh tú được khen giống mẹ. Ảnh:Eva

2 Con của Cường Đô La quấn quýt trong trang phục Hanbok dễ thương - Ảnh 5.

Sutin được 2 tuổi. Nhóc tỳ được mẹ nhận xét là cậu nhóc lí lắc, đáng yêu và rất hay cười. Ảnh:Eva

2 Con của Cường Đô La quấn quýt trong trang phục Hanbok dễ thương - Ảnh 6.

Hai chị em được nhận xét gom hết nét đẹp của cả bố và mẹ. Ảnh:Eva

2 Con của Cường Đô La quấn quýt trong trang phục Hanbok dễ thương - Ảnh 7.

Trong nhiều bức ảnh, cậu bé chủ động ôm, nắm tay và cười rạng rỡ bên chị, thể hiện tình cảm khăng khít của hai chị em. Ảnh:Eva

2 Con của Cường Đô La quấn quýt trong trang phục Hanbok dễ thương - Ảnh 8.

Sau 5 năm kết hôn, Đàm Thu Trang và Cường Đô la có một tổ ấm viên mãn bên hai con nhỏ. Ảnh: ĐS&PL

2 Con của Cường Đô La quấn quýt trong trang phục Hanbok dễ thương - Ảnh 9.

Từ khi chào đời, cả hai chị em đã được nhiều người yêu mến, có lượng fan đông đảo trên mạng xã hội. Ảnh: ĐS&PL

2 Con của Cường Đô La quấn quýt trong trang phục Hanbok dễ thương - Ảnh 10.

Theo Đàm Thu Trang, từ ngày bé Sutin chào đời, Suchin ngày càng tỏ ra chững chạc, biết chăm sóc và che chở cho em. Ảnh: ĐS&PL

2 Con của Cường Đô La quấn quýt trong trang phục Hanbok dễ thương - Ảnh 11.

Người mẫu cho biết Suchin lúc ở nhà hay ôm, thơm má, cưng nựng và hát cho em nghe. Khi ra ngoài dạo phố, bé thích nắm tay dắt em đi. Ảnh: ĐS&PL

2 Con của Cường Đô La quấn quýt trong trang phục Hanbok dễ thương - Ảnh 12.

Trong khi Suchin luôn quan tâm, chăm sóc em thì Sutin cũng rất quấn quýt chị gái. Vợ chồng Cường Đôla - Đàm Thu Trang nhiều lần bày tỏ hạnh phúc khi nhìn các con yêu thương nhau. Ảnh: ĐS&PL

 

Phương Nghi (t/h)
Top