Bố mẹ chồng H'Hen Niê vui đùa cùng cháu nội, fan nhận xét một câu bất ngờ

Thứ bảy, 19:00 30/05/2026 | Giải trí
GĐXH - Bố mẹ chồng H'Hen Niê đội mưa lên thăm cháu, dân mạng đồng loạt nhận ra bé Harley 9 tháng tuổi ngày càng giống bà nội.

Mới đây, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - chồng của H'Hen Niê, chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc khắc bố mẹ đến chơi với cháu nội kèm trạng thái: "Hôm nay ông bà nội đội mưa lên chơi với Harley". 

Trong những khung hình được ghi lại, bé Harley tỏ ra vô cùng lanh lợi, thích thú khi được ông bà nội bồng và vui đùa. Cô bé liên tục cười đùa, tương tác với người thân tạo nhiều khán giả không thích thú. Không ít người nhận xét Harley biểu cảm đáng yêu và càng lớn càng bộc lộ nhiều sắc nét giống bà nội, từ ánh mắt đến nụ cười: "Harley lành lợi cưng quá, giống bà nội nè"; "Cái miệng giống bà nội nha"; "Ông bà nội đẹp cháu nội rất là đáng yêu nhìn cháu cười giống ba Khôi quá";... 

Đặc biệt, nhiều fan còn chú ý, dù không xuất hiện trực tiếp trong video nhưng H'Hen Niê vẫn lễ phép: "Nghe câu: 'Ba mẹ con ra ngoài' của Hen mới đáng iu làm sao"; "Hen lễ phép quá thưa ba mẹ con đi ra ngoài tuyệt vời";...

Bố mẹ chồng H'Hen Niê vui đùa cùng cháu nội Harley khiến fan thích thú - Ảnh 1.
Bố mẹ chồng H'Hen Niê vui đùa cùng cháu nội Harley khiến fan thích thú - Ảnh 2.

Hình ảnh đáng yêu của Harley khi chơi cùng ông bà nội.

Từ trước đến nay, H'Hen Niê luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho gia đình hai bên. Người đẹp từng nhiều lần chia sẻ về tình cảm gắn bó với bố cũng như sự quan tâm của gia đình chồng dành cho cô.

Trước đó, chồng H'Hen Niê từng tiết lộ thời điểm Harley mới chào đời, bà nội chạy hơn 10km mỗi ngày để thăm cháu nội, lần nào gặp cháu cũng bế bồng không ngơi tay. Cách đây không lâu, cô bé 8 tháng tuổi còn được bà nội đưa đi bơi vô cùng thích thú.

Những khoảnh khắc khắc đời thường của gia đình H'Hen Niê tiếp tục nhận được sự quan tâm bởi sự gần gũi, chân thực. Trong khi bé Harley ngày một lớn khôn và đáng yêu, hình ảnh ông bà nội tận tay chăm sóc, vui đùa cùng cháu cũng trở thành điểm nhấn khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Hoa hậu H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi tổ chức lễ cưới tại quê nhà Đắk Lắk vào ngày 6/4/2024. Cả hai đón con gái đầu lòng vào tháng 9/2025.

H'Hen Niê sinh năm 1992, đăng quang Miss Universe 2017, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2018 lọt top 5 chung cuộc - thành tích cao nhất của thí sinh nước nhà tại đấu trường này. Năm 2019, cô được chuyên trang Missosology bình chọn danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian).

Chồng H'Hen Niê chia sẻ hình ảnh bố mẹ đội mưa lên chơi với cháu nội.

Tin liên quan

Tham vọng của Khánh Thi

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền nỗ lực học tập, giữ gìn cuộc sống bình yên

Hoa hậu Vi Minh sụp đổ hình ảnh ngay trong cuộc họp báo

Bí ẩn về cô con gái của tỷ phú có 20.000 căn nhà mặt phố Sài Gòn

Ca sĩ Hiền Thục gợi cảm ở tuổi 45

Một năm sau đăng quang, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam Quỳnh Anh giờ ra sao?

Hứa Vĩ Văn tuổi 47 vẫn độc thân: 'Kết hôn rồi có hạnh phúc hay không?'

Cuộc thi âm nhạc sơ khảo trên nền tảng TikTok, thí sinh hát mộc 100%

Tin sao ngày 29/5: Nguyễn Văn Chung xúc động lần đầu đóng phim, Thiều Bảo Trâm gây chú ý

Jun Phạm, Rhymastic và Bùi Công Nam tiếp tục đồng hành cùng 'Quán nhà Haha'

Mẹ nghệ sĩ Thương Tín qua đời

Quốc Trường giãi bày về nụ hôn cuồng nhiệt với vợ diễn viên Anh Đức

Cái kết ngọt ngào của Đình Tú và Ngọc Huyền trong 'Ngược đường ngược nắng'

Con trai Jennifer Phạm 18 tuổi gây chú ý

Ca sĩ Hiền Thục gợi cảm ở tuổi 45

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
