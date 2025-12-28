Ngược dòng xuất sắc, 8 'Tân binh' tiến vào chung kết
GĐXH - Trong tập 13 "Tân binh toàn năng", đội hình 'Tân binh' 8 thành viên đã xuất sắc vượt thử thách thành công để bước vào chung kết.
Trong tập 13 "Tân binh toàn năng" đã được phát sóng, đêm Công diễn 5 đã diễn ra đầy kịch tính khi tiết mục kết hợp của 5 tân binh và Trang Pháp - "Barbie" không đạt điểm số như kỳ vọng. Họ chỉ mang về 1.464 điểm so với điểm tối thiểu là 1.600 điểm tại vòng 2.
Kết quả này khiến áp lực đè nặng lên vai các thành viên trong vòng thi cuối. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhóm khách mời LUNAS cùng màn trình diễn "Mất trí nhớ tạm thời" đầy lôi cuốn của nhóm Tân binh thăng cấp đã xoay chuyển cục diện.
Tổng điểm có được sau 3 vòng thi là 11.234 điểm đã vượt ngưỡng mục tiêu 11.200 điểm. Qua đó chính thức tạo nên một “cú lội ngược dòng” đầy cảm xúc.
Khoảnh khắc 8 chiếc bảng tên ghi tên đầy đủ 8 thành viên xuất hiện trong chiếc hộp bí mật đã khiến tất cả vỡ òa. Sau những lần “đóng băng” và loại trừ đầy nuối tiếc ở các công diễn trước, đây là lần đầu tiên các tân binh được tận hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng tập thể.
Trước khi đến được với khoảnh khắc chiến thắng ấy, chương trình đã tạo kịch tính bằng cách chia Top 8 thành hai nhóm nhận chiếc hộp có điểm thành tích cá nhân của từng người. Phúc Nguyên, Cường Bạch và Lâm Anh đạt điểm số rất cao, nằm trong Top 3 trong khi Long Hoàng, Thái Lê Minh Hiếu và Đức Duy thuộc nhóm cuối bảng với khoảng cách khá chênh lệch.
Tấm vé vào chung kết không chỉ là một phần thưởng mà là sự công nhận cho tinh thần đoàn kết và ý chí không bỏ cuộc của một tập thể với tinh thần nỗ lực, hết mình không chỉ cho cá nhân mà cho cả đồng đội.
Bước vào chung kết, các "Tân binh" sẽ gặp phải thử thách lớn mang tên TEMPEST. Đây là nhóm nhạc thuộc Yuehua Entertainment ra mắt năm 2022 với thành viên người Việt - Hanbin (tên thật là Ngô Ngọc Hưng) trong đội hình. Nhóm đã mang về nhiều giải thưởng đáng chú ý như “Best Male Rookie Award” (Genie Music Awards 2022) và “Rookie of the Year – Male” (Hanteo Music Awards 2023).
Đêm Chung kết "Tân binh toàn năng" hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc âm nhạc bùng nổ, nơi những thành quả của nhiều tháng đào tạo, huấn luyện theo mô hình nhóm nhạc thần tượng K-Pop sẽ được chuyển hóa thành ánh hào quang rực rỡ, thành vị trí ra mắt chính thức trong nhóm nhạc theo tiêu chuẩn quốc tế.
