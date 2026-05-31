20 năm sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy chọn cuộc sống bình lặng ra sao?

Mai Phương Thúy sinh năm 1988 tại Hà Nội, cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 khi mới 18 tuổi và nhanh chóng trở thành một trong những hoa hậu nổi bật nhất của showbiz Việt. Với chiều cao khoảng 1,79m - 1,80m, Mai Phương Thúy từng giữ kỷ lục là một trong những hoa hậu cao nhất lịch sử cuộc thi trong nhiều năm.