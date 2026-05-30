Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hoa hậu Vi Minh sụp đổ hình ảnh ngay trong cuộc họp báo

Thứ bảy, 09:04 30/05/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chỉ trong phút chốc, hình tượng của Hoa hậu Vi Minh hoàn toàn sụp đổ khi bị quy kết là lừa dối dân bản, sống giả tạo.

Trong tập 14 phim "Lời hứa đầu tiên" đã được phát sóng, Hoa hậu Vi Minh và quản lý của mình là Quang Lee đã có buổi đi ăn cùng nhau và tại đây, cả hai đã nói hết những suy nghĩ, sự thất vọng của người này với người kia. Cuối cùng, sau tất cả, Quang Lee và Vi Minh nhận ra trong buồn bã rằng giờ đây họ không thể ngồi chung một con thuyền nữa khi mà mục tiêu và lý tưởng của cả hai đã khác nhau.

Sự xuất hiện của cô cùng Tập đoàn Hải Minh với những dự án phát triển quê hương đã khiến người dân nơi này tin vào sự đổi đời. Nhiều người đã quyết định bán đất để vào trang trại của thiếu gia Hải Đăng làm việc. Nhưng lời hứa ban đầu từ Hải Đăng và Tập đoàn Hải Minh đã không được giữ lời. Sau khi những người dân bán đất, ồ ạt xin vào trang trại làm, Hải Đăng đã không nhận người nữa.

Nhưng những người dân đã lỡ bán đất không thể chờ đợi. Họ đổ lỗi cho Hoa hậu Vi Minh đã đẩy họ vào hoàn cảnh này - không ruộng nương, không việc làm.

Hoa hậu Vi Minh đối mặt với sóng gió trong lời hứa đầu tiên tập 14 - Ảnh 4.

Nhiều thanh niên tìm đến nhà ông Tài để yêu cầu bồi thường. Ảnh VTV

Vì Vi Minh đã trở về thành phố nên đám thanh niên đã tìm đến ông Tài để chỉ trích và yêu cầu bồi thường: "Vì tin lời cô hoa hậu mà bọn tôi bán hết cả ruộng cả nương để đi vào khu nghỉ dưỡng làm. Bây giờ, nó đuổi như đuổi chó ấy".

"Tôi đã nói với mọi người rồi, đất quý hơn vàng, đừng bán. Nhưng mọi người không nghe, giờ quay lại đổ lỗi cho ai?" - ông Tài phản ứng lại.

Nhưng những thanh niên này không nghe, vẫn một mực đổ lỗi rằng vì Vi Minh xui họ vào làm việc cho khu nghỉ dưỡng, nghe ngọt tai họ làm theo. Nhưng bây giờ ruộng nương đã bán, khu nghỉ dưỡng thì không nhận người nữa, khiến họ hết đường sống. Những lời nói của ông Tài đều không được chấp nhận.

Ông Tài tức giận quay người bỏ đi. Đám thanh niên lập tức đuổi theo, xô ông ngã và vẫn một mực bắt ông phải gọi Vi Minh về bản, chịu trách nhiệm cho cuộc sống cùng quẫn mà bọn họ đang đối mặt. Cú xô ngã khiến ông Tài bị thương ở chân.

Hoa hậu Vi Minh đối mặt với sóng gió trong lời hứa đầu tiên tập 14 - Ảnh 5.

Ông Tài bị thương và nhận những lời đe dọa của một số thanh niên trong bản. Ảnh VTV

Một thanh niên ở bản đã quyết định xuống thành phố tìm Vi Minh để yêu cầu cô phải chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra. Vào chính thời điểm cô bị người thanh niên này túm lại, xỉ vả thì cũng là lúc cô đang có những bất đồng quan điểm với cả Hải Đăng và Quỳnh Mai. 

Trước những chỉ trích từ người thanh niên, nghe chuyện ông Tài bị anh ta làm cho gãy chân, cơn thịnh nộ cũng ập tới với Vi Minh. Trong lúc giằng co chửi mắng lại người thanh niên thì đám chủ nợ của người này ập đến, người thanh niên bản sau đó đã bỏ chạy và bị xe ô tô đâm.

Nhìn người thanh niên ở bản nằm bất động trên đường đã khiến Vi Minh hoảng loạn. Tất cả những gì đã xảy ra khiến Vi Minh suy sụp. Sau khi đưa người thanh niên vào bệnh viện cấp cứu, Vi Minh gọi điện cho ông Tài và cô nói trong nước mắt rằng mình đã sai rồi.

Hoa hậu Vi Minh sụp đổ hình ảnh, quay lưng lại với công ty chủ quản - Ảnh 3.

