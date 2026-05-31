Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

20 năm sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy chọn cuộc sống bình lặng ra sao?

Chủ nhật, 15:00 31/05/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 trong sự yêu mến của đông đảo khán giả. Sau gần hai thập kỷ kể từ khi giành vương miện, cuộc sống của cô ngày càng bình lặng và kín tiếng hơn.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền nỗ lực học tập, giữ gìn cuộc sống bình yênHoa hậu Nguyễn Thị Huyền nỗ lực học tập, giữ gìn cuộc sống bình yên

GĐXH - Sau 22 năm đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền hiện chuyên tâm vào công việc giảng dạy và tập trung hoàn thiện bản thân. Cô cũng kín tiếng về cuộc sống riêng tư.

20 năm sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy sống bình lặng - Ảnh 2.

Mai Phương Thúy là một trong những hoa hậu nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, người đẹp sinh năm 1988 đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss World 2006 và lọt vào top 17 chung cuộc.

20 năm sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy sống bình lặng - Ảnh 3.

Khác với nhiều hoa hậu lựa chọn phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực nghệ thuật, Mai Phương Thúy sớm định hướng bản thân theo con đường kinh doanh và đầu tư. Những năm gần đây, cô ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí, chỉ thỉnh thoảng tham gia một số chương trình hoặc hoạt động cộng đồng phù hợp.

20 năm sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy sống bình lặng - Ảnh 4.

Bên cạnh công việc kinh doanh, Mai Phương Thúy được biết đến là người có niềm đam mê với lĩnh vực tài chính và đầu tư. Người đẹp từng nhiều lần chia sẻ về việc nghiên cứu thị trường chứng khoán, đồng thời xây dựng nguồn thu nhập ổn định từ các hoạt động đầu tư cá nhân. Nhờ sự nhạy bén và tư duy kinh doanh, cô sở hữu cuộc sống sung túc với nhiều tài sản giá trị.

20 năm sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy sống bình lặng - Ảnh 5.

Ở tuổi U40, Mai Phương Thúy vẫn giữ được sức hút đặc biệt nhờ nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng nổi bật. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nàng hậu đều nhận được nhiều lời khen ngợi bởi vẻ đẹp ngày càng mặn mà, quyến rũ. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, những chuyến du lịch nghỉ dưỡng hoặc các hoạt động liên quan đến công việc.

20 năm sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy sống bình lặng - Ảnh 6.

Dù là người nổi tiếng, Mai Phương Thúy khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Cô hiếm khi chia sẻ về đời sống riêng tư và luôn giữ quan điểm tách bạch giữa công việc với cuộc sống cá nhân. Chính sự kín đáo này khiến công chúng càng tò mò nhưng cũng dành sự tôn trọng cho lựa chọn của người đẹp.

20 năm sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy sống bình lặng - Ảnh 7.

Sau gần 20 năm kể từ ngày đăng quang, Mai Phương Thúy vẫn được xem là một trong những hoa hậu thành công nhất của Việt Nam.

20 năm sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy sống bình lặng - Ảnh 8.

Không chỉ sở hữu sự nghiệp ổn định, cô còn xây dựng hình ảnh người phụ nữ hiện đại, độc lập về tài chính và luôn giữ được sức ảnh hưởng tích cực trong lòng công chúng.

20 năm sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy sống bình lặng - Ảnh 9.

Dù đã 2 thập kỷ trôi qua và rất nhiều lứa hoa hậu xuất hiện nhưng Mai Phương Thúy vẫn là Hoa hậu Việt Nam ấn tượng với khán giả.

Mai Phương Thúy sinh năm 1988 tại Hà Nội, cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 khi mới 18 tuổi và nhanh chóng trở thành một trong những hoa hậu nổi bật nhất của showbiz Việt. Với chiều cao khoảng 1,79m - 1,80m, Mai Phương Thúy từng giữ kỷ lục là một trong những hoa hậu cao nhất lịch sử cuộc thi trong nhiều năm.

Mai Phương Thúy ở tuổi 38Mai Phương Thúy ở tuổi 38

GĐXH - Mai Phương Thúy mới đây lên đồ ôm body khoe visual mặn mà ở tuổi U40. Nàng hậu vẫn giữ được 'sức nóng' sau 20 năm đăng quang.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

'Tinh hoa vũ đạo nhí 2026' tìm kiếm tài năng nhí hội tụ những giá trị chân - thiện - mỹ

'Tinh hoa vũ đạo nhí 2026' tìm kiếm tài năng nhí hội tụ những giá trị chân - thiện - mỹ

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - "Tinh hoa vũ đạo nhí 2026" là cuộc thi tìm kiếm những gương mặt nổi bật trong lĩnh vực vũ đạo, đồng thời hướng đến việc lan tỏa các giá trị chân - thiện - mỹ đích thực.

