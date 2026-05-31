'Tinh hoa vũ đạo nhí 2026' tìm kiếm tài năng nhí hội tụ những giá trị chân - thiện - mỹ

Chiều 30/5, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao tặng dự án "Thư viện Nâng cánh ước mơ" và chính thức công bố cuộc thi tìm kiếm gương mặt "Tinh hoa vũ đạo nhí 2026".

Sự kiện không chỉ đánh dấu sự ra đời của một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp dành cho thiếu nhi trên phạm vi toàn quốc mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn thông qua các hoạt động thiện nguyện, giáo dục và phát triển văn hóa đọc cho trẻ em.

Nhà báo Bùi Việt Cường - đại diện Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phát biểu tại buổi họp báo.

"Thư viện Nâng cánh ước mơ" là dự án thiện nguyện do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng khởi xướng, với mục tiêu xây dựng và trao tặng 80 thư viện trường học, thư viện cộng đồng cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng cao và những khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Dự án hướng tới việc lan tỏa văn hóa đọc, mang tri thức và những đầu sách ý nghĩa đến gần hơn với trẻ em trên khắp mọi miền đất nước.

Đồng hành cùng dự án, mạnh thường quân đã trao tặng hai "Thư viện Nâng cánh ước mơ" như một hoạt động thiết thực nhằm góp phần tạo thêm cơ hội học tập, tiếp cận tri thức cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động cộng đồng mang tên "Ươm mầm yêu thương". Thông qua các hoạt động thiện nguyện như thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các mái ấm, tham gia sinh hoạt cộng đồng và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chương trình mong muốn lan tỏa những giá trị "Chân – Thiện – Mỹ" tới thế hệ trẻ.

Đồng hành cùng chương trình là đội ngũ chuyên gia và hội đồng giám khảo gồm nhiều nghệ sĩ, nhà chuyên môn giàu kinh nghiệm như nhà báo Bùi Việt Cường, Phan Lương, Thanh Hương, Nguyễn Minh Công, Yến Ngô, Cù Thị Trà, và Bùi Tuấn Anh cùng nhiều nghệ sĩ, biên đạo, chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Tiết mục biểu diễn của các em nhỏ trong buổi họp báo.

Ban tổ chức kỳ vọng sự đồng hành của các nghệ sĩ và chuyên gia sẽ giúp các thí sinh không chỉ nâng cao kỹ năng vũ đạo mà còn hoàn thiện phong thái biểu diễn, tư duy nghệ thuật và khả năng truyền tải cảm xúc trên sân khấu.