Người thanh niên trên bản đã tới gặp Vi Minh và yêu cầu cô phải nhận trách nhiệm. Ảnh VTV

Những gì xảy ra với người thanh niên ở bản đã tác động lớn đến suy nghĩ và tinh thần của Vi Minh, khiến cô nhận ra rằng mình chỉ là con bài trong kế hoạch của Quỳnh Mai và Hải Đăng và rằng cô đã bị lợi dụng. Sự lợi dụng này đã khiến cho rất nhiều người dân ở bản cô giờ đây điêu đứng.

Vi Minh cảm thấy mình phải có trách nhiệm cho tất cả và cô quyết định lựa chọn cuộc họp báo công bố người đi thi quốc tế để lật tẩy sự lừa đảo của Hải Đăng và Tập đoàn Hải Minh. Tại cuộc họp báo, ông Sinh - bố của bé Dín đã lao vào chỉ trích cô lừa đảo dân bản; một video hậu trường cho thấy một hình ảnh khác của cô được chiếu trên màn hình... Tất cả đã tạo ra một sự hỗn loạn hoàn toàn bất lợi cho Vi Minh biến cô trở thành kẻ giả tạo trong mắt công chúng...

Hoa hậu Vi Minh đối mặt với sóng gió trong lời hứa đầu tiên tập 14 - Ảnh 11.
Hoa hậu Vi Minh đối mặt với sóng gió trong lời hứa đầu tiên tập 14 - Ảnh 12.
Hoa hậu Vi Minh đối mặt với sóng gió trong lời hứa đầu tiên tập 14 - Ảnh 13.

Hoa hậu Vi Minh bị sụp đổ hình ảnh ngay trong buổi họp báo. Ảnh VTV

Trong phút chốc, danh tiếng, địa vị của Vi Minh hoàn toàn sụp đổ. Nhưng Vi Minh không vì thế mà đầu hàng. Cô cãi nhau một trận lớn với Quỳnh Mai rồi bỏ đi.

Ca sĩ Hiền Thục gợi cảm ở tuổi 45Ca sĩ Hiền Thục gợi cảm ở tuổi 45

GĐXH - Ca sĩ Hiền Thục ở tuổi 45 vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung "lão hóa ngược" nhờ lối sống lành mạnh và tinh thần an nhiên.

Tin sao ngày 29/5: Nguyễn Văn Chung xúc động lần đầu đóng phim, Thiều Bảo Trâm gây chú ýTin sao ngày 29/5: Nguyễn Văn Chung xúc động lần đầu đóng phim, Thiều Bảo Trâm gây chú ý

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ xúc động khi lần đầu chạm ngõ điện ảnh, trong khi đó ca sĩ Thiều Bảo Trâm thu hút sự chú ý bởi nhan sắc xinh tươi, quyến rũ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ca sĩ Hiền Thục gợi cảm ở tuổi 45

Ca sĩ Hiền Thục gợi cảm ở tuổi 45

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến trở lại ở tuổi 38

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến trở lại ở tuổi 38

Cái kết ngọt ngào của Đình Tú và Ngọc Huyền trong 'Ngược đường ngược nắng'

Cái kết ngọt ngào của Đình Tú và Ngọc Huyền trong 'Ngược đường ngược nắng'

Tin sao ngày 26/5: Kỳ Duyên 'tình tứ' bên Thiên Ân, Ngô Thanh Vân gây chú ý, siêu mẫu Hoàng Yến chính thức trở lại

Tin sao ngày 26/5: Kỳ Duyên 'tình tứ' bên Thiên Ân, Ngô Thanh Vân gây chú ý, siêu mẫu Hoàng Yến chính thức trở lại

Thân thế rapper hợp tác với Sơn Tùng M-TP: Là người Mỹ gốc Việt, nhiều ca khúc tỷ view và ồn ào đời tư

Thân thế rapper hợp tác với Sơn Tùng M-TP: Là người Mỹ gốc Việt, nhiều ca khúc tỷ view và ồn ào đời tư

Cùng chuyên mục

Bí ẩn về cô con gái của tỷ phú có 20.000 căn nhà mặt phố Sài Gòn

Bí ẩn về cô con gái của tỷ phú có 20.000 căn nhà mặt phố Sài Gòn

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

Tin đồn xung quanh thiên kim tiểu thư lừng danh Sài Gòn đã có lời giải?

Ca sĩ Hiền Thục gợi cảm ở tuổi 45

Ca sĩ Hiền Thục gợi cảm ở tuổi 45

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Hiền Thục ở tuổi 45 vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung "lão hóa ngược" nhờ lối sống lành mạnh và tinh thần an nhiên.

