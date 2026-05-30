Hoa hậu Vi Minh sụp đổ hình ảnh ngay trong cuộc họp báo
GĐXH - Chỉ trong phút chốc, hình tượng của Hoa hậu Vi Minh hoàn toàn sụp đổ khi bị quy kết là lừa dối dân bản, sống giả tạo.
Trong tập 14 phim "Lời hứa đầu tiên" đã được phát sóng, Hoa hậu Vi Minh và quản lý của mình là Quang Lee đã có buổi đi ăn cùng nhau và tại đây, cả hai đã nói hết những suy nghĩ, sự thất vọng của người này với người kia. Cuối cùng, sau tất cả, Quang Lee và Vi Minh nhận ra trong buồn bã rằng giờ đây họ không thể ngồi chung một con thuyền nữa khi mà mục tiêu và lý tưởng của cả hai đã khác nhau.
Sự xuất hiện của cô cùng Tập đoàn Hải Minh với những dự án phát triển quê hương đã khiến người dân nơi này tin vào sự đổi đời. Nhiều người đã quyết định bán đất để vào trang trại của thiếu gia Hải Đăng làm việc. Nhưng lời hứa ban đầu từ Hải Đăng và Tập đoàn Hải Minh đã không được giữ lời. Sau khi những người dân bán đất, ồ ạt xin vào trang trại làm, Hải Đăng đã không nhận người nữa.
Nhưng những người dân đã lỡ bán đất không thể chờ đợi. Họ đổ lỗi cho Hoa hậu Vi Minh đã đẩy họ vào hoàn cảnh này - không ruộng nương, không việc làm.
Vì Vi Minh đã trở về thành phố nên đám thanh niên đã tìm đến ông Tài để chỉ trích và yêu cầu bồi thường: "Vì tin lời cô hoa hậu mà bọn tôi bán hết cả ruộng cả nương để đi vào khu nghỉ dưỡng làm. Bây giờ, nó đuổi như đuổi chó ấy".
"Tôi đã nói với mọi người rồi, đất quý hơn vàng, đừng bán. Nhưng mọi người không nghe, giờ quay lại đổ lỗi cho ai?" - ông Tài phản ứng lại.
Nhưng những thanh niên này không nghe, vẫn một mực đổ lỗi rằng vì Vi Minh xui họ vào làm việc cho khu nghỉ dưỡng, nghe ngọt tai họ làm theo. Nhưng bây giờ ruộng nương đã bán, khu nghỉ dưỡng thì không nhận người nữa, khiến họ hết đường sống. Những lời nói của ông Tài đều không được chấp nhận.
Ông Tài tức giận quay người bỏ đi. Đám thanh niên lập tức đuổi theo, xô ông ngã và vẫn một mực bắt ông phải gọi Vi Minh về bản, chịu trách nhiệm cho cuộc sống cùng quẫn mà bọn họ đang đối mặt. Cú xô ngã khiến ông Tài bị thương ở chân.
Một thanh niên ở bản đã quyết định xuống thành phố tìm Vi Minh để yêu cầu cô phải chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra. Vào chính thời điểm cô bị người thanh niên này túm lại, xỉ vả thì cũng là lúc cô đang có những bất đồng quan điểm với cả Hải Đăng và Quỳnh Mai.
Trước những chỉ trích từ người thanh niên, nghe chuyện ông Tài bị anh ta làm cho gãy chân, cơn thịnh nộ cũng ập tới với Vi Minh. Trong lúc giằng co chửi mắng lại người thanh niên thì đám chủ nợ của người này ập đến, người thanh niên bản sau đó đã bỏ chạy và bị xe ô tô đâm.
Nhìn người thanh niên ở bản nằm bất động trên đường đã khiến Vi Minh hoảng loạn. Tất cả những gì đã xảy ra khiến Vi Minh suy sụp. Sau khi đưa người thanh niên vào bệnh viện cấp cứu, Vi Minh gọi điện cho ông Tài và cô nói trong nước mắt rằng mình đã sai rồi.
Những gì xảy ra với người thanh niên ở bản đã tác động lớn đến suy nghĩ và tinh thần của Vi Minh, khiến cô nhận ra rằng mình chỉ là con bài trong kế hoạch của Quỳnh Mai và Hải Đăng và rằng cô đã bị lợi dụng. Sự lợi dụng này đã khiến cho rất nhiều người dân ở bản cô giờ đây điêu đứng.
Vi Minh cảm thấy mình phải có trách nhiệm cho tất cả và cô quyết định lựa chọn cuộc họp báo công bố người đi thi quốc tế để lật tẩy sự lừa đảo của Hải Đăng và Tập đoàn Hải Minh. Tại cuộc họp báo, ông Sinh - bố của bé Dín đã lao vào chỉ trích cô lừa đảo dân bản; một video hậu trường cho thấy một hình ảnh khác của cô được chiếu trên màn hình... Tất cả đã tạo ra một sự hỗn loạn hoàn toàn bất lợi cho Vi Minh biến cô trở thành kẻ giả tạo trong mắt công chúng...
Hoa hậu Vi Minh bị sụp đổ hình ảnh ngay trong buổi họp báo. Ảnh VTV
Trong phút chốc, danh tiếng, địa vị của Vi Minh hoàn toàn sụp đổ. Nhưng Vi Minh không vì thế mà đầu hàng. Cô cãi nhau một trận lớn với Quỳnh Mai rồi bỏ đi.