Hoa hậu quê xứ Thanh - Nguyễn Thị Mỹ Linh được trao sứ mệnh quảng bá bản sắc Việt

Hoa hậu quê xứ Thanh - Nguyễn Thị Mỹ Linh được trao sứ mệnh quảng bá bản sắc Việt

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

GĐXH - Với vai trò Đại sứ lan tỏa bản sắc văn hóa Việt nhiệm kỳ 2026- 2028 do Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam bổ nhiệm, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa, di sản dân tộc đến cộng đồng trong nước cũng như bạn bè quốc tế.

Hương Giang xuất sắc giành Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026

Hương Giang xuất sắc giành Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hương Giang - đại diện Việt Nam đã giành ngôi vị Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026.

3 nàng thơ 'Mắt biếc' sau 7 năm: Người chật vật vì bệnh tật, người là 'phú bà'

3 nàng thơ 'Mắt biếc' sau 7 năm: Người chật vật vì bệnh tật, người là 'phú bà'

Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước

Sau thành công vang dội của Mắt Biếc, ba nữ diễn viên Trúc Anh, Đỗ Khánh Vân và Nguyễn Lâm Thảo Tâm giờ có cuộc sống trái ngược.

Bố mẹ chồng H'Hen Niê vui đùa cùng cháu nội, fan nhận xét một câu bất ngờ

Bố mẹ chồng H'Hen Niê vui đùa cùng cháu nội, fan nhận xét một câu bất ngờ

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Bố mẹ chồng H'Hen Niê đội mưa lên thăm cháu, dân mạng đồng loạt nhận ra bé Harley 9 tháng tuổi ngày càng giống bà nội.

Tham vọng của Khánh Thi

Tham vọng của Khánh Thi

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

Khánh Thi với mong muốn đưa dancesport Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền nỗ lực học tập, giữ gìn cuộc sống bình yên

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền nỗ lực học tập, giữ gìn cuộc sống bình yên

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 22 năm đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền hiện chuyên tâm vào công việc giảng dạy và tập trung hoàn thiện bản thân. Cô cũng kín tiếng về cuộc sống riêng tư.

Hoa hậu Vi Minh sụp đổ hình ảnh ngay trong cuộc họp báo

Hoa hậu Vi Minh sụp đổ hình ảnh ngay trong cuộc họp báo

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong phút chốc, hình tượng của Hoa hậu Vi Minh hoàn toàn sụp đổ khi bị quy kết là lừa dối dân bản, sống giả tạo.

Bí ẩn về cô con gái của tỷ phú có 20.000 căn nhà mặt phố Sài Gòn

Bí ẩn về cô con gái của tỷ phú có 20.000 căn nhà mặt phố Sài Gòn

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

Tin đồn xung quanh thiên kim tiểu thư lừng danh Sài Gòn đã có lời giải?

Ca sĩ Hiền Thục gợi cảm ở tuổi 45

Ca sĩ Hiền Thục gợi cảm ở tuổi 45

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Ca sĩ Hiền Thục ở tuổi 45 vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung "lão hóa ngược" nhờ lối sống lành mạnh và tinh thần an nhiên.

Xem nhiều

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền nỗ lực học tập, giữ gìn cuộc sống bình yên

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền nỗ lực học tập, giữ gìn cuộc sống bình yên

Giải trí

GĐXH - Sau 22 năm đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền hiện chuyên tâm vào công việc giảng dạy và tập trung hoàn thiện bản thân. Cô cũng kín tiếng về cuộc sống riêng tư.

Bố mẹ chồng H'Hen Niê vui đùa cùng cháu nội, fan nhận xét một câu bất ngờ

Bố mẹ chồng H'Hen Niê vui đùa cùng cháu nội, fan nhận xét một câu bất ngờ

Giải trí
Tham vọng của Khánh Thi

Tham vọng của Khánh Thi

Thế giới showbiz
Quốc Trường giãi bày về nụ hôn cuồng nhiệt với vợ diễn viên Anh Đức

Quốc Trường giãi bày về nụ hôn cuồng nhiệt với vợ diễn viên Anh Đức

Xem - nghe - đọc
Ca sĩ Hiền Thục gợi cảm ở tuổi 45

Ca sĩ Hiền Thục gợi cảm ở tuổi 45

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top