Một năm sau đăng quang, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam Quỳnh Anh giờ ra sao?

Một năm sau đăng quang, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam Quỳnh Anh giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

Sau khi đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024, Đặng Quỳnh Anh trở thành cái tên nhận được chú ý của khán giả.

Hứa Vĩ Văn tuổi 47 vẫn độc thân: 'Kết hôn rồi có hạnh phúc hay không?'

Hứa Vĩ Văn tuổi 47 vẫn độc thân: 'Kết hôn rồi có hạnh phúc hay không?'

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - "Mọi người thường nhìn vào chuyện tôi độc thân hay kết hôn mà quên không hỏi tôi có hạnh phúc hay không?", Hứa Vĩ Văn chia sẻ khi bị hỏi mãi chuyện cưới vợ.

Cuộc thi âm nhạc sơ khảo trên nền tảng TikTok, thí sinh hát mộc 100%

Cuộc thi âm nhạc sơ khảo trên nền tảng TikTok, thí sinh hát mộc 100%

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Cuộc thi "Giọng hát trẻ Toàn quốc 2026" gây bất ngờ khi vòng sơ khảo online yêu cầu thí sinh hát mộc 100% (không qua thu, không qua mic, không qua chỉnh sửa) trên nền tảng TikTok.

Tin sao ngày 29/5: Nguyễn Văn Chung xúc động lần đầu đóng phim, Thiều Bảo Trâm gây chú ý

Tin sao ngày 29/5: Nguyễn Văn Chung xúc động lần đầu đóng phim, Thiều Bảo Trâm gây chú ý

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ xúc động khi lần đầu chạm ngõ điện ảnh, trong khi đó ca sĩ Thiều Bảo Trâm thu hút sự chú ý bởi nhan sắc xinh tươi, quyến rũ.

Jun Phạm, Rhymastic và Bùi Công Nam tiếp tục đồng hành cùng 'Quán nhà Haha'

Jun Phạm, Rhymastic và Bùi Công Nam tiếp tục đồng hành cùng 'Quán nhà Haha'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Cả 5 thành viên chính thức của "Gia đình Haha" sẽ cùng tiếp tục bước vào hành trình trải nghiệm thú vị với phiên bản "Quán nhà Haha" dự kiến phát sóng vào tháng 10 tới.

Hoa hậu Vi Minh bị tố lừa đảo dân bản

Hoa hậu Vi Minh bị tố lừa đảo dân bản

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Mối quan hệ giữa Hoa hậu Vi Minh với Quang Lee tan vỡ, cô cũng bị người dân bản tố cáo lừa đảo vì tin cô mà đã bán hết ruộng đất.

Mời rapper nổi tiếng thế giới tham gia MV, Sơn Tùng M-TP giàu có ra sao?

Mời rapper nổi tiếng thế giới tham gia MV, Sơn Tùng M-TP giàu có ra sao?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Sơn Tùng M-TP mới đây đã mời rapper người Mỹ Tyga tham gia MV “Come My Way”. Thông tin này không chỉ khiến khán giả tò mò về sản phẩm âm nhạc mà còn chú ý đến khối tài sản của nam ca sĩ.

Mẹ nghệ sĩ Thương Tín qua đời

Mẹ nghệ sĩ Thương Tín qua đời

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Mẹ ruột Thương Tín đã qua đời ở tuổi 90. Gia đình đang chuẩn bị tang lễ cho bà tại quê nhà.

Xem nhiều

Mẹ nghệ sĩ Thương Tín qua đời

Mẹ nghệ sĩ Thương Tín qua đời

Giải trí

GĐXH - Mẹ ruột Thương Tín đã qua đời ở tuổi 90. Gia đình đang chuẩn bị tang lễ cho bà tại quê nhà.

Sau 4 năm được Ngọc Sơn nâng đỡ, Hồ Văn Cường giờ ra sao?

Sau 4 năm được Ngọc Sơn nâng đỡ, Hồ Văn Cường giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa
Con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh biểu diễn văn nghệ tổng kết năm học gây chú ý

Con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh biểu diễn văn nghệ tổng kết năm học gây chú ý

Giải trí
Quốc Trường giãi bày về nụ hôn cuồng nhiệt với vợ diễn viên Anh Đức

Quốc Trường giãi bày về nụ hôn cuồng nhiệt với vợ diễn viên Anh Đức

Xem - nghe - đọc
Trước khi ly hôn ở tuổi trung niên, Lệ Hằng 'Xin hãy tin em' có cuộc sống ra sao?

Trước khi ly hôn ở tuổi trung niên, Lệ Hằng 'Xin hãy tin em' có cuộc sống ra sao?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top